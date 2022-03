Conforme a los criterios de Saber más

El último fin de semana, el presidente Pedro Castillo pidió que se active la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA)“para darle tranquilidad al pueblo peruano”. Ello luego de que se conociera que la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López lo involucró en una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dirige licitaciones en el sector.

Sin embargo, no es la primera vez que Castillo apela al organismo, el pasado 17 de febrero anunció que su Gobierno viene preparando una carta para enviar a la OEA a fin de que envíe una comitiva para que “venga y se instale en el Perú para que luche contra la corrupción” y “sancione a quien tenga que sancionar”.

En diálogo con El Comercio, Juan Jiménez Mayor, exjefe de la misión contra la corrupción y la impunidad de Honduras de la OEA (2016 – 2018), señaló que la experiencia con el organismo “no es satisfactoria” porque estas iniciativas siempre han “fracasado”.

“Fracasó en Honduras, en El Salvador y ahora quieren experimentar con el Perú. Fracasaron porque la OEA desarrolla este trabajo de una manera política y no técnica […] (Luis) Almagro (secretario general de la OEA) usó políticamente con los gobiernos estas misiones”, aseveró.

Jiménez Mayor enfatizó que estas misiones “no vienen a sustituir a las autoridades nacionales”, es decir, no tienen capacidad sancionadora como indicó el jefe de Estado. Para el ex funcionario de la OEA, el Gobierno debería reforzar al Ministerio Público dotándolo de recursos económicos.

“Estas misiones son de acompañamiento al país para mejorar sus capacidades de investigar y sancionar casos de corrupción. En el caso de Honduras y Nicaragua, estos convenios pasaron por el Congreso porque esto tiene implicancia en la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial. Habría que revisar la Constitución”, manifestó.

El ex presidente del Consejo de Ministros afirmó que este tipo de misiones no son “baratas” porque están conformadas por expertos internacionales. “¿Quién va a financiar esto? La OEA es una institución quebrada, que no tiene recursos. En el caso de Honduras y Guatemala fue financiada con apoyo de otros países. Me pregunto qué países van a querer cooperar con el Perú. La misión, además, no puede depender del Gobierno porque necesita total independencia”.

El exfuncionario también fue crítico con la firma del acuerdo de cooperación para la lucha contra la corrupción y la impunidad firmado entre el Gobierno y la OEA: “No sabemos si el documento está respetando el marco constitucional. No conocemos el contenido de este documento, no sabemos qué dice, el convenio de Honduras, por ejemplo, fue público y tenía varias páginas que precisaban qué áreas iban a trabajar, qué temas y qué instituciones”.

Para exvicecanciller Eduardo Ponce Vivanco, el presidente Castillo debe recordar que según el artículo 4, del primer capítulo de la Carta Democrática, “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Ponce Vivanco aseguró que el Gobierno de Castillo “carece” de estos componentes.

(Foto: OEA)

El artículo octavo también es vital, afirmó Ponce Vivanco. “Cualquier persona o grupo de personas que considere que se sus derechos humanos han sido violados, puede interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Estos artículos están vinculados, pero nadie les hace caso”.

El exvicecanciller manifestó también: “El solo hecho de que un mandatario le pida auxilio ya significa algo. Naturalmente esto tiene que ser contrarrestado (por la OEA) para que Almagro no se involucre en una situación tan penosa”.

Karelim López dio a conocer detalles sobre presuntos manejos irregulares desde el Gobierno. El presidente pidió que se active la Carta Democrática de la OEA para que el pueblo peruano "tenga tranquilidad". (Composición El Comercio)

En tanto el exembajador Carlos Pareja dijo que recurrir a la Carta Democrática es una manera “de aferrarse” al poder y que la OEA tendrá que evaluar el pedido “con mucha minuciosidad” para determinar si es pertinente enviar una misión que llegue al Perú y “evalúe in situ” la situación.

“Lo que yo veo es una crisis gravísima en el Estado. Es una situación sumamente seria [...]Es evidente que el Perú está atravesando una crisis casi terminal”, concluyó Pareja.

Carta Democrática de la OEA. (Infografía GEC)

El día que Almagro se reunió con Castillo

El 1 de diciembre del año pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con Castillo en Palacio. A su salida, el representante del organismo internacional aseguró que el jefe del Estado está comprometido con combatir la corrupción detectada en su propio mandato.

MIRA | Critican declaración de Luis Almagro sobre Pedro Castillo

“Hemos visto al presidente con una determinación importantísima en combatir la corrupción, fundamentalmente la que pueda haber en un entorno de gobierno y durante su gestión”, dijo Almagro a la prensa.

Pedro Castillo se reunió hoy con Luis Almagro, secretario general de la OEA. (Foto: GEC)

Almagro agregó que el mandatario pretende que su gestión “sea la más limpia posible y eso requiere esfuerzos importantes en la lucha contra la corrupción, esfuerzos en la investigación y no haya ningún elemento de sombra sobre funcionarios”; y añadió: “No solo hay que serlo, sino parecerlo”.

Almagro sobre Castillo

Luis Almagro brindó las declaraciones acompañado por el Representante Permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, quien también estuvo presente en la reunión oficial con el presidente peruano.

El Comercio informó que las declaraciones de Almagro fueron cuestionadas debido a que no tomó en cuenta que la crisis política ocasionada por las visitas secretas en la casa de Breña, los vínculos del ex secretario general de Palacio con Karelim López, la poca transparencia por parte del Gobierno y otros hechos que hasta el momento tienen contra las cuerdas al presidente.

En aquella oportunidad, Ponce Vivanco dijo que Almagro “ha permitido que representantes del Gobierno lo manipulen y convenzan de viajar al Perú para avalar la corrupción que todos observamos”. Además, que el representante “no comprende” el alcance de la Carta IDH en que deben enmarcarse sus acciones.

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna "Cuéntame otra" de este martes, Fernando Vivas se refirió al anuncio del presidente Pedro Castillo de aceptar la renuncia del titular del MTC, Juan Silva, mientras en el Congreso se debatía la censura de dicho ministro. "No hay estrategia, hay más desesperación y medidas de última hora", expresa.