Testimonios, documentos y reportajes periodísticos sustentan la segunda denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el lunes ante el Poder Legislativo contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.

De acuerdo a la tesis fiscal, Chávez Chino intervino en la designación de los allegados de su pareja sentimental, Abel Sotelo, en diversos puestos en el Estado. Los supuestos delitos habrían sido cometidos cuando ostentó los cargos de congresista y ministra de las carteras de Trabajo y Cultura. La ex jefa del Gabinete Ministerial se encuentra suspendida del cargo de congresista desde el pasado 22 de marzo por disposición del pleno del Parlamento.

El Ministerio Público investiga si Chávez Chino se interesó de manera indebida en la contratación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su pareja, como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, y en otros cargos en Sunafil y en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Además, la fiscalía indaga si aprovechó su cargo como legisladora para contratar en su despacho congresal a Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de su pareja.

Por último, investiga si también estuvo involucrada en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa como apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo.

Los testimonios

El documento que la fiscal de la Nación envió al Congreso señala que Chávez empezó a convivir con Abel Sotelo en un inmueble ubicado en el jirón Varela en el distrito de Breña poco después de asumir como parlamentaria, en el 2021.

En octubre de ese mismo año, la entonces legisladora de Perú Libre fue designada como ministra de Trabajo en el Gabinete de Mirtha Vásquez. No obstante fue censurada de dicho cargo por el Poder Legislativo meses después. En octubre de 2022, retornó al equipo ministerial, encabezado por Aníbal Torres, esta vez como ministra de Cultura.

En ese entonces (13 de octubre), “Cuarto Poder” emitió un primer informe sobre la cercanía de Chávez y los Sotelo. El reportaje - indica la fiscalía - puso en conocimiento que la exministra “habría influenciado y favorecido en la contratación de familiares de Abel Antonio Sotelo Villa”.

El Ministerio Público cita como otro elemento de convicción otro reportaje de “Cuarto Poder”, difundido el 27 de noviembre, el cual sustentaría la relación sentimental entre Chávez y Sotelo.

“En el cual se aprecia que la investigada Betssy Betzabet Chávez Chino le da un beso en la boca a Abel Antonio Sotelo Villa, durante la celebración de cumpleaños de la aludida”, dice la demanda.

Uno de los testimonios que sustentan la denuncia es el de Abel Fernando Sotelo Calderón, tío de la pareja de Chávez, quien respondió a la fiscalía el pasado 23 de enero de 2023, al ser consultado sobre si conocía a la ex ministra: “La conozco de vista, por ser ella política [..]; y también a través de los comentarios familiares y amicales, por un tema personal, en el sentido de que ella tiene una relación convivencial con Abel Antonio Sotelo Villa, por conocimiento de mi sobrino Abel Antonio Sotelo Villa sé que se conocen desde hace años atrás, que eran amigos, incluso hasta me comentó que ella siempre quiso tener una relación sentimental con él, sin embargo, esto no se dio hasta que ella fue elegida congresista de la República, su relación habría iniciado entre su elección y antes de la segunda vuelta presidencial 2021, y al poco tiempo iniciaron su convivencia,ello era de conocimiento de todo nuestro entorno familiar”.

El hermano de Abel Sotelo también implica a Chávez. “[..] La señora Betssy Chávez Chino [..] es quien me convoca para desempeñar ese cargo, fue justo en el período en el que ella asume la cartera de Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Ella me llamó por teléfono, me dice sí tengo disponibilidad laboral, le dije que sí”, declaró Marco Antonio Sotelo refiriéndose al puesto en el que fue nombrado en EsSalud.

Un testimonio parecido brindó cuando fue consultado por su contratación como asistente nivel 2 del despacho congresal de Chávez Chino: “[Betssy Chávez] me presentó con el asesor principal Jean Pierre y él es quien me pide mi currículum vitae y después de aproximadamente dos semanas inicio a trabajar como asistente nivel 2″.

Asimismo, al ser preguntado sobre qué documentación presentó para su contratación como asistente nivel 2 en dicho despacho, respondió: “Solo el CV documentado, lo envié de manera digital a la casa del señor Jean Pierre, jefe de asesores de Betssy Chávez“.

La hermana de Sotelo Villa también dijo en su testimonio que se contactaron con ella desde el despacho congresal de Chávez Chino para pedirle su hoja de vida.

“Entre finales de agosto y los primeros días de septiembre de 2022, yo mandé mi currículum vitae a uno de los asesores de despacho de la señora Betssy Chávez [no recuerdo su nombre, lo envié por Whatsapp, no recuerdo a qué número de teléfono, creo que me lo proporcionó mi hermano Marco Antonio Sotelo Villa], Dos días antes de que se tramitara mi contratación, fui al despacho congresal de la señora Betssy Chávez me indican que debo de llenar mis datos en el legajo virtual, procedo a realizarlo, me dicen que regrese al día siguiente a recursos humanos, para que siga el trámite de mi contratación y empiezo a trabajar el 14 de septiembre de 2022”, dijo Flor de María Sotelo.

El Ministerio Público también tomó la declaración de Juan Carlos Requejo Aleman, entonces superintendente de la Sunafil, quien señaló que Jean Pierre D’ Laura Quintana, jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial de Chávez en la cartera de trabajo “le hizo llegar el currículum vitae del señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón”.

“No recuerdo que dijo textualmente que era por encargo de la entonces ministra Betssy Chávez Chino o si me lo entregó, lo que sí puedo referir, es que se entendía que cualquier documentación que él entregara o cualquier indicación que él hiciera era por disposición de la ministra Chávez”, añadió.

Asimismo se consigna la declaración del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, durante la gestión del polémico ex ministro Geiner Alvarado, quien cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro.

Según Marrufo, “a mediados del mes de febrero de 2022, luego de una sesión del Consejo de Ministros, Geiner Alvarado López me indicó que la ministra Betssy Chávez Chino, le había enviado un curriculum por WhatsApp y le había pedido que esa persona sea designada como jefe zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)”.

“Entonces Geiner Alvarado me indicó que me comunique con el director ejecutivo de Cofopri, para que cumpla con el pedido de la ministra Betssy Chávez Chino, en ese momento me envió por el aplicativo WhatsApp el currículo que le había enviado Betssy Chávez Chino, al revisarlo verifiqué que pertenecía a Antonio Riquelme Sotelo Calderón; entonces, vía WhatsApp, lo reenvié director ejecutivo de Cofopri Luis Quevedo Mera y luego por el mismo medio llamé indicándole que esa persona era su recomendado de Betssy Chávez Chino y que debía designarlo como jefe zonal de Tacna, él me respondió que lo iba a atender”, narró también.

Esta declaración se complementa con el testimonio de Jorge Luis Quevedo Mera. “[A Antonio Sotelo] lo conozco desde aproximadamente el mes de febrero o marzo de 2022, ello en atención a que vino una recomendación del jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, el señor Salatiel Marrufo, para su contratación como personal de confianza en la jefatura zonal en Tacna de Cofopri”.

Otros elementos

Para la fiscalía, la cercanía de Chávez con Sotelo también queda evidenciada con los reportes de visitas del Congreso de la República “en el que se aprecia que el 20 de julio de 2022, a las 10:24 horas, Abel Antonio Sotelo Villa ingresó al despacho de la congresista autorizado por esta”.

De acuerdo a la investigación fiscal, la intervención de Chávez en los nombramientos se materializó en diversas resoluciones de nombramientos.

Por ejemplo, está la Resolución de Superintendencia N.° 320-2021-SUNAFIL, que data del 23 de diciembre del 2021, que corresponde al nombramiento de Antonio Riquelme Sotelo Calderón en el cargo de Intendente Regional de la Intendencia Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), un ente adscrito al Ministerio de Trabajo, entonces encabezado por Chávez Chino.

La fiscalía también da cuenta de la Orden de Servicio N° 4504077098 con la que, el 16 de mayo de 2022, Marco Antonio Sotelo Villa fue contratado como auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, entidad adscrita también a la cartera de Trabajo.

También está el memorando N° 004 - 2022 - MTPE de fecha 10 de enero de 2022, suscrito por el jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del MTPE, en el que se indica: “Por especial encargo de la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a efecto que proceda con el trámite respectivo para la designación del señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante Servido Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, cuyo CV se adjunta”.

Además… Personaje clave Según reveló la fiscalía, Chávez dispuso que Jean Pierre D'Laura Quintana, quien era asesor II del Ministerio de Trabajo, realizara los trámites necesarios para que Marco Antonio Sotelo laborara en el Congreso como asistente.

Además, D´Laura también se habría reunido con el padre de la pareja de Chávez cn el objetivo de realizar las gestiones para nombramiento en la Sunafil.

De acuerdo con la fiscalía, D´Laura gozaba de la plena confianza de Chávez.

Esta investigación de la Fiscalía de la Nación se inició el 14 de noviembre del 2022, cuando “Cuarto Poder” dio a conocer que Chávez Chino habría favorecido a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado.

La denuncia contra Chávez será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones, de Alianza para el Progreso.

Ese mismo grupo aprobó la primera denuncia constitucional que presentó la fiscalía de la Nación contra Chávez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Este fue por el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

El pleno del Congreso aprobó el informe de la subcomisión y suspendió a Chávez de sus funciones parlamentarias en marzo pasado, mientras duren las investigaciones en su contra en el Ministerio Público. El escaño de Chávez es ocupado por su accesitario, el abogado Isaac Mita, quien integra la bancada de Perú Libre.

Además… Piden prisión preventiva La fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra tres exministros del gobierno de Pedro Castillo investigados por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022: Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, quienes estuvieron en Palacio de Gobierno el día de los hechos.

La solicitud parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.