En una carta dirigida a la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Marybel Vidal, Rafael López Aliaga ha solicitado que su vehículo tenga pase libre en las vías exclusivas del Metropolitano con el argumento de que la congestión no le permite “cumplir adecuadamente” con la agenda de la Municipalidad Metropolitana.

A través del Oficio N° 061-2024-MML-ALC, del 16 de mayo, el alcalde solicitó el permiso de acceso “temporal y excepcional” -sin especificar fechas- para la camioneta Nissan de placa eGW176, de propiedad de la comuna.

“Formulamos esta solicitud teniendo en consideración que por la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima, no permiten cumplir adecuadamente con la agenda de la Municipalidad Metropolitana de Lima, especialmente en los casos que requieren nuestra presencia de forma urgente”, se lee en el documento al que El Comercio tuvo acceso.

El sustento se basa en el Protocolo operativo sobre la Circulación Temporal y Excepcional en las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta capacidad - COSAC 1. Esta guía, aprobada en marzo pasado, aplica solo para situaciones de emergencia y cuando las entidades solicitantes se encuentren en el ejercicio de sus funciones, tal como lo señala la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO.

El protocolo especifica que las entidades que pueden hacer uso temporal y exclusivo de la vía exclusiva son la Comandancia General de la PNP, la jefatura de la Región Policial Lima, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, las comandancias IV, XXIV, XXV del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otras que la Subdirección de Servicios de Transporte Regular de la ATU (SSTR) determine “previa evaluación técnica”.

En todos los casos, los permisos se darán en contexto de atención de emergencias, emergencias médicas, situaciones críticas relativas al cumplimiento de sus funciones, acciones operativas en prevención de delitos que pudieran ocurrir en las instalaciones del Metropolitano, auxilio mecánico a los buses de este servicio de transporte y “otras situaciones excepcionales que pudieran producirse”.

El Comercio reveló que la presencia de vehículos oficiales de la PNP, patrulleros y policías motorizados en la ruta del Metropolitano se da de manera constante. / GESAC > BRITANIE ARROYO

Para José Aguilar, expresidente de la ATU, la solicitud del alcalde “no entraría dentro de los considerandos del protocolo” porque la finalidad de esta directiva no es evitar el tráfico. “En el protocolo se establece una serie de casos de emergencia o debidamente sustentados. Uno de los motivos que originó la directiva fue que, en esa época, EMAPE hacía varios trabajos de mantenimiento en la Vía Expresa y en las estaciones de la ampliación norte y obviamente nos parecía consistente que, mientras duren los trabajos, se pudiera autorizar a algunos vehículos”, explicó.

En diálogo con este Diario, incluso recordó que existe la Ley N° 27200 que especifica que solo pueden circular por vía la vía exclusiva las unidades de emergencia, como ambulancias, autobombas, patrulleros, entre otros, y la Ordenanza Nº 682 de la MML que declaró la intangibilidad y reserva de las áreas encargadas al Programa de Transporte Urbano de Lima, entre ellas el Metropolitano.

Aguilar recordó que el uso sin autorización de la vía segregada no solo es un riesgo para las personas sino también para la continuidad del sistema en sí mismo.

“Los buses van a una velocidad considerable y hemos visto que cuando conductores se metieron a la vía han ocasionado varios accidentes. Además, si permitimos que se use como una vía adicional para que los autos fluyan lo que se logrará es congestionar el Metropolitano. Ya no sería una vía rápida. Ademas hay tramos que tienen doble carril, pero otros de un solo carril donde, en caso de emergencia, no habría como atender a los buses”, añadió.

En marzo pasado, dos jóvenes fallecieron al ser atropelladas por vehículo que invadió carril del Metropolitano. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)

El uso de las vías exclusivas del Metropolitano por vehículos que no forman parte de este sistema masivo de transporte ha sido ampliamente informado por este Diario debido a los riesgos que implican. De hecho, invadir la vía del Metropolitano se multa el 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/412 además de la reducción de 20 puntos en el récord del conductor, al ser considerada una falta grave por el Reglamento Nacional de Tránsito. Durante el 2023, la policía sancionó a 2.200 conductores por cometer dicha infracción, mientras que en el primer trimestre de este año la multa alcanzó a 848 invasores de la vía.

El Comercio se comunicó con la ATU sobre el pedido del alcalde de Lima e informaron que “el documento acaba de ingresar y se encuentra en trámite”. Asimismo, solicitamos la respuesta de la MML, pero al cierre de la nota no respondieron.

En octubre del año 2021, cuando no aún era can alcalde, López Aliaga fue intervenido por la policía en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Estadio Nacional. Sobre lo ocurrido, usó sus redes sociales para justificarse asegurando que tuvo un accidente de tráfico y que, con autorización, cuadró su auto en el carril exclusivo sin obstaculizar la vía. Sin embargo, el entonces jefe de la Policía de Tránsito, negó dicha versión.

Ayer tuve accidente de tráfico en vía expresa. La vía expresa estaba muy congestionada a las 6 pm del domingo. Con autorización cuadré mi auto en zona que no interrumpió el tráfico ni de vía expresa ni de metropolitano. He seguido el procedimiento y el dosaje etílico es NEGATIVO. — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) October 25, 2021