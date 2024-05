El acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) que firmó Perú con Canadá incluye la presa de Palo Redondo y el sifón Virú, dos obras clave para la tercera etapa de Chavimochic. ¿Qué obras incluye la APP que trabajarán junto a Proinversión?

El 30 de abril se suscribió el convenio con Canadá, a través del cual se ejecutarán dos obras: el saldo restante de la presa de Palo Redondo, que tiene un avance del 70% de obra, y el sifón Virú. Con Proinversión se firmó un convenio para garantizar la ejecución del canal madre desde Moche hasta las pampas de Urricape y la automatización de todo el sistema integral de las obras hidráulicas, es decir, desde la bocatoma del canal madre de la primera etapa hasta el canal madre de la tercera. De esa manera, estamos cumpliendo con la ejecución de todas las obras de la tercera etapa. Además, la APP hará la operación y mantenimiento de las tres.

A pesar de haber suscrito el acuerdo, no se hizo público el monto de inversión que representará la APP. ¿A cuánto ascenderá?

Podríamos tomar como monto referencial lo que fue la APP adjudicada en 2014, donde el canal madre y la automatización tenían un presupuesto de US$342 millones. Eso fue en el 2014 cuando se tenía un planteamiento distinto. A la fecha trabajamos algunos cambios. Como proyecto hicimos estudios que posibiliten determinar el trazo del canal y que vamos a presentar este martes a Proinversión, es decir, el presupuesto va a variar. En función a que se determine el nuevo trazo se determinará el valor del canal madre y la automatización.





Una situación similar ocurrió con el G2G, que todavía no tiene un monto público.

El G2G no tiene un valor final porque el saldo de obra de la presa Palo Redondo se va a trabajar y se tendría el informe a finales de año. Son detalles que revisar, han pasado ocho años, por lo que la obra tiene un deterioro natural. Hay que plantear actividades de rehabilitación, y eso tiene un costo. Con esos detalles ya se va a conocer finalmente el monto que va a representar la inversión de la obra.

Presa Palo Redondo se construirá a través del G2G. (Foto: Proyecto Especial Chavimochic)

¿En qué consiste el nuevo trazo que propusieron en la APP?

Conociendo la situación climatológica, con canales que se dañan cuando hay Fenómeno del Niño, nuestra propuesta técnica es que se construya un túnel desde Moche hasta Chicama. Por esa zona en la propuesta original se planteó tener una parte con túnel y una parte con el canal abierto. Por otro lado, la obra previamente tuvo problemas y retrasos por terrenos que estaban judicializados y no se podían expropiar. Hay tramos que están comprendidos en el trazo aprobado en el 2014 que tienen problemas judiciales. Por eso vamos a variar el trazo, para evitar que el proyecto transite por ahí.





¿Entonces en el nuevo trazo se tienen los terrenos listos para la ejecución del proyecto?

Una vez definido el trazo haremos el plan de saneamiento de terrenos. Podría contener algunos tramos que necesiten expropiaciones, pero estamos cuidando que en esos tramos no tengamos problemas judiciales. No es lo mismo realizar una expropiación de un particular que no tenga proceso judicial [que hacerlo en una en litigio]. Eso afecta el plazo de obras.

¿Cuándo se lanzará el concurso de la APP y cuándo se tendrá listo el proyecto?

El martes vamos a entregar toda la información a Proinversión del nuevo trazo. Con eso Proinversión contratará a las consultoras para los estudios técnicos. A fines de año o en el primer trimestre del 2025 se tendrá listo esto. En el 2026 se hará la convocatoria para la adjudicación y a fines del 2026 se iniciarán las obras. Las obras del proyecto de APP de Chavimochic III culminarían en el 2031. Esa es la meta que tenemos.





Es decir, las obras tardarán alrededor de cinco años.

Es bastante tiempo porque tener túneles en el trazo nos lleva a tener un plazo adicional.

Canal madre del proyecto. (Foto: Proyecto Especial Chavimochic)

¿Una vez entregadas las obras en el 2031 ya Chavimochic operará en toda su capacidad?

Con eso vamos a tener el pleno desarrollo de Chavimochic en sus tres etapas. En 2027 se tendrá lista la presa de Palo Redondo, entonces su total desarrollo con el canal madre será en el 2031.





¿Por qué confiar en el Gobierno Regional de la Libertad si hace una década su incapacidad de liberar los terrenos a tiempo terminó llevando el proyecto al arbitraje internacional y a la resolución contractual?

En 2014 cuando se suscribe el contrato no se había avanzado en la expropiación de terrenos que fue uno de los dos factores principales que hizo que la obra no se dé. Luego aparecieron los temas judiciales que dilataron el proyecto. Por eso estamos haciendo el nuevo trazo, para evitar estos temas judiciales.