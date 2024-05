“Ante ello, ese día 17 de enero de 2024, envié un mensaje al número de Marena Mendoza [...] diciéndole que necesitaba hablar con la la Dra. y minutos después, me llamó Patricia Benavides. No recuerdo de qué número, pero conversamos a través del aplicativo Signal, en esa llamada le pregunté por qué mandaba personas a darme mensajes, me dijo que era porque no le contestaba el teléfono y en esa conversación acordamos que si me citaban a declarar, yo iba a decir que en la noche del 26 de noviembre de 2023, no había tenido comunicaciones con ella”.

TP 01-2024-FSEDCFP, declaración del 15 de abril 2024.