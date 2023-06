El congresista Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), intentó justificar la decisión que tomó la Comisión de Ética de disminuir la sanción contra su colega de bancada, Magaly Ruiz, de 120 días de suspensión a solo una multa de 30 días de descuento de su remuneración.

En declaraciones a RPP, el parlamentario afirmó que no hay pruebas de que ella haya recibido el dinero que la víctima depositó a un asesor de su despacho Miguel Ángel Chafloque, a pesar de que ella reconoció haber tenido conocimiento de los hechos.

“La señora Ruiz está siendo sancionada con 30 días de no cobro de remuneración. Hubo falta de diligencia de ella porque sí tuvo conocimiento de ello en su momento porque el trabajador le hizo conocer de los hechos hace meses y debió tomar las medidas necesarias para evitar que esto se produzca”, indicó.

Eduardo Salhuana dijo que no hay pruebas contra Magaly Ruiz. (RPP)

Salhuana rechazó que el haber conocido de los cobros la hayan vuelto una cómplice porque señaló que no hay pruebas que se le entregó el dinero.

“Hay una imputación inicial, que la congresista habría estado realizando cobros a través de su asesor. De eso no hay pruebas que acrediten esos hechos porque solo hay el dicho de una extrabajadora”, destacó.

“[Cuando se le menciona que no se puede buscar facturas de un cobro ilícito] Igual las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y, si no hay medios que lo acrediten, no se puede sancionar por una presunción subjetiva”, agregó.

Eduardo Salhuana fue el congresista que, sin ser integrante de la Comisión de Ética, planteó modificar la sanción que se había propuesto inicialmente de 120 días de suspensión y, en su lugar, proponer 30 días de remuneración como multa y una amonestación escrita.

Con 9 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención se aprobó esta modificación. A favor fueron los congresistas Nelcy Heidinger y Cheryl Trigozo de APP, Waldemar Cerrón, Mario Aguero, Kelly Portalatino y Flavio Cruz de Perú Libre; Javier Padilla de Renovación Popular, Luis Aragón de Acción Popular y Elias Varas de Perú Bicentenario.