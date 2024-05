La pobreza monetaria se elevó al 29%. Además, ComexPerú estimó que la pobreza multidimensional alcanzó a 11,3 millones de personas. ¿Qué tan preocupante son estas cifras?

Es lamentable que los peruanos sufran hambre, en mi opinión eso es un genocidio. No puedes llevar a 9,8 millones de peruanos a tener hambre, eso es una barbaridad y se debe única y exclusivamente a la falta de inversión privada, como consecuencia de políticas de izquierda de los gobiernos desde el 2021 hasta hoy.

MIRA | Conoce a los panelistas del Día1 Summit

¿Qué decisiones han tomado los gobiernos que nos han llevado a este incremento por segundo año consecutivo? Estamos 1,1 puntos por debajo del nivel de pandemia.

El 2020, en pandemia, subimos a 30,1%, pero por un tema extraordinario. Posteriormente, lo que ha debido hacer el gobierno generar trabajo. La generación de trabajo y la inversión privada es lo único que va a sacar a la gente de la pobreza.

Justamente, ¿qué se necesita para aumentar la inversión privada y, por ende, aumentar el empleo formal, con atención en el agro? Este último, en marzo, tuvo una caída interanual de 87.000 empleos formales.

Hay un montón de factores. Primero, hay que promover la inversión privada . Segundo, hay que desregular toda la forma de contratación y desvinculación del trabajo . Todas las normas laborales solo se aplican a una minoría, el 70% de la población económicamente activa trabaja informalmente. El Estado mismo ha empujado la informalidad porque los pequeños empresarios no pueden cumplir con todas las normas. Lo que estamos haciendo es espantar a la gente formal para ser informal, y eso es culpa del gobierno.

Tenemos que generar y desarrollar el sector agrario, la infraestructura, Chavimochic III y Majes Siguas II. Eso genera mucho empleo y empleo descentralizado, en irrigaciones y agricultura. Tenemos que promover grandes proyectos mineros, hay seis o siete proyectos grandes.

Por ejemplo, Cajamarca ha sido uno de los departamentos donde más se registró la pobreza, como consecuencia de todos los gobiernos regionales que han tenido ahí y que espantaron la inversión privada. Pero eso lo paga la población, lo que no es justo.

ComexPerú informó la semana pasada que se puede reducir la pobreza si se invierten los recursos que deja la minería. ¿A cuánto puede disminuir este nivel?

Sustancialmente. Si promueves grandes proyectos en Cajamarca, como La Granja, Michiquillay, Conga y otros más, ahí tienes US$10.000 a US$15.000 millones de inversión que va a generar trabajo, tanto en la parte de construcción como en la parte de operación, además de la infraestructura que necesitas para exportar y producir. Eso es importante.

¿Y qué se necesita también desde el lado estatal, en referencia a la gestión desde los gobiernos subnacionales?

Los gobiernos regionales y subnacionales no han funcionado. La descentralización tampoco. Las empresas mineras pagan el canon y sobrecanon. Sin embargo, con todo el dinero que pagan de impuestos, los gobiernos regionales son incapaces de darle algo a la población. En mi opinión, lo que se tiene que hacer es que las empresas hagan la obra en vez de pagar. Sí podrían hacer la obra, siempre y cuando sea priorizado con el gobierno regional y con el Ministerio de Economía, para que no se hagan monumentos de cemento por gusto.

Ahí la población se va a dar cuenta que la empresa es la que hace la obra y puede mantener la operación, de hospitales, colegios, comisarías. Pero ahora la población voltea a la minera y dicen que no han hecho nada, cuando es mentira. Los que no hicieron nada son los gobiernos regionales, por corruptos y por falta de gestión. Todos voltean a la minera, cuando deberían voltear al gobierno regional que ellos eligieron.

"Son 21 economías, [representan] el 60% del PBI a nivel mundial y 50% del comercio internacional y van a ver solo al Perú en noviembre. Tenemos la oportunidad nuevamente de ponernos en la palestra y ser la atracción de todas estas economías".

En el 2023, la economía se contrajo 0,55%. Para este año, el gobierno espera un crecimiento de 3,1%. ¿Qué estiman desde ComexPerú?

Eso dependerá de la capacidad del Gobierno de fomentar la inversión privada, generar trabajo y también la confianza en todo el empresariado, tanto pequeño como grande. El empresariado debe tener la confianza para invertir. 3% [de crecimiento] es insuficiente, porque no sacas a las gente de la pobreza y eso es una maldad.

¿Cómo analiza la actual gestión del Ejecutivo y de Dina Boluarte, con su hermano Nicanor Boluarte y su exabogado Mateo Castañeda siendo investigados por la Fiscalía, y del Congreso, que ha aprobado el retiro de la AFP y la libre disposición de la CTS?

Aquí hay una irresponsabilidad mutua entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de generar medidas populistas y no de generación de empleo. Están dándole la espalda a los peruano y generando más pobreza, porque el retiro de los fondos de las AFP es plata para hoy, [pero] hambre para mañana. Esta gente no va a tener con qué vivir cuando se jubile.

¿Qué llamado también se puede hacer al Congreso para que se elaboren normas que fomenten el mercado laboral?

El Congreso tiene las mismas cifras que nosotros [en materia laboral]. Si no se dan cuenta que es culpa de ellos no generar trabajo, están en un país de ciegos.

MIRA | Fitch Ratings baja calificación de Petroperú pese al anunciado apoyo del Gobierno a la petrolera estatal

Además, ¿qué debe hacer el Estado para mejorar el manejo de las empresas públicas? Por ejemplo, el directorio de Petro-Perú había recomendado el ingreso de una gestión privada. [Además, Fitch Ratings rebajó su calificación crediticia a CCC+].

Lamentablemente el Estado no es empresario, porque [para] los funcionarios que administran no [piensan que] es su dinero, y a nadie le importa si pierde o gana. El Estado siempre pone el dinero y el de los demás peruanos. Tienes empresas eléctricas del Estado que son un desastre, como Enosa (Empresa de Servicio Público de Electricidad del Noroeste del Perú) en el norte. [Hay] empresas de saneamiento que no dan agua. Por ejemplo, en Máncora no hay agua hace un mes y nadie dice nada, porque es una empresa del Estado. Si fuera una empresa privada, todos estarían criticándola y la empresa privada ya hubiera dado una solución. Son empresas públicas ineficientes que las manejan políticamente y no de forma eficiente en beneficio de la población.

Por otro lado, en noviembre se realizará el evento central del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pero ya se vienen realizando diversas reuniones con los funcionarios de los países miembros. ¿Qué puntos podemos rescatar de estos encuentros?

El sábado tuvimos un almuerzo con los ministros de Comercio Exterior de las economías de APEC en Arequipa. Han estado por una semana negociando temas que van a aplicar y acordar los líderes de las 21 economías en noviembre. Lo importante para el Perú es impulsar las inversiones. Tenemos todas las inversiones necesarias para que el gobierno las apoye, las fomente y las saque adelante. Tenemos que apoyar el comercio exterior y tenemos que recuperar el crecimiento económico, eso es única y exclusivamente tarea del gobierno.

Son 21 economías, [representan] el 60% del PBI a nivel mundial y 50% del comercio internacional y van a ver solo al Perú en noviembre. Tenemos la oportunidad nuevamente de ponernos en la palestra y ser la atracción de todas estas economías. Sin embargo, si el Poder Ejecutivo y el Congreso no hacen nada, vamos a perder esa oportunidad . ¿Y quien pierde? Otra vez todos los peruanos.

LIMA, MARTES 21 DE MAYO DEL 2024. ALONSO REY, PRESIDENTE DE COMEX PERU FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

¿Cómo llega el Perú para noviembre? ¿Qué esperan desde el sector empresarial, además de la inauguración del Puerto de Chancay?

Hay proyectos adicionales al Puerto de Chancay. La minera Jinzhao (Mining Perú), que desarrolla el proyecto minero Pampa de Pongo, ya tiene el estudio de impacto ambiental aprobado y puede anunciar esa inversión de US$900 millones en la mina y alrededor de US$300 millones en el puerto que quieren construir. También Shougang (Hierro Perú) quiere hacer un puerto para sacar el hierro. Hay oportunidades e inversiones, tenemos que enfocarnos en sacarlas adelante y destrabar todos los trámites que existen para poder abrir una mina o un negocio .

¿Qué otros acuerdos puede aprovechar el gobierno para la reunión de noviembre?

Perú ya está negociando con la India, con Indonesia, con Hong Kong y adicionalmente está optimizando el tratado de libre comercio (TLC) con China. Para noviembre pueden anunciar esta nueva adenda para mejorar el TLC con China y, además, la firma con Hong Kong y del gran avance con Indonesia y la India [en las negociaciones].

Para el último bimestre del año se espera la inauguración del Puerto de Chancay y de la nueva terminal del Aeropuerto Jorge Chávez, pero aún se requieren los proyectos de acceso y conectividad vial. ¿Existe la preocupación por ello?

Anteayer [domingo] salió un decreto de urgencia para suscribir una adenda con el Metro de Lima y con el Aeropuerto Jorge Chávez para efectos de la conectividad vial. Espero se concluya y no tengamos una isla de con la inversión realizada.

Para efectos de Chancay, todavía se tiene que negociar con el concesionario de la carretera, que ofreció ampliarla a efectos de tener una mejor conectividad. Son actos del gobierno que tienen que hacerlos ya, suscribir las adendas correspondientes y tomar las decisiones hoy, porque pasado mañana ya es tarde.

¿Cuáles son los impactos negativos que se pueden generar con eventuales demoras en los accesos viales? ¿Cómo se ve afectada la productividad?

Por ejemplo, si la carga aérea no puede entrar al aeropuerto, tenemos un problema porque el Perú exporta por el aeropuerto muchos productos perecibles. Y en Chancay, si hay demora, en vez de una hora son seis, te perjudica porque tienes que pagar todas las penalidades de los barcos y la mercadería que se demora en ingresar y salir.

¿Se pueden esperar otros proyectos de infraestructura complementarios a los dos mencionados? Por ejemplo, el tren bioceánico.

Lamentablemente en el Perú todavía no nos hemos desarrollado en las expropiaciones para efectos de poder hacer una carretera. Una expropiación, en el caso del Aeropuerto Jorge Chávez, demoró más de 20 años, lo que es una vergüenza cuando se lo que debería hacer es ‘necesito este terreno, lo tomo y después le pago [al propietario] o pago por adelantado’, pero no negocio 20 años para poder pasar una carretera o hacer un aeropuerto. En otros países un juez autoriza el ingreso, haces la obra y después te pagan por el terreno y por el daño causado.

"Uno de los servicios básicos que tiene que dar el Estado es la seguridad a sus ciudadanos. Lamentablemente, este gobierno no lo está dando".

En materia de exportaciones, en el 2023 se creció 1,1% pese a que se esperaba una contracción, y para este año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima un aumento de 2,5%. ¿Es viable ello?

Las exportaciones mientras sigan creciendo son importantes. Lo que pasa es que deberíamos crecer a mayores dígitos y para eso necesitamos promover la inversión privada y generar confianza en los exportadores, inversionistas y empresarios. El año pasado la minería represento el 61% de las exportaciones, tenemos que promover otros grandes proyectos mineros. Adicionalmente, las agroexportaciones representaron US$10.190 millones y en 1994 representaban US$900 millones. Además, la agricultura y la pesca han sufrido por el Fenómeno del Niño que este año no va a haber. Entonces, se van a incrementar las exportaciones pesqueras y las agroexportaciones en general .

El Fenómeno del Niño es un aspecto climático y en la minería, la alta cotización del cobre sirve como impulso externo. ¿Hay algún factor interno que ayudará al sector?

La seguridad, es importante que el Estado genere la seguridad que debe dar a todos los peruanos.

¿Cómo ve que esto lo está trabajando el Estado en ese tema, dado que llevamos 13 ministros del Interior en el presente quinquenio, siete en la gestión de Castillo y seis en la de Dina? Además, la inseguridad ha sido un punto alertado por los gremios empresariales.

Uno de los servicios básicos que tiene que dar el Estado es la seguridad a sus ciudadanos. Lamentablemente, este gobierno no lo está dando. Esperamos que con el nuevo ministro del Interior, que tiene cierto conocimiento del sector, se empiece a mejorar y se tomen las medidas necesarias. No debemos tener miedo, el Estado tiene suficiente poder para aplicar la ley en todo el Perú. Eso se tiene que hacer.

¿Qué se puede esperar para el 2025 ya teniendo el Puerto de Chancay operando? ¿Cuánto podrá impulsar las exportaciones?

El Puerto de Chancay va a facilitar las exportaciones del norte, en vez de entrar al Callao para exportar por ahí van a parar a Chancay. Eso genera menores costos de exportación y de logística. Por otro lado, el puerto de Chancay va a tener mejores líneas navieras y mejor conectividad con el resto de Asia, que ahora tienen que ir a Los Ángeles para después ir a Asia, demoran mucho. Esto genera mayores facilidades para los exportadores, tanto en conectividad como en costos logísticos.

¿También se debe dar celeridad en el Congreso con el proyecto para modificar la Ley de Cabotaje y permitir la participación extranjera? Eso se ha quedado estancado desde diciembre del año pasado.

El cabotaje nacional debe ser realizado por cualquier empresa, nacional como extranjera, cualquier embarcación de bandera nacional o extranjera. No tiene por qué haber limitaciones. Si ponemos limitaciones y restricciones, lo único que estamos generando son sobrecostos y como has visto, las carreteras en muchos tramos están sobrecargadas . En cambio, las líneas navieras pueden ir de Paita a Matarani en dos días. Eso genera mejores costos logísticos. No entiendo cómo el Congreso se puede demorar en pensar tanto.

¿Qué se puede esperar hacia el 2026, llegando a tener una década de conflictos políticos y malos manejos en el Ejecutivo y el Congreso?

El gobierno de izquierda ha perjudicado y parado la inversión. Empobreció a más peruanos. Yo espero que para el próximo quinquenio los peruanos seamos más conscientes por quién votar y votemos por un gobierno que fomente la inversión privada, que genere trabajo y que permita a la gente trabajar libremente.