Opinión…

Netanyahu en su peor momento

Por Carlos Novoa Shuña,

Analista internacional especializado en el Medio Oriente





Todo lo que tiene que ver con justicia internacional afecta a Israel y, por su puesto, a Benjamin Netanyahu, pues hay un exceso en los ataques contra civiles en la Franja de Gaza. Lo anunciado por el fiscal de la CPI tiene una lectura mediática, que es la que vemos; una política, que es la discusión; y una jurídica, que es lo que puede suceder en la Corte Penal Internacional.

Si bien no hay una ley internacional que domine todo el mundo y haga obligatoria esta orden de detención, lo cierto es que Netanyahu está siendo colocado como un criminal de la humanidad, como en su momento pasó, por ejemplo, con Augusto Pinochet. Entonces, desde el punto de vista mediático, el pedido sí tiene una repercusión.

Ahora, si se emite la orden de arresto Netanyahu sabrá muy bien que no podrá pisar varios países, y entonces su diplomacia va a tener que hacer un trabajo de filigrana para saber a dónde irá y a dónde no. Si va a Estados Unidos no le va a pasar nada por la protección que tiene. En el Reino Unido tal vez sí porque forma parte del Estatuto de Roma. Entonces, se va a limitar la libertad de movimiento de Netanyahu.

Por otro lado, también hay que afirmar que si bien ahora hay un contexto bastante complicado en Israel, ya antes del 7 de octubre había muchos problemas internos, muchas dudas contra Netanyahu, lo cual quedó un poco de lado porque tras los ataques de Hamás se necesitaba un Gobierno fuerte, sólido y unido. Pero hoy ya la situación le empieza a pasar factura a Netanyahu, quien tiene que dar cuenta por la displicencia o falla en el sistema de seguridad que permitió el ataque de Hamás del 7 de octubre, que hasta ahora no imagino cómo pudo darse, y sobre todo por la crisis económica porque el país está invirtiendo mucho en la guerra. El primer ministro también empieza a tener críticas entre sus aliados como Estados Unidos, aunque eso no va a significar una ruptura.