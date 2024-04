Alcides Villafuerte devolvió coima de S/ 500 mil y además trató de desaparecer celular, laptop y disco externo lanzándolos al techo del vecino

Un personaje clave en esta trama de presunta corrupción, es Alcides Villafuerte, exgerente de obras de Provías Descentralizado. En febrero, se conoció que se acogió a la colaboración eficaz y devolvió 500 mil soles producto de coimas.

En marzo, El Comercio reveló que el fiscal José Luis Quispe sostuvo, ante el juez Miguel Quevedo Melgarejo, que durante las diligencias de detención y allanamiento, Alcides Villafuerte buscó desaparecer y esconder objetos que contenían información sobre el Caso “Los Intocables de la Corrupción”. Según narró, el exfuncionario “se deshizo de un celular” lanzándolo a la azotea del vecino colindante.

"Pero no solamente fue un celular, señor juez, porque la reacción de Alcides Villafuerte no fue de, inmediatamente, colaborar con la justicia, sino que fue tendiente a desaparecer su celular, a desaparecer una laptop, a desaparecer un tera (memoria de almacenamiento), conforme se verifica que aparecieron aventados en la azotea del vecino de a lado", detalló.

“La capacidad del señor Alcides Villafuerte para ocultar, para sustraer, para buscar desaparecer medios no se infiere a través de los documentos presentados; sino que se corrobora, por cuanto él mismo pretendió esconder y desaparecer su celular, su laptop y una memoria externa ¿Qué hubiese pasado si este despacho fiscal no hubiese advertido tal situación? Probablemente no contaríamos con esta información altamente relevante que se vincula directamente a las actividades que le hemos presentado en las audiencias”, añadió el fiscal.