El Gobierno Regional (GORE) de Ayacucho, dirigido por el investigado Wilfredo Oscorima, amigo de la presidenta Dina Boluarte e involucrado en el Caso Rolex, ha desembolsado millones de soles para la adquisición de materiales de construcción de diversos proyectos públicos que la entidad ejecuta.

El Comercio hizo una detallada revisión de las contrataciones del rubro que se dieron por Subasta Inversa Electrónica (SIE), un procedimiento por el cual una institución pública puede contratar bienes y servicios. En esta encontró que el empresario ayacuchano Luis Alberto Alarcón Sotelo ha logrado contratos con el GORE de Ayacucho para venderle materiales, mediante tres empresas que están a su nombre, por más de S/14,5 millones, de acuerdo con la base de datos de la plataforma oficial Conosce, el sistema de inteligencia de negocios del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Empresario ganó S/14.5 millones desde que Oscorima asumió como gobernador de Ayacucho #VideosEC #UI

Las ventas se iniciaron en el 2023, cuando comenzó la tercera gestión de Oscorima como gobernador de Ayacucho.

Las empresas que obtuvieron los contratos públicos u órdenes de compra fueron Construcciones Lukasa E.I.R.L., L.G. & Aarom E.I.R.L. y Aceros Luciana E.I.R.L. Las tres fueron constituidas por Alarcón, quien trabaja como mecánico productor, según las fichas de Registros Públicos a las que este Diario accedió. Las sedes principales de estas firmas se encuentran en Ayacucho, aunque también tienen sucursales en Lima.

Contratos consecutivos

Construcciones Lukasa fue constituida en el 2022 con un capital inicial de S/10.000 desembolsados en efectivo. Recién obtuvo su Registro Nacional de Proveedores el 10 de febrero de este año, días antes de que empezara a ganar las convocatorias públicas en la gestión de Oscorima.

Construcciones Lukasa obtuvo el RNP en febrero de este año.

El 19 de febrero, la empresa logró su primera buena pro para proveer de aceros y alambres al proyecto “Meta 315, mejoramiento de los servicios de formación profesional de ingeniería agrícola de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga”. El contrato se firmó el 12 de marzo por S/2′608.000. Durante ese mes y el siguiente, la firma obtuvo siete contratos en total por S/7′413.530 para abastecer de materiales de construcción.

La historia de esa empresa se repitió con L.G. & Aarom. Esta firma fue constituida en el 2003, aunque no obtuvo contratos con el Estado hasta el 2023, cuando Oscorima regresó al GORE de Ayacucho. Ese año empezó a ganar las convocatorias del GORE y de su Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural por S/1′223.150, también por el mismo concepto.

La tercera empresa de Alarcón se dedica al mismo rubro. A partir del 2023, Aceros Luciana, constituida por Alarcón en el 2018, obtuvo S/5′897.693 por la venta de materiales de construcción.

A diferencia de las otras firmas, Aceros Luciana había ganado contratos con el Estado en el 2019, aunque por montos que no superaban los S/50.000. No obtuvo contratos en los años siguientes hasta que Oscorima estuvo al frente del GORE. En el 2023 retomó los contratos públicos, pero ahora por millones de soles. En total, logró 26 contrataciones con el GORE y su programa mencionado antes.

Dato 38 órdenes de compra o contratos fueron suscritos entre las tres empresas de Luis Alarcón y el GORE desde el 2023.

Antecedentes y respuesta

La fiscalía investiga a Oscorima por el delito de colusión por presuntamente favorecer a la empresa Obrainsa en un proyecto público durante su segunda gestión como gobernador (2015-2016). A cambio habría recibido una coima de S/856.560, hecho que su abogado Humberto Abanto ha negado en anteriores ocasiones. Hace unos días, la Unidad de Investigación de este Diario además informó que Oscorima recibió abonos de origen no identificado por S/4,9 millones entre el 2016 y 2020, según un informe de la División de Lavado de Activos de la PNP del 2023.

A través de Abanto, Oscorima respondió a El Comercio. Afirmó que no conoce a Alarcón y que las contrataciones estuvieron a cargo de la oficina de abastecimiento y patrimonio fiscal. Agregó que las empresas no solo han contratado con el GORE y que, en la modalidad de SIE, “el único factor de evaluación es el precio y no se verifica o evalúa experiencia alguna”.

También envió una base de datos con la lista de contratos de las tres empresas. Según la información, el Gobierno Regional de Ayacucho desembolsó S/12,3 millones a favor de estas.