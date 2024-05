Opinión…

Las razones de la violencia política en México

Por Armando Vargas,

Consultor en Integralia





En Integralia hemos contabilizado hasta la fecha 675 víctimas en este proceso electoral, entre asesinatos, agresiones, secuestros, etc. En el 2020-2021 registramos 299. Es decir, se ha más que duplicado. Entonces, sí hay evidencia de que este es el proceso electoral más violento en la historia de México.

¿Por qué ocurre? En México han sucedido tres procesos que se combinan y crean las condiciones apropiadas para la violencia política. Por un lado, hay una acumulación acelerada de mercados ilícitos no tradicionales del narcotráfico, como la extorsión, el cobro de piso, el tráfico de migrantes que se ha fortalecido, incluso en algunos estados es más rentable el tráfico de migrantes que el narcomenudeo.

En segundo lugar, han aparecido múltiples grupos criminales que se están disputando estos mercados ilícitos de forma muy violenta. En Integralia tenemos el registro de cerca de 30 grupos criminales que se disputan varias regiones.

En tercer lugar, este proceso ha estado acompañado de un debilitamiento general del Estado mexicano, no solo de las instituciones de seguridad sino del Gobierno en su conjunto. El Ejecutivo cada vez es menos capaz de hacer valer la ley, de cumplir con sus funciones esenciales.

Todo esto crea las condiciones para que en los períodos electorales los grupos criminales busquen intervenir en los procesos electorales a través de la violencia para tratar de imponer su autoridad a nivel territorial. Eso explica en buena medida por qué la violencia política se ha incrementado de manera notable en este proceso electoral y en realidad a lo largo del último sexenio.

El Gobierno no ha hecho nada para revertir esta situación. Hoy el Estado Mexicano no afronta con certeza, con responsabilidad el crimen organizado, no se reconoce el problema en su justa medida, hoy los criminales mandan en determinados territorios, el Estado Mexicano encabezado por el presidente López Obrador asumió una política de gestión de los problemas negándolos, eso imposibilita que se desdoblen acciones para contener al crimen organizado. Y en tiempos electorales se implementó un protocolo de seguridad a los candidatos que no ha funcionado.

Faltan dos semanas para las elecciones y la violencia no cesa. En los últimos días hubo cuatro atentados en contra de candidatos en un solo estado.

La violencia política sí afecta la participación en dos vías. Primero desincentiva la participación de los aspirantes o candidatos. de acuerdo con algunos medios de comunicación, cerca de 900 candidatos han renunciado por temas relacionados con la inseguridad. Esto desincentiva y entonces los partidos políticos directamente deciden ya no postular candidaturas.

Esto afecta la calidad de la democracia porque hay menos opciones para que el ciudadano elija. La libertad política se ve mucho más acotada a causa de la violencia. Entonces, tiene efectos directos sobre la política porque a través del miedo las candidaturas renuncian. En ese sentido, también afecta la participación ciudadana, porque seguramente en muchos lugares habrá personas que salgan a emitir un voto de castigo a causa de la violencia, pero muchos otros no acudirán a las urnas por miedo.