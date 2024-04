“Cuestionar a un congresista por no tener título para asumir una comisión me parece algo bajo (…) yo soy una congresista que no tiene denuncia, que trabaja transparentemente, no soy ninguna ‘mochasueldo’, ni estoy en ninguna tontería”. Esto decía hace ocho meses, la congresista por Podemos Perú, Kira Alcarraz, quien hoy se ha visto envuelta en un nuevo escándalo de presunto intercambio de favores con su colega Darwin Espinoza (Acción Popular).

La parlamentaria, a lo largo de su gestión, no solo ha sido autora de leyes, sino también de polémicas frases que la han colocado en el escenario público.

Según el dominical Punto final, de Latina, en su calidad de titular de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Alcarraz Aguero contratí a Stephanía Cuya Bezzolo, amiga cercana de Darwin Espinoza Vargas.

La contratación se produjo el 17 de agosto del 2023. Tres días después de que Espinoza le cediera un cupo de Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria a Kira Alcarraz.

En ese momento, el acciopopulista excusó su decisión alegando que Podemos Perú, bancada de Alcarraz, no había podido integrar dicha comisión.

Cumplimos con el reglamento y retiramos a algunos miembros de la subcomisión (con denuncias) para evitar que esto se tergiverse. Algunas bancadas no lo hicieron, pero, al parecer, en esta oportunidad ya se estaría cumpliendo. No habíamos acreditado a nadie, la congresista Kira Alcarraz nos solicitó ese espacio y se lo hemos cedido.”

Darwin Espinoza (Acción Popular). Agosto 2023.





Sin embargo, Cuya Bezzolo no sería un personaje desconocido para Darwin Espinoza, puesto que en el 2021 trabajó para la Comisión de Vivienda, presidida por el referido congresista. Además, según la denuncia periodística, la mencionada trabajadora visitó al parlamentario en su despacho de manera directa.

Según fotografías de la Comisión de Vivienda, Alcarraz y Espinoza viajaron en diversas oportunidades como representantes parlamentarios.

Pese a ello, a fines del 2023, Alcarraz criticó a Darwin Espinoza por afirmar que la presidenta Dina Boluarte -cuando era ministra- llamó a diversos congresistas para “advertirles que iban a ser allanados”. La parlamentaria le pidió a su colega que tenga más “delicadeza” al momento de decir las cosas, “sobre todo él, que está voceado en muchos casos de investigación”.

“Si vas a dar esa acusación tienes que dar nombres, no puedes dar un falso… por volar algo al aire sin dar nombre, porque cuando dices congresistas, estamos incluidos los 130. Yo creo que hay que ser delicado y si vas a decir las cosas a medias, mejor no digas nada (…) y si él va a hablar que había congresistas que la presidenta llamaba o cuando era ministra, llamaba, que dé los nombres, que no suelte así nada más“, dijo Alcarraz en RPP.





El pasado mes de marzo, según imágenes difundidas, Cuya y Espinoza fueron vistos regresando juntos de un viaje a Piura en marzo pasado, donde también estuvo Alcarraz.





¿Quién es la congresista Kira Alcarraz?

Según el sistema electoral Infogob, Kira Alcarraz (49 años) postuló al Congreso de la República por el partido Podemos Perú por Lima. Fue la primera vez que tentaba un cargo público y fue electa para el periodo parlamentario 2021-2026 con 28,404 votos.

Según su hoja de vida, presentada al momento de postular, registra tres trabajos independientes: Administradora e instructora de baile en el Gimnasio Valencia (Lurín), chofer de mototaxi (Villa María del Triunfo) y vendedora de productos por catálogo.

Cuando inscribió su postulación para el 2021, declaró tener estudios en administración de empresas. En agosto del 2023, cuando fue designada para presidir la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, se le cuestionó el no tener título.

Sin embargo, en ese momento, la parlamentaria aseguró que sí había concluido su carrera en administración de empresas, pero no había sacado su título.

Ocho meses después, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la congresista no registra aún un título o haber concluido una carrera profesional.

En tanto, según sus propias declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría registra un incremento patrimonial. Desde que ejerce como congresista, Alcarraz Agüero ha aumentado hasta tres veces más el monto de sus bienes.

Cuando postulaba a una curul, según su registro de bienes, para el 2019 poseía una vivienda en el Asentamiento Humano “Proyecto integral Villa Santa Rosa” en Villa Mária del Triunfo valorizado en S/10 mil y además, una mototaxi con el valor de S/15 mil. Además, aseguró tener una renta bruta anual de S/20 mil.

Al inicio del 2021, una vez electa congresista, Alcarraz consignó S/32,177.00 en bienes y en el rubro otros colocó S/1,384.47 y 0 de ingresos mensuales.

Para el 2022, en su declaración jurada declaró S/140,787.15 en bienes -cuadriplicando la cifra consignada al inicio de su labor congresal-, mientras que en el rubro otros colocó S/113,252.99 y como ingreso mensual S/23,217.20 ,

Para el 2023, registró el mismo ingreso mensual; mientras que en el rubro bienes llegó a los S/158,107.15 y en el rubro otros también consignó un incremento de S/158,541.15.









Según el portal del Congreso de la República, la congresista Kira Alcarraz ha sido autora de 43 proyectos de ley desde el 2021 y de éstos 12 han sido aprobados y promulgados.

Muchos de ellos, en beneficio de las niñas, la mujer y las gestantes, así como la inclusión de las mototaxis en el Sistema Integrado del Transporte Urbano y Rural, entre otros.

Durante su labor legislativa también ha dejado polémicas frases, incluso contra sus propios colegas parlamentarios.

Según información oficial del Congreso, Alcarraz Agüero registró dos inasistencias al Congreso sin justificación, en junio y setiembre del 2022, lo que le valió un descuento de S/1,040.









Kira Alcarraz Separa a trabajadora cercana a Darwin Espinoza La congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) reconoció haber contratado a Stephania Cuya Bezzolo, amiga muy cercana del vocero de la bancada de Acción Popular, pero aseguró que previamente se realizó un filtro en la oficina de Recursos Humanos del Congreso. Por ende, afirmó que "ella sí calificaba" en el puesto de auxiliar y no como asesora. No obstante, aseguró que tras la denuncia y para no crear una "novela" decidió separar a Cuya Bezzolo, como medida correctiva hasta que se vea el caso. "Como todo el mundo lo sabe, se abren comisiones, pidió y le dieron la oportunidad. A mí no me recomendaron a la señorita Stephania ni yo también intercambié. ¿Por qué tendría que intercambiar? ¿Acaso es algún familiar mío? No es familia mía, que sí tengo una amistad es verdad”, afirmó.