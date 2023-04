Según pudo verificar El Comercio, ninguno de ellos forma parte de la lista de organizaciones políticas en vías de inscripción. Así también lo confirmaron a este Diario fuentes del JNE.

LEE TAMBIÉN | Betssy Chávez: testimonios y documentos confirman que intervino en contratación de familiares de su pareja

Peruanos Como Tú

De los tres partidos, Peruanos Como Tú es el que estuvo más cerca de lograr su inscripción; sin embargo, el proceso se frustró debido a que no subsanaron las observaciones hechas por el JNE. El plazo para hacerlo vencía el 26 de enero de 2023 y, al no cumplir con la rectificación requerida, su caso volvió a foja cero.

La solicitud de inscripción de Peruanos Como Tú fue presentada en agosto de 2022 y observada el 26 de octubre de ese mismo año. El Comercio pudo conocer que el Reniec observó las firmas de los padrones de afiliados presentados por la organización política. Debido a ello, el partido se quedó sin el mínimo de rúbricas requeridas para conseguir su afiliación al ROP.

Esta organización política de izquierda, que lleva las siglas del ex presidente Pedro Castillo, es impulsada por el congresista Segundo Quiroz Barboza (Bloque Magisterial).

Simpatizantes de Peruanos como tú (PCT) se hicieron presentes durante el mitin que dio el presidente Pedro Castillo el jueves 7 de julio en Celendín, Cajamarca, tras un Consejo de Ministros descentralizado. Estuvo acompañado por Segundo Quiroz, congresista y líder del partido. / Norma Tapia / Facebook

El parlamentario también es natural de Chota, Cajamarca, como el ex jefe de Estado y llegó al Parlamento como representante de Perú Libre por dicha región.

Tanto Perú Libre como el Bloque Magisterial fueron bancadas aliadas del Ejecutivo cuando Castillo Terrones era mandatario. Tras el golpe de Estado, Quiroz Barboza se ha pronunciado a favor del ex jefe de Estado.

En marzo, la fiscalía incluyó al legislador y otros colegas en las pesquisas por el Caso ‘Los Niños’. Se apodó así a los congresistas que intercambiaban sus votos contra la vacancia, censuras e interpelaciones a cambio de obras y puestos de trabajo para sus allegados en el Estado. Este Diario buscó recoger los comentarios de Segundo Quiroz y otros dirigentes del partido; sin embargo, al cierre de este informe, no respondieron.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte brinda conferencia de prensa con nuevo balance de gestión

Voces del Pueblo

Pese a los rimbombantes anuncios, el partido Voces del Pueblo, cuyo líder es el congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático), no inicia aún su trámite de afiliación al ROP.

La organización política fue presentada oficialmente el 10 de julio del año pasado, con miras a las elecciones del 2026. Sin embargo, según pudo confirmar este Diario, hasta el momento, la agrupación de Bermejo solo ha realizado la reserva de denominación, un paso previo a la solicitud de inscripción de un partido ante el JNE. Con ello, lo único que se consigue es que, por el plazo de un año, otro partido no se afilie al ROP usando el mismo nombre.

Guillermo Bermejo, líder fundador de Voces del Pueblo, indicó a El Comercio que, hasta el momento, Voces del Pueblo cuenta con aproximadamente 31 mil adherentes.

El también congresista de Cambio Democrático también calculó que “en unos 10 días” ya estarían contando con 73 comités provinciales distribuidos en las 24 regiones del país. “Vamos bastante bien. La primera semana de mayo es el calculo real que tenemos [para presentar nuestra inscripción]”, aseveró Bermejo.

Actualmente, para iniciar con la inscripción de un partido político en el ROP se debe contar con más de 26 mil militantes y 66 comités provinciales distribuidos en 24 departamentos, entre otros requisitos.

Bermejo ha sido visto cerca del presidente Castillo en las últimas semanas. Lejos de Cerrón, ahora impulsa Voces del Pueblo, su nuevo movimiento político. (Foto: Twitter)

En las últimas semanas, Bermejo - quien fue uno de los principales aliados de Castillo - ha tratado de marcar distancia del ex mandatario, al exhortarlo a “decir la verdad” sobre el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

También integran Voces del Pueblo el cuestionado ex ministro del Interior, Luis Barranzuela, y los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, quienes fueron asiduos visitantes de Palacio de Gobierno en la gestión de Castillo Terrones y presentaron múltiples denuncias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando ésta abrió investigación contra el ex presidente por organización criminal.

Noblecilla incluso llegó a ser funcionario del Ejecutivo días previos al golpe de Estado. Tras dejar el cargo, se sumó a la defensa del destituido ex jefe de Estado.

Pedro Castillo: Raúl Noblecilla y Ronald Atencio anuncian que no continuarán defendiendo al expresidente. Foto: archivo @GuilleBermejoR

Además… Voces del Pueblo se fundó el 20 de mayo de 2022. Su líder es el congresista Guillermo Bermejo, quien afronta un proceso a afiliación al terrorismo. El presidente de esta organización política es el abogado Ronald Atencio.

Según el ideario Voces del Pueblo su objetivo es “construir la patria que anhelaba el amauta José Carlos Mariátegui”. Asimismo, busca un Estado plurinacional en armonía con el ambiente y apunta a construir la “patria grande” y promover la integración regional.

LEE TAMBIÉN | Alberto Fujimori: PJ declara improcedente recurso contra presidente de la CIDH que pedía su libertad

Partido Magisterial y Popular

De otro lado está el Partido Magisterial y Popular (PMP). El Comercio pudo conocer que, al igual que Voces del Pueblo, este partido - de momento - solo cuenta con la reserva de denominación.

Previamente, en noviembre de 2021, Mery Coila, presidenta del PMP y frecuente visitante de Palacio de Gobierno durante la era castillista, intentó ingresar, sin éxito, la solicitud de inscripción del partido político .

En un anterior informe de El Comercio, fuentes del JNE precisaron que ese trámite fue declarado en enero de 2022 como no presentado. En ese entonces, Coila explicó a este Diario que la información solicitada por el JNE se estaba actualizando y que la presentarían antes del 9 de agosto de ese año. Sin embargo, no cumplieron con hacerlo.

En aquella ocasión, la profesora, cercana al golpista ex presidente, también indicó que la organización política contaba con unos 30 mil afiliados y bases en casi todas las regiones.

La inscripción del PMP fue declarada como no presentada debido a que no pasó el filtro de Servicios al Ciudadano, el área del JNE que se encarga de supervisar que los partidos adjunten la documentación necesaria para iniciar el proceso de inscripción al ROP. “En esta etapa se revisa la forma y no el fondo”, indicaron fuentes del JNE.

El congresista Edgar Tello también fue promotor de esta organización; sin embargo, declinó hace poco. Según dijo a El Comercio, tomó la decisión debido a que fue “invitado a integrar otro proyecto político”. Para el presente informe, este Diario buscó recoger los comentarios de Mery Coila; sin embargo, no contestó.

El PMP al igual que, como Peruanos Como Tú, está vinculado al Fenatep, gremio de docentes fundado por Castillo Terrones, que obtuvo su inscripción ante el Ministerio de Trabajo en los primeros días de gestión del ex mandatario.

Conferencia del Partido Político Magisterial y Popular Tacna.

El Fenatep fue constituido en el 2017 tras la huelga docente que lideró Castillo aquel año. Derivó del Comité Nacional de Reorientación del Sutep (Conare-Sutep), la facción más radical del magisterio que incluso fue vinculada al Movadef, brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Además… El PMP se fundó el 30 de julio de 2021 y tiene como presidenta a la docente Mery Coila, quien visitó Palacio de Gobierno en diversas ocasiones, durante la gestión de Pedro Castillo. La dirigente aparece como adherente en los planillones del Movadef, cuando intentó ser partido político.

El secretario general y personero legal de este partido es Miguel Miranda Purizaga, un docente y dirigente sindical de Loreto, que visitó a Castillo en la Casa de Pizarro hasta en 6 ocasiones entre agosto del 2021 y abril del 2022.

El ideario de este organización se estructura en base al pensamiento de peruanos como José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, César Vallejo y Jorge Basadre. Asimismo, habla de la conciencia de las diferentes culturas dentro del mismo país y fortalecimiento de la identidad nacional. También entiende la justicia social a partir del ejercicio pleno de derechos, como al trabajo, la salud y educación en democracia.

LEE TAMBIÉN | Heidy Juárez: presentan denuncia constitucional en su contra por presunto recorte

Nulo liderazgo de Castillo

El analista político Jeffrey Radzinsky, director de GFP, dijo a El Comercio que el liderazgo de Castillo sobre sus aliados es débil o nulo debido a que se trata de “un expresidente preso, con muy poco respaldo, sin capacidad de organización y movilización”.

El especialista recordó que cuando éste “llegó al poder con Perú Libre, nunca tuvo el liderazgo”. “Lo tuvieron siempre Vladimir Cerrón y otros dirigentes, él solo era el candidato”.

“Además, desde un inicio, la bancada de Perú estuvo divida en tres. El bloque dejó siempre claro que el liderazgo de Castillo se circunscribía solo al grupo de maestros. En tanto, otra facción era de militantes de Perú Libre, alineados con Cerrón. El tercer grupo eran algunos caudillos regionales, que no respondían necesariamente a Cerrón, ni a Castillo”, expresó.

Con Castillo preso y con “muchas” organizaciones políticas ya inscritas, los aliados del ex mandatario migrarán a cualquiera de ellas. “Van a tener muchas opciones [...] Esto pasa cuando no hay institucionalidad, partidos que buscan candidatos y candidatos que buscan partidos”, aseveró.

Radzinsky opinó también que la inscripción de los aliados de Castillo puede dificultarse debido a que el trámite requiere “organización y recursos, tanto financieros, como humanos”. A su juicio, con el docente en el poder y “muchos” aliados en cargos públicos”, que “fueron puestos a dedo”, la afiliación al ROP podría ser más “fácil”. “Tenían el poder y el dinero para hacer esto y viajar por todos lados [para recolectar firmas y abrir comités”, agregó.