El juez José Antonio Diaz Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló este martes las decisiones tomadas por un juzgado regional de Curitiba contra Marcelo Odebrecht como parte de la operación ‘Lava Jato’. Además, suspendió los procesos actualmente en marcha contra el empresario brasileño.

Sin embargo, la decisión del magistrado del STF -el equivalente brasileño a lo que en el Perú son la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional- no afecta a los acuerdos de culpabilidad y delación (colaboración eficaz) firmados por Marcelo Odebrecht con la justicia brasileña. Así se precisa en la resolución, a la que accedió El Comercio.

En tanto, fuentes de este Diario ligadas al caso en el Perú remarcaron que la decisión solo afecta a casos de la justicia brasileña donde Marcelo Odebrecht no había admitido culpabilidad dentro de sus acuerdos de delación. En esa línea, consideraron que no afectará directamente a casos en el Perú, donde es testigo y no colaborador.

Según reportaron medios brasileños y agencias internacionales, la decisión del magistrado alega que algunos magistrados a cargo del caso Lava Jato en Brasil tomar medidas “arbitrarias” dentro de los proceso contra el empreario, actuando sin imparcialidad y fuera de sus competencias.

La decisión se da a partir de un pedido de la defensa de Marcelo Odebrecht para que se le aplique el mismo criterio que llevó a que el STF anule otros proceso del caso Lava Jato, ya que sus “derechos fundamentales” habrían sido violados.

Para ello, la defensa citó diálogos interceptados entre el exjuez Sergio Moro, del Décimotercer Juzgado Federal de Curitiba, e integrantes de la fuerza de tarea Lava Jato del Ministerio Público brasileño, que fue encabezada por el exfiscal Deltan Dallagnol.

El juez analizó el pedido y advirtió un “perjuicio de los derechos fundamentales del solicitante”. En particular, el derecho al debido proceso. “En vista de lo anterior, accedo a la solicitud contenida en esta petición y declaro la nulidad absoluta de todo acto realizado en perjuicio del solicitante en el ámbito de los procedimientos vinculados a la Operación Lava Jato, por los integrantes de la mencionada operación y por el ex juez Sérgio Moro”, dijo.

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Jose Dias Toffoli, asiste a un juicio en el pleno de la Corte Suprema, en Brasilia el 20 de septiembre de 2023. (Foto de EVARISTO SA / AFP) / EVARISTO SA

También determinó “la suspensión de los procesos penales iniciados en desventaja del solicitante en relación con la operación antes mencionada”. Finalmente, remarcó que esto “no implica la nulidad del colaboración firmada por el demandante -revisada por este Tribunal Supremo-, que no es objeto de esta demanda”.

Dias Toffoli, Odebrecht y Lava Jato en Perú

El juez Dias Toffoli es el mismo juez que, el año pasado, anuló pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países por el caso Lava Jato.

Esa decisión fue ante un pedido de Lula da Silva, actual mandatario brasileño. Antes de ser juez supremo, Dias Toffoli estuvo vinculado al Partido de los Trabajadores, que lidera Da Silva.

El mismo magistrado, ante un pedido de Ollanta Humala, invalidó pruebas de Odebrecht y prohibió a sus exdirectivos declarar en el juicio al expresidente peruano. Notificados de esa decisión, la fiscalía y el Poder Judicial peruanos optaron por prescindir de las declaraciones de estos testigos en ese juzgamiento, seguido por el delito de lavado de activos.

Marcelo Odebrecht figura como testigo para el juicio contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles, que empieza el 1 de julio (Foto: Andina)

Esa decisión también fue citada por la defensa de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, para no declarar en ese juicio ante la justicia peruana. Ello a pesar de que se le citó para declarar presencialmente en Lima y no desde Brasil. El juzgado también optó por prescindir de esa declaración.

Marcelo Odebrecht ha declarado como en las investigaciones de la fiscalía peruana en casos como los de Alejandro Toledo, el Gasoductor Sur, Ollanta Humala y Keiko Fujimori (donde figura en la lista de testigos para su juicio). Sin embargo, no tiene un acuerdo de colaboración eficaz con el Perú.

En cambio, Jorge Barata sí tiene un acuerdo aprobado por la justicia nacional. Por ello, el no presentarse a declarar en el juicio contra Ollanta Humala llevó a que el equipo especial Lava Jato de la fiscalía peruana pide revocar el acuerdo y los beneficios de Jorge Barata. El pedido aún no es resuelto por el Poder Judicial.