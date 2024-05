Entrevista…

"Es probable que Putin solo esté queriendo asustar a Occidente"

Roberto Heimovits,

especialista en temas internacionales





¿Cómo debe tomar Occidente el anuncio de Rusia, como una bravata más de Putin o como una amenaza real?

Putin está intentando dar una especie de respuesta al paquete muy grande de ayuda militar que el Congreso de Estados Unidos aprobó para Ucrania después de varios meses de estar estancado. Son 61.000 millones de dólares, una cifra muy grande para la capacidad de Ucrania e incluso frente al presupuesto militar ruso. Ahora, ¿se trata de una bravuconada de Putin para intentar asustar o él piensa seriamente en usar esas armas en el campo de batalla? La respuesta más probable es que sea lo primero. Entonces, estaría tratando de asustar a los países de Occidente para que ya no den más armamento a Ucrania, algo que le permitiría a Kiev volver a tomar la iniciativa de la guerra, y quizá recuperar territorio conquistado por los rusos. Es lo más probable, pero no seguro, porque Putin es un gobernante que al parecer a veces no tiene mucho contacto con la realidad y toma decisiones equivocadas, como fue invadir a Ucrania. Entonces, no es completamente seguro de que no piense en usarlas.





¿Qué peligro acarrea el hipotético uso de un arma nuclear táctica en una guerra, es disuasivo o más bien empujará a otra potencia a usar sus armas estratégicas o de más poder?

No es posible saber qué pasaría porque no se han usado armas nucleares desde Hiroshima y Nagasaki. Pero probablemente si Putin usara armas nucleares tácticas contra Ucrania, se desencadenaría una reacción muy fuerte entre los países de la OTAN, que podrían aumentar sustancialmente la ayuda militar a Kiev e incluso mandarían tropas a pelear a Ucrania. Justamente la razón por la cual no se han vuelto a usar armas nucleares es que se teme que si una vez el país A usa un arma nuclear de 1 kilotón contra B, este le va a responder con una de 5 kilotones, A va a reaccionar con una de 20 kilotones y se va a desencadenar una escalada nuclear incontenible.