El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió que Dina Boluarte haya guardado silencio en la diligencia ante el Ministerio Público este miércoles 24 de abril ante la investigación por una presunta contratación irregular de un allegado suyo cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“Lo único que puedo decir es que no debe sorprendernos. El silencio en materia procesal es un derecho del ciudadano. Puede guardar silencio hoy y declarar en la próxima audiencia. Puede guardar silencio en toda la investigación”, aseveró en la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros de este miércoles.

Dina Boluarte acudió al Ministerio Público la mañana del 24 de abril sin haber informado a medios de comunicación sobre la diligencia. Ahí, permaneció por más de una hora antes de retirarse con un fuerte resguardo policial que evitó siquiera que pudiera ser grabada por las cámaras, ya que ingresó y salió del edificio de la fiscalía en su vehículo polarizado y detrás de dos cordones policiales de seguridad.

Según pudo conocer El Comercio, la mandataria guardó silencio y no declaró en la citación que fue parte de la investigación que se le sigue por presunta negociación incompatible debido a la contratación en Qali Warma de su allegado Víctor Torres Merino cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Gustavo Adrianzén justificó la decisión de la presidenta y aseguró que no se debe entender el silencio como una decisión de obstruir a las autoridades.

“El silencio como derecho ciudadano no tiene por qué entenderse ni como una manera de eludir a la justicia ni tampoco tiene que entenderse como una obstrucción a la justicia. El silencio es un derecho que los ciudadanos eligen ejercer o no. No podemos aplicar tampoco aquello que el que calla otorga. Eso procesalmente no existe”, manifestó.

El primer ministro incluso aseguró que se debería destacar que Boluarte haya acudido al Ministerio Público, a pesar de que no haya respondido preguntas. “La sola concurrencia de la señora presidenta en sede fiscal es una muestra de la voluntad o de la capacidad para colaborar con la justicia”, concluyó.