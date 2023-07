“Me quitaron la computadora y el internet después de la denuncia. [...] Me han puesto un montón de memorandos. El Congreso de espaldas a mí. Yo, a diferencia de los demás, he denunciando estando adentro. He dado medios probatorios de que me pidieron un proyector, que me pedían plata para una cosa, que la esposa [de Tello] quería que yo le compre el pasaje para Alemania ”, añadió en diálogo con El Comercio esta semana.

Silva denuncia que aun sufre hostigamiento laboral por revelar recortes salariales, y recordó que las respuestas a otros casos similares no son alentadoras: Ética ya blindó a las congresistas Magaly Ruiz, Rosio Torres (ambas de Alianza para el Progreso) y Heidy Juárez (Podemos Perú), a quienes solo les impuso una multa de 30 días de descuento de sus haberes.

Por ahora permanece como auxiliar en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, a la espera de que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emita un informe de su caso y la Comisión de Ética Parlamentaria sancione a Tello.

"Hay una desprotección total. A pesar de que me reuní con el presidente del Congreso y me dijo que no me preocupara, nunca hicieron nada. Hasta ahora nada. Sunafil ya ha constatado que se me quitaron mis funciones" Marie Silva, auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo

Acusa represalias

En tanto, el ex trabajador parlamentario Carlos Marina Puscán aseguró que luego de denunciar a la congresista Magaly Ruiz por recortes de sueldo intentó reubicarse en otros despachos, pero le cerraron las puertas.

“La congresista me cesa en agosto del 2022 a raíz de mi negativa a seguir pagando un cupo de S/ 1500. [...] Cuando intenté postular a otros despachos, conversé con algunos asesores y me notificaron que personas vinculadas a ella solicitaron que yo no sea contratado ”, dijo a El Comercio.

Marina señaló que el entorno de Ruiz lo exhortó a no denunciar el caso porque “lo único que pasaría es cerrarme las puertas del Congreso y finalmente la congresista se iba a salir con la suya”.

La legisladora continúa en funciones, solo recibió una amonestación escrita y fue multada con 30 días de descuento de sueldo. En tanto, ahora Marina trabaja de manera independiente.

Hasta agosto del 2022, Marina fue auxiliar en la comisión especial multipartidaria de protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, un grupo que preside Ruiz. Años atrás trabajó en despachos de otros parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP).

El informe de la Comisión de Ética Parlamentaria encontró evidencias de la denuncia de Marín, no obstante, impuso una sanción leve a la legisladora.

ESTE ES EL INFORME COMPLETO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA:

"Si denuncias, te botan"

Una trabajadora parlamentaria que pidió mantener su nombre en reserva por temor a ser despedida contó a El Comercio que sufrió recortes de sueldo de la legisladora Katy Ugarte. No obstante, logró reubicarse en otra área del Congreso.

“Lastimosamente, cuando tú denuncias, te botan. Y la persona denunciada llama a otros congresistas para que te bloqueen. Es todo un problema. No hay un verdadero apoyo. No hay una oficina donde uno pueda presentar la denuncia y ser protegido” , dijo.

El área de recursos humanos del Congreso cuenta con una comisión disciplinaria que evalúa casos de recortes de sueldo y otros. No obstante, los trabajadores parlamentarios temen contar sus casos.

“Cuando denuncias algo en el Congreso, te conviertes en un bicho raro. Todos te señalan. Algunos congresistas llaman a tu nuevo empleador para decirle que no te contraten. Te indisponen”, añadió la extrabajadora del despacho de Ugarte.

Recientemente, “Cuarto poder” difundió un audio donde se escucha al congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) asegurar a sus trabajadores que no es el único que recorta sueldos. Dejó entrever que es una práctica extendida en el Parlamento.

“No crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir acá”, dijo en la grabación, que data de enero pasado.

En cifras

Al menos 11 trabajadores y extrabajadores parlamentarios han denunciado a ocho congresistas por recortes de sueldo. Los acusados son Magaly Ruiz, Rosío Torres, Heidy Juárez, María Cordero Jon Tay, Katy Ugarte, Edgar Tello, María Acuña y Jorge Luis Flores Ancachi

Otro legislador, José Arriola (Acción Popular), contaba en su vivienda con declaraciones juradas con las que su personal se comprometía a realizar supuestos aportes voluntarios, como descubrió la fiscalía durante un allanamiento a su inmueble.

Por los menos son 27 trabajadores o extrabajadores que daban parte de sus salarios a congresistas, según diversos reportajes periodísticos.

Descargos

El Congreso informó a este Diario que Marie Silva depende laboralmente del legislador Tello, quien puede disponer del cargo que ocupará.

No obstante, precisó que la institución se ha comprometido a velar por la salud de la trabajadora y su bebé. En estos momentos, Silva se encuentra de licencia por maternidad.

Además, el Parlamento señaló que hay diversos procesos disciplinarios en curso contra trabajadores inmersos en denuncias por recortes de sueldo.

Precisó que se les investiga por actuar en presunta complicidad con los congresistas .

De acuerdo a información a la que accedió El Comercio, un trabajador a plazo indeterminado fue despedido y otros dos salieron por “término de confianza”.

El trabajador despedido es Braden Paredes Calla, quien se desempeñaba como auxiliar en el área de archivo del Congreso.

Paredes estuvo involucrado en el caso de recortes de sueldo de la congresista Cordero Jon Tay. De acuerdo con las investigaciones, actuó como intermediario para que la legisladora reciba dinero de sus trabajadores.

Paredes ya aparece en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. En tanto, la congresista continúa con sus funciones parlamentarias y recientemente quiso conformar una nueva bancada, pues fue expulsada de Fuerza Popular.

Los otros dos trabajadores que salieron por “término de confianza” son Miguel Chafloque Domínguez, quien fue asesor principal de la congresista Heidy Juárez; y Johnny Romero Nima, ex asesor principal de la legisladora Magaly Ruiz .

En tanto, las indagaciones preliminares son contra Roger Torres Pando, asesor principal de la congresista Katy Ugarte; y Wilber Felices Villlafuerte , coordinador de la misma legisladora.

Por último, el Congreso evalúa los descargos de Willy Paredes Calla, asesor principal del congresista Edwin Martínez Talavera y hermano de Branden Paredes.

El caso contra Willy Paredes es por presuntamente presionar a un denunciante anónimo.

Pide celeridad a Sunafil La trabajadora Marie Silva informó que denunció el caso de hostigamiento laboral ante Sunafil el pasado 16 de mayo, pero la inspectora designada aún no recoge los descargos del congresista Tello.

Sunafil respondió a El Comercio que la investigación está en curso y se encuentra dentro de los plazos correspondientes.