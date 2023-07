Además…

Alvarado pagó deuda de S/70 mil con parte de sobornos

Los sobornos entregados por la empresaria Sada Goray-hoy bajo detención preliminar-no solamente habrían llegado a manos del expresidente Pedro Castillo y su entorno familiar, sino también una parte habría sido utilizada por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado para saldar una importante deuda.

De acuerdo al testimonio de Salatiel Marrufo, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), él mismo fue el que realizó este pago en representación de Alvarado.





“Del dinero que me entregó Sada Goray le pagué a un empresario en Lima el 21 de octubre de 2021, en los exteriores del ministerio una deuda de S/70 mil que le tenía el entonces ministro Alvarado, cuando él trabajaba en Chachapoyas (Amazonas)”, manifestó el colaborador eficaz, según un documento judicial, al que tuvo acceso El Comercio.





Marrufo entregó al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por la fiscal superior Marita Barreto, el acuerdo de “transacción extrajudicial”, suscrito por el exministro y el empresario Henry García Guevara, “el acreedor”.





El informe pericial dactiloscópico N°234-2022, del 28 de diciembre de 2022, concluyó que la firma y la impresión dactilar de la letra del referido convenio corresponden a Alvarado y a García.





García Guevara, en su declaración testimonial del 7 de febrero último, narró que cuando le solicitó una reunión, a fines de setiembre de 2021, al entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, este le respondió dándole el número telefónico de Marrufo.





Agregó que el 20 de octubre de 2021 le volvió a escribir a Alvarado un mensaje, donde le advertía que acudiría a la “vía judicial” si no saldaba su deuda. “Al instante, recibí una llamada de Salatiel Marrufo indicándome que estaba llamando ‘para pagar la deuda que tiene el señor ministro con usted’, pero que él no se podía exponer, como alto funcionario y que él mismo iba a arreglar la deuda […]”, refirió.





El empresario, además, le señaló al asesor si bien restaban saldar S/50 mil, “dado el tiempo que había pasado (cuatro años)” debía pagar unos S/20 mil “cómo interés”.

García Guevara corroboró la declaración dada por Marrufo, en el sentido, de que este último le entregó el dinero en efectivo cerca de la sede del ministerio.





“Nos encontramos en las inmediaciones del Ministerio de Vivienda, encontrándome yo a bordo de un taxi en que me había trasladado, y al llegar Salatiel Marrufo me mostró el documento ya impreso (…) firmé y coloqué mi huella, Salatiel me pidió la letra, se la entregué y en un sobre me hizo entrega de 17 mil dólares”, remarcó.





El Ministerio Público, además, cuenta con las capturas de los mensajes de textos por WhatsApp entre García, Alvarado y Marrufo.