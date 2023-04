El Ministerio Público presentó un nuevo pedido de prisión preventiva por 28 meses contra la ex primera dama Lilia Paredes Navarro como parte de la investigación que se le sigue por el Caso Anguía.

El requerimiento, solicitado bajo una medida de variación de su comparecencia simple por la de prisión preventiva, también alcanza a sus hermanos David Alfonso Paredes Navarro y Walter Paredes Navarro.

“Solicito, muy respetuosamente a usted señor juez, acceda al presente requerimiento, señalando día y hora para la audiencia de sustentación del requerimiento de variación de comparecencia simple por la medida de prisión preventiva por el plazo de 28 meses, para los fines de la investigación”, expresó el fiscal provincial Jorge García Juárez.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional a cargo del juez Justiniano Romero, programó para el lunes 24 de abril a las 10 de la mañana la audiencia. Será en la Sala "F" de la sede judicial ubicada en la avenida Tacna 734, Cercado de Lima.





Como se recuerda, un primer requerimiento fue declarado infundado pues el magistrado solicitó que se presente como una variación de la medida y no como un pedido independiente.

Paredes Navarro, según la fiscalía, en su rol de coordinadora de la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo, habría dispuesto reuniones para que se de el financiamiento de la obra en el distrito de Chadín - Chota -Cajamarca en concertación con el exjefe de Estado para así ejecutar el programa criminal de adjudicarse mediante terceras empresas de fachada, como las de Hugo Espino, para la ejecución de obras en dicho distrito.

"La organización criminal investigada, tiene familiares del ex presidente de la República que cumplen la función de coordinadoras, representan al cabecilla y son pieza importante dentro de organización criminal, en el caso en concreto, la ex primera dama Lilia Ulcida Paredes Navarro, esposa del ex presidente de al República Pedro Castillo, es quien se encarga de coordinar los actos preparatorios y reuniones en Palacio de Gobierno", indicó la fiscalía en el requerimiento.





David y Walter Paredes son sindicados como parte de la organización criminal. (Foto: composición/@photo.gec)





La fiscalía presentó 223 elementos de convicción para sustentar su requerimiento, entre ellos las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces como el N° 04-2022-EFICCOP y CE 03-2022-EFICCOP, testigos, documentos, actas, entre otros.

Además, estimó que la pena a imponer en su contra sería entre 8 años 10 años y 4 meses de cárcel por el presunto delito de organización criminal.

A ello, indicó el representante del Ministerio Público, se suma que Paredes Navarro no tiene arraigos y sobre su peligro de fuga es notorio al encontrarse asilada en México desde diciembre del 2020.

A través del informe através del Oficio de Relaciones Exteriores (DGA) N° 4-3-A/1267 de fecha 3 de abril de 2023, el embajador John Peter Camino Cannock -Director General de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, informo al despacho fiscal, que mediante Nota 211 de fecha 1 de diciembre de 2022, al Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Peru informo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el gobierno de ese país habría otorgado asilo diplomático a Lilia Uicida Paredes Navarro, esposa del expresidente Jose Pedro castilo terrones, y a los hijos de ambos.

“Es de precisar que, el gobierno de México ya había otorgado asilo diplomático y simplemente con fecha 11 de diciembre de 2022 notificó tal decisión al Ministerio de RelacionesExteriores del Perú y, posteriormente reitero dicha solicitud con fecha 21 de diciembre de 2022, comunicando además al forma del traslado de al ex primera dama Lilia Ulcida Paredes Navarro y sus menores hijos desde la embajada mexicana hasta el abordaje del vuelo con destino al a Ciudad de México”, remarcó la fiscalía.

García explicó en su requerimiento que “se ha encontrado nuevos elementos de convicción, con los cuales ha quedado evidenciado con un alto grado de sospecha”, la integración y participación de los imputados en actividades ilícitas dentro de la organización criminal.