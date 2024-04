Más voces en Acción Popular (AP) piden que el congresista Darwin Espinoza - acusado por usar recursos de su despacho para impulsar un movimiento regional propio- sea expulsado de la bancada de la lampa. En tanto, desde su grupo parlamentario solo hay silencio y respuestas tibias. Y solo Elvis Vergara le ha pedido que abandone la vocería del bloque.

En tanto, el portavoz de restó importancia a la denuncia y saludó “que se investigue todo lo que tenga que ver con los indicios de algo irregular”. El legislador dijo que el Ministerio Público realizó una diligencia para constatar la dirección de su despacho.

En otro momento, aseguró que había solicitado, a través del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, la suspensión por 15 días de los haberes de los trabajadores de su despacho captados por “Punto Final” recolectando firmas para la agrupación política Adelante Áncash.

Agregó que pidió la suspensión “por irregularidades” similares a las señaladas en el reportaje.

“Esos [15] días ellos han estado haciendo otras actividades. Por eso, cuando se les filma, ellos están haciendo algo que no deben darme explicaciones. Me han dicho que están haciendo actividades fuera del horario de oficina”, aseveró.

Luego, ensayó respuestas para el uso de la impresora de su despacho y el acceso al sistema del Reniec. Señaló que se trató de una verificación de datos previa a la campaña por el friaje en la sierra del país.

Posteriormente, aseguró que el secretario general de su partido, Juan José Abad, le pidió dinero para celebrar su juramentación.

Piden su expulsión de la bancada

En diálogo con El Comercio, los excongresistas de AP Víctor Andrés García Belaunde, Edmundo del Águila Morote y Yonhy Lescano consideraron que Espinoza debería ser expulsado de la bancada; sin embargo, estimaron que ‘Los Niños’ no tomarían medidas contra su colega.

Para García Belaunde, el vocero de AP “debió haber sido expulsado del partido hace tiempo atrás”. Subrayó que Espinoza y otros cinco congresistas implicados en dicha trama de corrupción fueron expulsados en octubre, pero que la resolución quedó sin efecto porque el Jurado Nacional de Elecciones no registró su separación de la organización señalando que el Comité Ejecutivo Nacional que aplicó la sanción no estaba registrado en el ROP.

El excongresista exhortó a los integrantes de AP a que expulsen a Espinoza de la bancada o que lo retiren de la vocería. Remarcó que si es expulsado, no tendrá la posibilidad de conformar otra agrupación en el Congreso, pero que- si sale por voluntad propia- sí podrá hacerlo.

“El señor Darwin Espinoza no conoce la dignidad. Para él no tener vergüenza es natural, no tenerla es parte de su conducta diaria [...] Los demás integrantes deben separarlo sino se convierten en cómplices de cualquier delito que él esté cometiendo [...] Si no lo hacen es porque están chantajeados por él”, remarcó.

A su criterio, otro camino sería que la Comisión de Ética lo suspenda o que, a través de una denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie un proceso con miras a su desafuero.

LEE TAMBIÉN | Wilfredo Oscorima recibió S/4,9 millones de origen no identificado entre el 2016 y el 2020

A su turno, Del Águila Morote también recordó que, el pasado 14 de octubre, cuando todavía era secretario general de AP, el partido expulsó a Espinoza y los otros cinco congresistas sindicados como ‘Los Niños’. Según él, la medida quedó sin efecto debido a que la resolución de expulsión no fue registrada en el ROP porque el personero retiró la solicitud.

El exsecretario general tampoco alberga esperanzas de que la bancada expulse a Espinoza de sus filas. Opinó, además, que los ocho congresistas que renunciaron en agosto pasado al bloque “nunca debieron hacerlo” porque, gracias a esa decisión, ‘Los Niños’ se han convertido en los dueños de la agrupación.

“Si ellos se hubiesen quedado, habrían podido dentro de la bancada, de acuerdo con el reglamento, tomar medidas, pero al renunciar han perdido toda la posibilidad” , concluyó.

Los congresistas que renunciaron en agosto pasado son Maricarmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva.

LEE TAMBIÉN | Mininter oficializa designación de Franco Moreno como jefe de la Diviac

Por su parte, Yohny Lescano, excongresista y candidato presidencial de AP, y Edmundo del Águila, consideran que Espinoza debe ser expulsado de la bancada; sin embargo, estiman que sus colegas del bloque, también sindicados como ‘Los Niños’, lo blindarán.

Para Lescano, Espinoza debe ser expulsado “por haber cometido un delito muy grave”. Sin embargo, opina que Acción Popular está absolutamente “deteriorado y en una crisis severa” y “no pasará nada” contra Espinoza y los otros ‘Niños’.

“Todo lo hacen de la boca para afuera porque los dirigentes son amigos de ellos [...] La bancada también los blinda, el Congreso los blinda. En otro país ya lo hubieran sacado del Congreso de inmediato, pero como hemos visto hay ‘mochasueldos’ y congresistas que han incurrido en delitos y no les ha pasado nada [...] En este Congreso hay mucha tolerancia con la corrupción delincuencial”, concluyó.

Como se recuerda, Lescano fue militante de AP durante varios años. No obstante, renunció al partido de manera sorpresiva en diciembre del año pasado.

Respuestas tibias y silencio

En la bancada de AP - integrada por Darwin Espinoza, Luis Aragón, Wilson Soto, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi, Marlene Portero, Luis Cordero Jon Tay y Elvis Vergara- hay hermetismo e incluso contradicciones en las pocas declaraciones que han dado al respecto. Solo el último pidió que su colega dé un paso al costado en la vocería del bloque accionpopulista.

Ellos son investigados por el Caso ‘Los Niños’, a excepción de Luis Cordero Jon Tay, que tiene una pesquisa abierta por la presunta trama de corrupción de Patricia Benavides.

En diálogo con este Diario, Jorge Flores Ancachi dijo inicialmente que “todavía no se ha convocado una reunión para hablar”, pero minutos después dijo que ese encuentro se realizaría este miércoles 17 de abril.

Finalmente, señaló que Espinoza “está en la obligación de salir a deslindar”.

“Es responsabilidad de él y tiene que responder por sus actos”, acotó

LEE TAMBIÉN | Comisión de Ética no sesiona por falta de quorum en medio de grave denuncia contra Darwin Espinoza

Su versión se contradice con la que dio Wilson Soto horas después. El parlamentario aseguró que sostuvieron hoy [martes 16] una breve reunión, pero que no profundizaron el tema.

Soto señaló que Espinoza le dijo que había presentado un proyecto de ley para la eliminación de movimientos regionales y que es contradictorio haberlo presentado y estar promoviendo una agrupación propia.

Luego dijo que “independientemente si un familiar tiene aspiraciones, será tema de su hermano”. Tras la insistencia de la prensa, Soto dijo que Espinoza tendrá que explicar el caso. “Está la investigación y también lo ha llamado la Comisión de Ética, tendrá que colaborar”, apuntó.

Finalmente, restó importancia a la gravedad del caso y la urgencia de que tomen una decisión arguyendo que tiene una agenda recargada.

LEE TAMBIÉN | Ministerio de Justicia responde a CIDH que indulto a Alberto Fujimori no desacata fueros internacionales

Por su parte, Vergara pidió a Espinoza que deje este cargo.

“Exhorto al congresista Darwin Espinoza, a permitir a los voceros alternos la conducción temporal de la bancada, a fin de garantizar una investigación imparcial y profunda, evitando así generar mayor perjuicio a la imagen de nuestro grupo parlamentario”, manifestó Vergara en redes sociales este martes 16 de abril.

El legislador agregó que, si es que no se actúa con transparencia y desprendimiento, evaluará su permanencia en la bancada de Acción Popular, la cual cuenta actualmente con ocho integrantes.

Asimismo, exhorto al congresista Darwin Espinoza, permitir a los voceros alternos la conducción temporal de la bancada, a fin de garantizar una investigación imparcial y profunda, evitando así generar mayor perjuicio a la imagen de nuestro grupo parlamentario. — Elvis Vergara (@elvisvergaram_) April 15, 2024





El caso

Sobre Darwin Espinoza pesan múltiples cuestionamientos y no solo por el Caso ‘Los Niños’. El último domingo “Punto Final” dio a conocer que el vocero de AP utiliza recursos públicos y trabajadores del Congreso para recolectar firmas para la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash, una agrupación política vinculada a él.

El programa dominical reveló que los trabajadores de Espinoza emplearon una impresora instalada en el despacho parlamentario y 10 millares de hojas bond provistas por el Congreso para imprimir fichas de afiliación del movimiento regional.

Además, el personal parlamentario viajó a Áncash para recolectar firmas en días laborables y utiliza el acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) otorgado por el Parlamento para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.

De acuerdo con el Reniec, solo en marzo último, desde la cuenta del congresista acciopopulista se realizaron 1.851 consultas. Y en lo que va de este mes, la cifra ya supera las 1.150.

El organismo informó a El Comercio que cada una de estas consultas le cuesta al Congreso S/ 1.60. Es decir, el parlamentario malgastó en marzo S/ 2.961 y en lo que va de abril S/ 1.840.

Asimismo, detalló el convenio con el Parlamento es “por aproximadamente 70 accesos”, que fueron solicitados a través del oficial mayor, entre ellos el de Darwin Espinoza.

De otro lado, este Diario verificó que Wilfredo Valencia, Franco Mora Contreras, Elizabeth Castillo y Héctor Camacho laboraron en el despacho de Espinoza en marzo. La suma de sus salarios supera los S/20 mil.