Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo y acusado por su presunto rol en el golpe de Estado del 7 de diciembre, apoya hoy la inscripción de un nuevo partido político ligado al castillismo. Se trata de Adelante Pueblo Unido (APU), que ya cuenta con reserva de nombre ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y está en proceso de recolección de firmas.

La agrupación es integrada e impulsada, entre otros, por su excompañera de gabinete Anahí Durand y por sectores conocidos por sus discursos y transmisiones desde la Plaza San Martín, a través de los canales de la denominada ‘prensa alternativa’.

A fines de marzo, el proyecto de partido tuvo en Lima su ‘primer encuentro nacional’. En la primera fecha, una de las mesas de expositores fue compartida por Aníbal Torres y Anahí Durand, según consta en videos del evento a los que accedió El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Aníbal Torres presente en reunión donde se impulsa partido castillista. (Video: Facebook)

Allí, ante un auditorio de entre 60 y 70 personas, Aníbal Torres llamó a concretar la inscripción del partido “lo más antes posible”. “Se requiere de voluntad, se requiere de un poco de sacrificio. Se requiere lo que estamos diciendo nosotros aquí, que no somos menos que los demás”, dijo el abogado, asesor de la PCM al momento del golpe de Estado.

“Si no somos menos que los demás, entonces tenemos que hacernos el firme propósito de finiquitar esta organización, de llevar a cabo esta organización lo antes posible. Les pregunto: ¿sí podemos o no podemos? Habrá dificultades como en todo en la vida, pero hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas con inteligencia”, afirmó.

En el mismo evento, Anahí Durand comentó los avances en el proceso de organización e inscripción: “Estamos avanzando. Creo que nos sentimos más fortalecidos [...] Al comienzo dudamos si era pertinente o no hacer un encuentro a esta alturas, si podríamos hacerlo. En este comité impulsor que estamos trabajando teníamos este debate”.

La exministra de la Mujer y exasesora de la PCM durante la gestión de Aníbal Torres añadió que “estamos en un proceso, un camino”. “Estamos enfocados en la inscripción, pero el partido va a ser más que la inscripción”, indicando que buscarán armar comités de cara a elaborar un plan de gobierno.

VIDEO RECOMENDADO Aníbal Torres participa en reunión donde se impulsa partido castillista. (Video: Facebook)

“Tenemos que sacar lecciones también, no podemos llegar a improvisar [...] Una vez que ya cumplamos en mayo, como nos hemos puesto de plazo, la inscripción, vamos a darle vida a nuestro partido, a debatir, a construir, a convencer, porque tenemos que convencer todavía a mucha gente de que somos una opción de poder y de gobierno”.

Actualmente, Aníbal Torres enfrenta una acusación penal por el delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre. La fiscalía lo acusa de ser parte del acuerdo golpista junto a Pedro Castillo y la también exministro Betssy Chávez. A los tres se les señala como autores del discurso donde se anunciaba la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención al sistema de justicia.

Por ello, el ex primer ministro se enfrenta a un pedido de 15 años de condena. El proceso que actualmente avanza a paso lento en el Poder Judicial y a la espera se inicien las audiencias de control de acusación. Aníbal Torres es procesado en libertad, pero con restricciones como la de no reunirse con testigos o salir de Lima sin permiso judicial

Sus restricciones, sin embargo, no le impiden hacer política. Recientemente, el pleno del Congreso rechazó aprobar una acusación constitucional que buscaba inhabilitarlo políticamente por 10 años.

Aníbal Torres durante el encuentro nacional de APU. Foto: Facebook Adelante Pueblo Unido

Si bien también está acusado por el golpe de Estado y en prisión preventiva, el propio Pedro Castillo tampoco ha sido inhabilitado por el Congreso. Con ello, en teoría, ambos pueden ser candidatos con este u otro partido para las elecciones del 2026, si es que antes no reciben una condena del Poder Judicial.

El Comercio contactó a Aníbal Torres para consultarle sobre su rol en torno al partido y si evalúa postular una futura postulación a un puesto público con la agrupación. El exministro indicó que no daría declaraciones.

Sin embargo, en una entrevista al canal de YouTube ‘El Sallqa’, Aníbal Torres fue cuestionado respecto a si tenía “un nuevo partido político”. “Yo estoy apoyando la creación de un nuevo partido, como es Adelante Pueblo Unido, APU. Yo estoy apoyando eso. [Si] me piden que las apoye otras agrupaciones políticas, tampoco voy a estar en contra”, respondió.

En tanto, Anahí Durand negó que Aníbal Torres sea parte o participe en el partido. “No está en APU, fue solo como orador. No participa en APU”, remarcó en diálogo con este Diario. “No es ni candidato, ni su partido, ni nada, como se puede especular por ahí”.

Encuentro del partido APU con Aníbal Torres sentado al lado de Anahí Durand. Delante de él, Andrés Huamaní, conocido como 'Anka' o 'Jaguar'. Facebook Adelante Pueblo Unido

Según dijo, APU “está en proceso de inscripción” y tiene “una aspiración de aliento histórico, no meramente electorera”. La exministra comentó que la agrupación “tiene una plataforma, básicamente, nacional y popular”: “Recoge la gesta de la gente que se movilizó para respaldar el gobierno de Pedro Castillo y contra el régimen de Dina Boluarte. Yo fui invitada a participar por dirigentes de este proceso. Estoy tratando de aportar en lo posible, desde una línea programática”.

Durand remarcó que “no hay un candidato presidencial, ni mucho menos. Ni listas congresales”. Indicó que sus reuniones de fines de marzo “hubo invitados como oradores para exponer distintos puntos de la situación nacional” y uno de ellos fue Aníbal Torres. “En esa línea es que participó en el evento”, indicó.

APU y la 'prensa alternativa'

Imágenes del evento de APU, que pudo revisar este Diario, muestran que también acudieron otros exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo como Lucía Alvites, excandidata al Congreso y exfuncionaria del Ministerio de la Mujer durante la gestión de Anahí Durand.

El Comercio pudo conocer que la reserva para la denominación de ‘Adelante Pueblo Unido’ ante el JNE se hizo en diciembre del 2023 y estará vigente hasta diciembre próximo. Está a nombre de Juan Espinoza Bancayan, quien fue militante de Perú Libre entre enero del 2022 y julio del 2023, sin historial de postulación a cargos públicos.

Reserva del nombre 'Adelante Pueblo Unido'

Sin embargo, la cara más visible de la agrupación en redes sociales es la de Andres Huamaní Quispe, más conocido como ‘Anka’, ‘Kuntur’ o ‘Jaguar’, quien plantea la restitución y la amnistía para Pedro Castillo. Se trata de un excandidato al Congreso por el Frente Amplio en el 2020, que figura en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) como exafiliado a esa agrupación (2020-2021) y de Perú Posible (2007).

‘Jaguar’ es conocido como un frecuente expositor en los discursos en la Plaza San Martín, ligados a grupos como Agora Popular y Rimac Llaqta, con la que está más asociado. Desde hace unos años, las transmisiones desde allí a través de redes sociales fueron el origen de la denominada ‘prensa alternativa’.

La ‘prensa alternativa’ se acercó al gobierno durante la gestión de Pedro Castillo e incluso se reunieron con él en Palacio, encuentro en el que estuvo Huamaní. Aníbal Torres también se hizo cercano a ellos y, actualmente, continúa dándoles entrevistas.

Como informó El Comercio, tras la vacancia y detención de Pedro Castillo, la ‘prensa alternativa’ mantiene sus actividades cerca a la plaza San Martín. Desde allí niegan que el golpe de Estado haya sido tal o lo justifican. En consecuencia, también se manifiestan a favor de la libertad y la restitución del expresidente.

Huamaní Quispe en el evento de APU

Desde hace unos meses, según identificó este Diario, el propio Huamaní usa ese espacio para difundir el logo y el nombre de APU y las ideas del partido. Lo mismo se hace en canales y transmisiones afines de la ‘prensa alternativa’, donde ha dicho, en línea con lo anticipado por Anahí Durand, que su partido será inscrito el próximo 18 de mayo.

Incluso hay publicaciones donde se le señala como potencial candidato a la presidencia. Además, a través de Facebook, se publicitan sus viajes a regiones de cara a la formación del partido. Huamaní no respondió a llamadas de El Comercio.

El panorama del castillismo

Un informe previo de este Diario advirtió sobre las divisiones entre los seguidores de Pedro Castillo a unos 500 días del golpe de Estado. Si bien todos persisten en negar o justificar el golpe de Estado, defender la inocencia del expresidente y pedir su liberación y restitución, las divisiones son por quiénes realmente representan sus intereses, quiénes lo traicionaron y qué seguidores en realidad son ‘infiltrados’.

Uno de los personajes que más división causa es el propio Aníbal Torres. Un sector lo ve como un aliado persistente y leal a Pedro Castillo; mientras que otro lo señala como uno de los responsables de su caída y su detención. Anahí Durand y -según se desprende de sus discursos- el propio Andrés Huamaní Quispe, representantes de APU, están en el primer grupo.

Pedro Castillo y Nicolás Bustamante, cuando era ministro de Transportes, quien hoy es el coordinador de su proyecto de partido político. Foto: Presidencia

Actualmente, el entorno del expresidente impulsa la inscripción de otro partido político, denominado Todo con el Pueblo (TCP), cuyo coordinador es el exministro castillista Nicolás Bustamante. En diálogo con este Diario, el exministro Íber Maraví, vocero de Pedro Castillo, confirmó que ese es el único partido al que apoya el profesor.

“Nosotros no tenemos ninguna relación política ni organizativa [con el APU]. Sabemos que hay un partido, pero no tenemos vínculos. Con los individuos que la integran, no solo de esos sino de cualquier otro, podemos tener relaciones, amistades, conversaciones, pero que no comprometen a nuestras organizaciones políticas”, comentó. “[Pedro Castillo] no tiene nada que ver, organizativamente, promoviéndolo, auspiciándolo, haciendo coordinaciones políticas, nada”.

Iber Maraví recordó que, en el pasado, Pedro Castillo le encargó desmentir que él haya estado impulsando un partido, debido a que había personas que tomaban su nombre. Con el anuncio de su partido oficial, desde el 8 de febrero, se buscó dejar en claro que Todo con el Pueblo que “no está promoviendo dos partidos, sino uno solo”. “[Todo con el Pueblo] es el único que sí cuenta con su autorización

“Sobre el resto, él respeta la decisión de los ciudadanos de optar por lo que creen conveniente [....] Hay muchos sectores, colectivos, proyectos de partido, que confluyen en un tema de unidad: la libertad y restitución de Pedro Castillo. Siendo ese el tema común, no quiere decir que necesariamente todos tenemos que estar en un mismo partido. Algunos han decidido hacer su propio proyecto político y hay que respetar eso. No nos oponemos”, incidío.

Los congresistas Pasión Dávila y Alfredo Pariona durante un evento del partido 'Todo con el pueblo', de Pedro Castillo

El nombre de Todo con el Pueblo también figura como reservado ante el JNE desde diciembre del 2023 y ha realizado actividades de lanzamiento en Cusco y Puno. Su evento en esa región contó con la participación de los congresistas Pasión Dávila y Alfredo Pariona.

En el ROP también figuran en proceso de inscripción Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, antiguo aliado político de Pedro Castillo; y Nuevo Perú, ligado a Verónika Mendoza y a la congresista Ruth Luque. En tanto, Peruanos Como Tú, vinculado al castillismo, no logró la inscripción.

En la reunión de APU del 23 de marzo pasado, Aníbal Torres dijo que “habrá otras agrupaciones políticas con las cuales nos encontramos también, que están recogiendo sus firmas”. “No los vamos a enfrentar. Nos insultan, no nos vamos a detener en esos debates pueblerinos, sino vamos a seguir adelante”, afirmó.

En la mencionada entrevista a ‘El Sallqa’, el exministro habló a favor de “conformar una organización política conformada por todos los peruanos”, cuyo “primer objetivo debe ser ganar el Congreso de la República, o tener unos 60 o 70 congresistas”.

“No tengo que ver con el partido del presidente Castillo [Todos con el Pueblo], pero no estoy en contra, como no estoy en contra de todos esos partidos del pueblo que ahora se están formando. He hablado con muchos de ellos y les he dicho que está bien que formen sus partidos, pero que para presentarse a las elecciones se tiene que unir, tiene que formar un frente. Si no, la derecha los va a hacer polvo, van a desaparecer como partidos”.

Desde la Plaza San Martín, al hablar del partido APU, Huamaní rechazó a quiénes dicen que todo el castillismo debería ir detrás de Todo con el Pueblo. “Eso está mal, porque si tú vas y todos se meten en un mismo partido, automáticamente nos desestabilizan a todos y nos fregamos. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasó con Atahualpa”, ensayó como explicación.

“No es bueno que vayamos todos en una sola confluencia [...] A mí me conviene que hasta Betssy Chávez saque su partido, que Pedro Castillo saque su partido, que ‘Kuntur’ saque su partido. Necesitamos así, porque estos miserables están sacando 50 partidos [...] ¿Pedro Castillo es el único líder?”

El representante de APU también ratificó que está a favor de liberar a Pedro Castillo y que gobierne hasta el 2026. “¿Del 2026 para adelante qué se va a hacer? Estamos haciendo nuestro partido para darle libertad y amnistía para Pedro Castillo y todos los presos políticos”, afirmó.