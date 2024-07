Ministerio de Magia, lo nuevo de Harry Potter en Universal

Epic Universe es el parque temático de Universal más ambicioso hasta el momento. Tendrá un nivel inigualable de inmersión e innovación con más de 50 impresionantes atracciones, entretenimiento, experiencias gastronómicas y tiendas que se unirán para crear una aventura épica, como su nombre lo indica. “The Wizarding World of Harry Potter - The Ministry of Magic” será uno de los cinco mundos que los visitantes podrán encontrar dentro del nuevo parque. Esta área se sumará a las ya existentes de la saga mágica: el Castillo de Hogwarts, el Callejón Diagon, el Expreso de Hogwarts y Hogsmeade.

La nueva incorporación al mundo mágico sumergirá a los visitantes no solo en las películas de Harry Potter, también en el universo mágico de la precuela, Animales Fantásticos. El parque combina el París mágico de la década de 1920 de las películas de Fantastic Beasts de Warner Bros. Pictures con el icónico Ministerio de Magia británico de la serie de Harry Potter.

El ingreso a esta nueva área temática será a través de un portal ubicado en Celestial Park, una de las cuatro zonas que se encontrarán en Epic Universe. En las imágenes publicadas por Universal, se puede ver la Varita de Saúco en el diseño del portal. Como se sabe, la varita de saúco es un elemento clave en las películas de Harry Potter y Animales fantásticos, por lo que se confirma que esta nueva área temática celebrará la unión entre ambos largometrajes.

Aunque Universal aún no ha revelado detalles de la nueva área de Harry Potter, se sabe que contará con una montaña rusa interior, que se espera sea tan emocionante como sus pares que están siendo construidas en los otros cuatro mundos temáticos del nuevo parque.

El ingreso a "The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic" será a través de un portal mágico ubicado en Celestial Park. (Imagen: Universal).

Epic Universe, el nuevo parque de Universal

Además del mundo mágico, Epic Universe contará con cuatro nuevas áreas temáticas: Celestial Park, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon y Dark Universe.

Celestial Park será la puerta de entrada para explorar los cuatro mundos adicionales de Epic Universe. Se trata de un “parque” dentro del parque temático que cautivará a los visitantes con jardines ondulantes, canales de agua y senderos para caminar. Allí se podrá disfrutar de las vistas, abordar un cometa para una emocionante aventura en una montaña rusa, comer cocina deliciosa o comprar productos exclusivos para conmemorar la visita. Además, en Super Nintendo World, los asistentes ingresarán al famoso tubo verde y descubrirán el mundo de Mario Bross. Podrán explorar Super Mario Land, donde vivirán aventuras junto a Mario, Luigi, la Princesa Peach y otros personajes; y Donkey Kong Country, donde se encontrarán con Donkey Kong, Diddy Kong y otros miembros de la familia Kong.

Epic Universe también contará con el regreso de los legendarios monstruos de Universal como Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein. En Dark Universe, se sumergirán en aventuras monstruosas a través de diversas atracciones, tiendas, restaurantes y encuentros con personajes que entusiasmarán a todos, desde las familias hasta los fanáticos de los clásicos Monstruos. Los asistentes podrán maquillarse para parecerse a sus monstruos favoritos, dar vueltas por el bosque a bordo de una emocionante montaña rusa familiar o entrar en la Frankenstein Manor para experimentar la atracción más escalofriante de Universal Orlando en esta nueva área temática.

A su vez, How to Train Your Dragon - Isle of Berk es uno de los entornos más impresionantes que Universal ha creado , con una arquitectura inmensa, con detalles tallados a mano, un paisaje exuberante y colinas extraordinarias que rodean las vibrantes casas de los dragones y los establecimientos locales. Allí los visitantes descubrirán cuatro atracciones, un espectáculo en vivo y varias experiencias de encuentros con personajes y dragones.

Epic Universe será el parque más ambicioso de Universal y abrirá sus puertas en el 2025. (Imagen: Universal).

Dark Universe tendrá una atmósfera misteriosa que cautivará a los amantes de los monstruos legendarios de Universal. (Imagen: Universal).

¿Qué se puede encontrar en el mundo de Harry Potter en Universal?

El mundo de Harry Potter abrió sus puertas en el 2010 y desde entonces se puede recorrer en dos parques de Universal: Universal Studios y Island of Adventure. En Universal Studios se encuentra la famosa calle de compras Diagon Alley. Como se recuerda, en las películas de la saga mágica Harry Potter compra todos sus materiales para ir a Hogwarts en este callejón comercial: desde los libros hasta su querida mascota, Hedwig. Fiel a la exitosa saga, en Diagon Alley se puede encontrar tiendas para comprar recuerdos, disfrutar de una cerveza de mantequilla o encontrar la varita mágica perfecta.

En Diagon Alley se encuentra la tienda de los hermanos Weasley, donde se puede adquirir juegos interactivos, juegos de mesa, artículos curiosos y otros recuerdos creados por los magos más divertidos de la saga de Harry Potter, Fred y George Weasley. Siguiendo con el recorrido, se puede ingresar a la tienda Ollivanders, que normalmente cuenta con un tiempo de espera, pues aquí se puede vivir la emocionante experiencia de elegir la varita mágica. Ollivanders ayuda al visitante a elegir su propia varita mágica entre una infinidad de opciones. Cada varita mágica viene con un mapa que señala las locaciones del parque en el que se puede utilizar para prender luces, activar fuentes de agua, mover objetos y demás.

También los visitantes se pueden tomar una foto en la fachada del Banco Gringotts, en el que se encuentra un dragón en la punta que tira fuego cada 15 minutos. Dentro del banco, se puede ingresar al único juego de Harry Potter en este parque: “Harry escapes from Gringotts”. Un simulador 4D que cuenta con la emoción de una montaña rusa, en el que el visitante tendrá que sortear obstáculos y magos oscuros para escapar del banco mágico.

La famosa calle de compras Diagon Alley se ubica en Universal Studios, en Orlando. (Foto: Universal).

Para trasladarse a Island of Adventure, se puede tomar el Hogwarts Express. El visitante puede pasear por la estación de King Cross mientras espera la llegada del famoso tren que es uno de los atractivos favoritos de los fanáticos de Harry Potter. Una vez dentro, se puede experimentar el camino hacia Hogsmeade a través de la ventana y tomar fotografías en la cabina, que es idéntica a la que aparece en las películas. Hay que tomar en cuenta que para acceder al tren, se debe contar con un ticket “Park to Park” además de tener entradas para ambos parques.

En Island of Adventure se encuentra el pueblo de Hogsmeade, el lugar de descanso al que asistían los alumnos de Hogwarts en los recordados filmes. Sus cabañas en punta y decoradas con nieve sumergen al visitante en el mundo mágico. En sus calles se pueden encontrar tiendas para comprar ropa, accesorios y todo tipo de recuerdo mágico, tiendas de dulces mágicos e incluso el restaurante Three Broomsticks, en el que se puede almorzar luego de un día largo de diversión.

En el parque Island of Adventure se encuentran las dos montañas rusas del mundo de Harry Potter. La montaña rusa inspirada en el personaje de Hagrid permite al visitante sumergirse en el mundo del personaje mágico y disfrutar de un viaje emocionante. (Foto: Universal).

En este parque también está el incomparable castillo de Hogwarts al que se puede acceder para conocer sus pasillos, la oficina de Dumbledore y el cuarto común de Gryffindor. Además, allí se encuentra “Forbbiden Forest”, un simulador 4D en el que el visitante volará a bordo de una escoba junto a Harry y sus amigos en una emocionante aventura. En Island of Adventure se encuentran las dos montañas rusas de Harry Potter. Flight of the Hippogriff es una opción ideal para toda la familia. Los visitantes volarán a bordo del hipogrifo en una montaña rusa de corta duración pero en un trayecto emocionante. Por otro lado, para los amantes de la velocidad “Hagrid’s Mágical Creatures Motorbike Adventure” es la oportunidad perfecta para desafiar los límites de la adrenalina y sumergirse en la cabaña de Hagrid, el querido personaje de la saga mágica.

A TENER EN CUENTA Las entradas a Universal Studios y Island of Adventure se pueden adquirir en la web de Universal y tienen un costo desde 119 dólares el día, cada parque.



Para subir al tren Hogwarts Express, que conecta ambos parques, se necesita un ticket "Park to Park", además de entradas a ambos parques.

 "The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic" abrirá sus puertas en el 2025.