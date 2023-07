LEE TAMBIÉN | Congreso: Jorge Luis Flores Ancachi reconoce en audio que recorta el sueldo a sus trabajadores

De acuerdo a la grabación difundida por el programa dominical, el personal de Flores Ancachi le entregaría al parlamentario el 10% de sus remuneraciones y el 50% de los bonos que reciben en el Congreso.

Según pudo verificar El Comercio, Flores Ancachi cuenta con seis trabajadores en su despacho, cuyos salarios oscilan entre S/. 2.384 y S/. 8.212.

Además, como presidente de la Comisión de Energía y Minas, el legislador de AP tendría también a su cargo a otros siete colaboradores, entre auxiliares y asesores. Sus sueldos fluctúan entre S/. 2.786 y S/. 10.000. El recorte total mensual sumaría S/. 7.403,50 [ver recuadro].

Todos ellos iniciaron funciones entre julio de 2021 y febrero de este año. Asimismo, recibieron el bono de S/. 9.900 soles que la Mesa Directiva aprobó otorgar, en abril, a los trabajadores parlamentarios debido al “aumento del costo de vida, las situaciones coyunturales actuales , la ampliación de la legislatura y la proximidad del Día del Trabajo”.

El congresista de la lampa se habría quedado con la mitad de dicho monto, es decir, S/. 4.950 de la bonificación de sus 13 colaboradores. La suma total es de 64.350 soles solo en esa ocasión.

Trabajadores del congresista

En su despacho

Puesto Escala remunerativa Salario Recorte 10% Técnico Nivel 6 S/. 5.606 S/. 560,60 Técnico Nivel 6 S/. 5.606 S/. 560,60 Auxiliar Nivel 2 S/. 2.786 S/. 278,60 Asesor II Nivel 8 S/. 8.212 S/. 821,20 Coordinador Nivel 1 S/. 2.384 S/. 238,40 Asistente Nivel 2 S/. 2.786 S/. 278,60

Subtotal: S/. 2738

En la Comisión de Energía y Minas

Puesto Escala remunerativa Salario Recorte 10% Auxiliar Nivel 2 S/. 2.786 S/. 278,60 Auxiliar Nivel 2 S/. 2.786 S/. 278,60 Asesor II Nivel 8 S/. 8.212 S/. 821,20 Asesor Nivel 9 S/. 10.000 S/. 1.000 Técnico Nivel 5 S/. 4.659 S/. 465,90 Asesor II Nivel 8 S/. 8.212 S/. 821,20 Asesor Nivel 9 S/. 10.000 S/. 1.000

Subtotal: S/.4.665.5

RECORTE TOTAL MENSUAL: S/. 7.403,50

LEE TAMBIÉN | Congreso: 10 polémicos gastos en la gestión de la Mesa Directiva presidida por José Williams

En el audio difundido por “Cuarto Poder”, se escucha a Flores Ancachi decir: “Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”.

Además, el congresista señaló a sus trabajadores que los recortes de sueldo son usuales en el Parlamento. “No crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir acá”.

En otro momento, el legislador afirmó que se “arrepiente” de no haber aceptado un acuerdo para recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.

Flores Ancachi también aseguró que su colega María del Carmen Alva también realiza estas prácticas irregulares con sus trabajadores.

A raíz de la denuncia del programa dominical, la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista por presunto delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado.

🔴#URGENTE | Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado. pic.twitter.com/FfUIqZsXDb — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) July 10, 2023





En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión señaló que, de acuerdo al Código Penal, en el caso del delito de concusión se “sanciona al funcionario público que abusa de su cargo y que obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, [dinero] para sí o para otro”. La pena, según el especialista, es de 2 a 8 años de prisión.

Respecto al delito de cohecho, indicó que se sanciona al funcionario que acepta algún tipo de donativo o promesa con una ventaja (dinero) para realizar un acto propio de su función congresal. La condena va desde los 5 hasta los 8 años de cárcel.

Además… Blindajes Marzo 2023: El Parlamento rechazó un informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender por 120 días a Jorges Flores y Elvis Vergara (AP) por el caso 'Los Niños'.

El Parlamento rechazó un informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender por 120 días a Jorges Flores y Elvis Vergara (AP) por el caso 'Los Niños'. En mayo: el pleno del Congreso archivó un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomendaba acusar constitucionalmente y suspender a Jorge Luis Flores Ancachi y sus colegas Raúl Doroteo, Elvis Vergar y Darwin Espinoza por presunta organización criminal y tráfico de influencias . por presunta organización criminal y tráfico de influencias .

Jorge Luis Flores Ancachi y sus colegas Raúl Doroteo, Elvis Vergar y Darwin Espinoza por presunta organización criminal y tráfico de influencias por presunta organización criminal y tráfico de influencias En la SAC está pendiente la denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra los sindicados como 'Los Niños'.

LEE TAMBIÉN | IRTP: Los escandalosos cambios y los detalles de su caída en manos de operadores políticos de Palacio

Piden que Ética vea el caso

La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) anunció este lunes 10 de julio que presentará una denuncia contra su colega de bancada Jorge Luis Flores Ancachi ante la Comisión de Ética del Congreso.

“Condeno cualquier acto de abuso laboral. El recorte de sueldo no tiene justificación. El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética. La lampa no se mancha”, señaló en Twitter.

Condeno cualquier acto de abuso laboral. El recorte de sueldo no tiene justificación. El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Etica. La lampa no se mancha. — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) July 10, 2023

En diálogo con El Comercio, el congresista de AP Edwin Martínez también consideró que el caso debe ser visto por el grupo de trabajo presidido por Karol Paredes.

“Considero que la Comisión de Ética debe de ver el caso de oficio porque las pruebas están ahí. Los audios también. No hay vuelta que darle. No creo que haya descaro por parte de ningún miembro del Congreso de querer tapar el sol con un dedo. Esto es un hecho consumado”, expresó Martínez.

En tanto, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) cuestionó Flores Ancachi y la bancada de AP por haberlo blindado en el caso ‘Los Niños’. “Fingió enfermarse, la izquierda y su bancada lo blindaron. Qué vergüenza que un partido histórico como AP, tenga personajes tan cuestionados y encima pretenda la Mesa Directiva. Basta de blindajes descarados. ¡Basta ya!”, escribió en Twitter.

La legisladora de Avanza País fue ponente de la denuncia.

Fingió enfermarse, la izquierda y su bancada lo blindaron

Que vergüenza que un partido histórico como AP, tenga personajes tan cuestionados y encima pretenda la Mesa Directiva.Basta de blindajes descarados ¡Basta ya! pic.twitter.com/xkOufpnl9H — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 10, 2023

En tanto, Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, señaló que si la denuncia no ingresa por mesa de partes, propondrá que el grupo que lidera tome el caso de oficio. Ello tras retornar de la semana de representación, que es cuando los legisladores viajan a sus regiones.

Este Diario buscó recoger los comentarios de Flores Ancachi, pero al cierre de esta edición no respondió.

Además… El Comercio reveló que el congresista de Acción Popular Jorge Luis Flores Ancachi afronta al menos tres procesos por presunta corrupción durante sus diversos cargos ocupados a lo largo de su carrera profesional.

A fines de junio, el parlamentario implicado en el caso 'Los Niños', fue detenido cuando pretendía viajar a China, debido a una orden de captura que se emitió desde el Poder Judicial de Puno, que lo procesa judicialmente por el presunto delito de peculado doloso. Sin embargo, fue puesto en libertad y pudo salir del país. El viaje al país asiático fue auspiciado por una empresa privada y representaría una infracción al código de Ética Parlamentaria.

Hay al menos ocho congresistas acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores. Ellos son: María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular); Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos Perú); María Acuña, Magaly Ruiz y Rosio Torres (Alianza para el Progreso); Katy Ugarte (no agrupada) y José Arriola. En tanto, Marleny Portero (AP) fue denunciada por supuestamente obligar a sus colaboradores a donar sillas de ruedas.

No obstante, ninguno ha sido suspendido de sus funciones. Por el contrario, la Comisión de Ética ya blindó a varios de ellos.