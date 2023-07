Si queremos encontrar la partida de bautismo con patadita oficialista de la ‘prensa alternativa’ (PA), podría ser ese encuentro de personajes inconexos. Un premier autoritario, hostil a todo el espectro de los medios, feliz de encontrar un entrevistador obsecuente; y un personaje ansioso por acomodar sus fobias, sus likes, su ideologización extrema y sus aspiraciones, a un poder real o posible. ¿Y qué pasa si varios de estos personajes, a bajo costo y contando con la desconfianza de mucha gente, coinciden en un mismo propósito? El Centro Wiñaq analizó cientos de horas y contenidos de los más populares canales de Youtube, portales y programas que se hacen llamar de ‘prensa alternativa’ (PA) y encontró que ya han coincidido varias veces en mentiras comunes.

La entrevista hecha un año atrás por Aníbal Stacio al entonces primer ministro Aníbal Torres, fue un hito de la autodenominada prensa alternativa. Torres fue un entusiasta promotor del término.

Litio y mermelada

“No hay un acta fundacional, pero calculo que entre enero y febrero del 2021 ya encontramos el fenómeno que vemos hoy, y se sofistica durante el gobierno de Castillo”, me dice Franco Olcese, ingeniero industrial y socio fundador de Wiñak. “Yo diría que se fortaleció cuando la izquierda progresista se peleó con el castillismo al poner a Guido Bellido de primer ministro. Espacios como Wayka serían los que hubieran dado los contenidos oficialistas, pero al no pasar eso, se fortaleció la prensa alternativa”, me dice Camilo Ferreira, otro socio fundador de Wiñaq. Añadamos que la pandemia nos familiarizó con nuevas tecnologías digitales para producir y difundir contenidos.

O sea, tras la polarización de la campaña del 2021 que tuvo a Castillo enfrentado con toda la prensa de izquierda y derecha; personajes en su mayoría ajenos al periodismo, sin costumbre ni apego por difundir noticias verificadas, hicieron eco de la voz oficial y añadieron sus particulares acentos. Lo hacen con pocos recursos y menos rigor: monólogos insultantes y rebote de medios ajenos, más algunas entrevistas a personajes radicales y largas transmisiones de eventos igual de radicales. Por ejemplo, Camilo me hace notar que, mientras conversamos, más de un canal está transmitiendo por largas horas la asamblea de la Macrorregión Centro de la Conulp (una de las organizaciones que convocan la ‘Toma de Lima’) en Cerro de Pasco. Es más, uno de los acuerdos de la asamblea será reconocer a la PA como un aparato de comunicación amigo.

El ránking de la PA en Youtube está encabezado por Peruano Informado, Inty Noticias, Timoteo Cutipa y Yachay Wasi. Todos coinciden en los rasgos básicos de la PA. ¿Y tienen vasos comunicantes entre sí?, pregunto. “Sí”, exclama Camilo. “Yachay Wasi y Cutipa viajan juntos, uno de ellos le da espacio a Stacio. Entre todos se rebotan”. En efecto, el primer video que encontré en la portada de Peruano Informado fue de ‘Pavel’ Yaber Gonzales ‘Yachaywasi’ un vocinglero radical de 35 años, que fue estudiante de letras y filosofía en la Universidad Villarreal. Pasé a Inty Noticias y lo primero que hallé fue un video de Cutipa.

Peruano Informado, el canal de Youtobe más popular de la 'prensa alternativa' casi no tiene contenido propio sino que rebota y comenta a los demás. Aquí difunden una campaña de solidaridad con 'Pavel Yachay Wasi', tras ser mencionado en Perú21.

Franco y Camilo han visto y oído centenares de horas de Peruano Informado, el canal noticioso de Youtube, de lejos, con más vistas (11 millones seguido por Inty Noticias con 2 millones y medio, según cifras recogidas en febrero por Wiñaq). Observé algunos de sus videos: Casi ningún contenido propio y rebote de otros medios con una locución en off que parece artificial. La mayoría de los otros canales de Youtube populares, sí tienen un influencer que monologa y esa es una condición para poder monetizar su éxito y solventar su subsistencia; pero en Peruano Informado se puede presumir que un pequeño equipo monitorea a diario cientos de horas ajenas, para elaborar sus videos y portadas digitales. Cecilia García, la autora de la campaña ‘Chapa tu Choro’ y ex congresista por Podemos, tiene un generoso tiempo de exposición en este canal que da con palo y fake news al establishment político y mediático. Sospechosamente, aquí no le salpican los insultos a José Luna Gálvez, el líder fundador de Podemos, al que hay que reconocerle su ingenio para establecer lazos entre distintos estamentos y plataformas de la política.

Hay un discurso común que recoge la típica dualidad populista de pueblo expoliado que siempre tiene la verdad y la razón, y élites alineadas con el imperialismo y saqueadoras de los recursos naturales. “Ese tema es fundamental”, dice Franco. “La idea es que estamos ante una gran riqueza, llámese, cobre, oro o litio, que bastaría nacionalizar y repartir al pueblo”, sigue. Camilo me cuenta que la narrativa del litio se repite tanto en boca de los youtubers que ellos la han explorado y no se puede afirmar que el Perú tenga las reservas que se mencionan. “Uno de los acuerdos de la Conulp es proteger el litio y que ni un gramo salga del Perú si no es procesado antes. O sea, creen que habrá tanto que nos podemos dar el lujo de obligar a los mineros a que nos aseguren la industrialización”, me dice Camilo. Por cierto, la empresa Macusani Yellowcake, desde otra orilla, alimenta la fiebre del litio con el anuncio del comienzo de sus operaciones para el 2027.

Estas narrativas, desgajadas en fake news y verdades a medias, son repetidas en monólogos vibrantes por los youtubers y refrendadas, con más calma, por intelectuales radicales de izquierda que los primeros citan o entrevistan. A los periodistas nos cae todo tipo de invectivas. Desde ‘mermeleros’ –en realidad fue un término popularizado por la derecha durante el gobierno de Vizcarra- hasta ‘basura’. Se repite que Dina Boluarte dio 1800 millones –de soles o dólares, cada cuál escoge la moneda- a la prensa para que la defienda. En ese caso sí hay una fuente que originó la especie: Pedro Castillo lo dijo en un manuscrito y en un tweet que difundieron sus abogados, días después de ser apresado. No le pidamos fuentes al olmo.

Junto a fake news, teorías conspirativas e insultos a la 'prensa basura'; también hay invitaciones a la 'Toma de Lima' y humor. Wilmer Domínguez en Inty Noticias es uno de los youtubers más populares.

Evidencias

Les pregunté a Camilo y Franco si los influencers alternativos eran acomodaticios como tantos políticos que conocemos. “Son estrellas de su espacio, hay algo reputacional en esto y no lo quieren perder ante su público. Ellos creen o quieren creer lo que dicen, aunque no tengan ninguna evidencia”, dice Franco. Hago una pregunta abierta, sobre la que aún no tenemos respuesta: ¿No estaremos viviendo la ‘edad de la inocencia’ de la prensa alternativa? O sea, tras la fase actual quizá venga otra, cuando rompan fuegos los candidatos para las próximas elecciones y probablemente las ideologías, fake news y reputaciones pasarán por la molienda de las pasiones, cálculos y opacos financiamientos electorales.

El estudio de Wiñaq ya trae claves para empezar a responder esa pregunta atemorizante. Han puesto como ejemplos cuatro hechos políticos de envergadura en los que la PA tuvo un impacto conjunto: El paso de Castillo a la segunda vuelta a expensas de Verónika Mendoza, el sostenimiento de Castillo durante el 2022, la difusión de la versión de que él fue víctima de un golpe de Estado, y el ascenso y caída de popularidad de Antauro Humala desde que salió de prisión hasta que validó la sucesión de Boluarte. Por esto último, toda la PA se le tiró encima a quien había ensalzado como el radical que el Perú necesitaba. Con Aníbal Torres no hay unanimidad. Hay Youtubers que mantienen su fé en él y otros que lo acusan de traicionar a Castillo.

La nostalgia del castillismo impera en la PA e inspira las fake news y narrativas más retorcidas. Por ejemplo, se han difundido audios con supuestas voces de Boluarte y Keiko Fujimori coordinando el respaldo del fujimorismo. Hay un audio más truculento de Keiko y Antauro coordinando el ‘golpe’ a Castillo. Junto a eso se difunden teorías conspirativas sobre EE.UU. apoyando a Boluarte por su interés sobre el litio. Todos estos propósitos de impactar con cuentos en la credulidad masiva, entusiasman a algunos políticos. Guillermo Bermejo ha anunciado un proyecto de ley que propone el ‘reconocimiento de la prensa alternativa’.

Timoteo Cutipa (a la izquierda) es uno de los youtubers más populares de la 'prensa alternativa'. Rebota y es rebotado por Yachay Wasi.

La sola idea de ‘oficializar’ a quienes difunden noticias sin verificar es una provocación perversa, tras ver la lista de teorías conspirativas que hemos mencionado. “No los veas como periodistas que usen fuentes o verifiquen” me advierte Camilo. “O sea, no necesitan probar nada pero si hay evidencia que lo confirme, bienvenida”, remata. He aquí otro desafío a la democracia que tiene a la difusión de noticias verificadas, como uno de sus fundamentos.