Desde noviembre del 2020, la Primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, a cargo de la fiscal Yvone Aguilar Polar, investiga al ahora gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima Núñez, el amigo de la presidenta Dina Boluarte que, según ella sostiene, le “prestó” una pulsera y tres relojes Rolex valorizados en decenas de miles de dólares.

La indagación a Oscorima se abrió luego de que un colaborador eficaz de la fiscalía revelara que recibió, en su departamento de San Isidro, un maletín con S/856.560 de Elard Tejeda Moscoso, exgerente general de Obrainsa, por una obra en Ayacucho adjudicada en una gestión anterior suya como gobernador. El equipo especial Lava Jato investiga el caso.

Para la investigación de la fiscal Aguilar, un equipo de la División de Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (Divilaptid) revisó y acopió la información contable de las firmas y cuentas de Oscorima, así como de sus familiares y empresas vinculadas a él. La indagación de Aguilar incluye el delito de lavado de activos.

A fines de junio del 2023, el equipo de la Divilaptid entregó el informe 024-2023-Dirila-PNP/Divila-PTDI-D2, que incluye información de por lo menos seis peritajes e informes contables de los ingresos y egresos del gobernador, de sus hijos Mariano y Judith Oscorima Prieto y de las compañías Wari Inversiones S.A.C., Vision Games Corporation S.A.C. e Inmobiliaria Los Castaños S.A.C. El documento, al que El Comercio accedió, detalla los ingresos millonarios de la familia Oscorima obtenidos desde el 2016, los cuales no han sido aclarados.

Un peritaje contable sobre Oscorima, parte del mencionado informe, concluye que entre el 2016 y el 2020 recibió abonos no identificados por S/4′942.476 “por concepto de depósito en efectivo, depósito [por] cheque y transferencias de terceros, los cuales no se ha contado con documentación contable que determine su origen”.

El documento policial, de junio del 2023, incluye información sobre un peritaje enfocado en Wilfredo Oscorima, el cual detalla ingresos y egresos de la autoridad regional.

El peritaje también indica que Oscorima registra ingresos por S/22′713.112 en total, provenientes de rentas, préstamos de Wari Inversiones, ingreso por utilidades y venta de inmuebles. Asimismo, tiene egresos por S/10′204.813 en total por pagos de impuestos, gastos por viajes al extranjero y compras.

En el caso de su hijo Mariano Oscorima Prieto, otro peritaje detectó que recibió S/2′826.649, monto sobre el que no hay “documentación contable que determine su origen”.

El informe 024-2023 menciona que las empresas de Oscorima y su familia estarían vinculadas a actividades ilegales. “Se ha tomado conocimiento [de] que Wilfredo Oscorima Núñez y su entorno familiar, amical y otros se encuentran vinculados a la explotación ilegal de salas de tragamonedas, empresas inmobiliarias (bienes raíces) y locales nocturnos (prostitución), siendo su centro de operaciones la ciudad de Lima, cuyas ganancias ilícitas estarían empleando para constituir por lo menos 10 compañías de diversos rubros que aparentan dar legitimidad a dichas actividades ilícitas, así como la adquisición de 15 inmuebles y varios vehículos modernos de alta gama”.

La información se basa en documentos enviados por entidades públicas como la Sunarp, así como notarías y numerosas entidades financieras del país.

La sala de juegos Venezuela, ubicada entre las avenidas Venezuela y Alfonso Ugarte (Breña). Está a nombre de Sun Inversiones S.A.C., una de las compañías de la familia Oscorima. (Foto: Aldo Rosales)

VIDEO RECOMENDADO Dina Boluarte retiró S/1,8 millones de sus cuentas bancarias entre el 2016 y 2022, según la UIF #VideosEC #UI

Observaciones

Pese a lo revelado en el reporte policial, la fiscal Yvone Aguilar cuestionó parte de las conclusiones de los peritajes sobre Oscorima, sus hijos y empresas, sobre todo porque al final del reporte policial 024-2023 se indica, sorprendentemente, que, “respecto a la procedencia del dinero que les ha permitido obtener su patrimonio, mediante los informes periciales se ha evidenciado que no registran desbalance patrimonial”.

Antes de que la policía de lavado de activos le remitiera el informe 024-2023 a fines de junio del año pasado, la fiscal ya había observado los peritajes sobre Oscorima. Por eso solicitó a la policía respuestas sobre cuestionamientos puntuales.

La fiscal Yvone Aguilar investiga a Wilfredo Oscorima.

La fiscal señala, por ejemplo, que los préstamos que las empresas hacían a Oscorima debían sustentarse mediante vouchers que muestren el desembolso del dinero. Una observación suya apunta a que Wari Inversiones acordó dar un préstamo de US$500 mil a Oscorima en julio del 2021, pero en el peritaje no figuran ni el contrato ni la constancia del desembolso.

Respecto a Sun Inversiones S.A.C., firma también vinculada a Oscorima, indicó que recibió un monto de poco más de S/5 millones, que “había dividendos [para él], pero no nos adjuntaban el acta de la junta de accionistas [que autorizaba la entrega de dinero]”.

El tragamonedas Mega Gaming se ubica en Los Olivos. Lo maneja Vision Games Corporation, empresa de la familia Oscorima que la fiscalía investiga. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / JULIO REAÑO

"Yo voy a su oficina”

No es la primera vez que la fiscal Aguilar investiga a Oscorima. En el 2016 asumió un caso contra el gobernador, quien en esa época estaba encarcelado por un caso de corrupción vinculado con su primera gestión como gobernador de Ayacucho.

A fin de obtener su versión sobre el origen de su fortuna, en el 2017 la fiscal lo buscó en el penal de Cachiche (Ica), donde Oscorima estaba detenido, pero no pudo tomarle su declaración. Primero porque la policía no había notificado a César Nakazaki, quien era su abogado. Al día siguiente tampoco pudo hacerlo. En otra ocasión Oscorima se excusó con el argumento de que se había golpeado el rostro y “se le había salido el diente postizo, por lo que no podía hablar”.

Luego de eso pasó algo extraño, según la fiscal. “Yo le dije que iba a regresar otro día [a tomar su declaración], sin embargo, me dijo: ‘No doctora, no se preocupe, porque yo voy a ir a su oficina a declarar’. No sé cómo, pero [en las siguientes semanas] Oscorima fue absuelto por la Corte Suprema”. Aguilar dice que Oscorima después se apareció en su despacho fiscal en Ayacucho.

La fiscal tuvo que archivar el caso, pero espera que no se dé una situación similar con la investigación que ahora tiene a su cargo: “Tengo que seguir investigando, vamos a pasar a la siguiente etapa. Vamos a llamar nuevamente [a los investigados] para que amplíen sus declaraciones. Respecto a las objeciones que hice, que [los investigados] presenten las actas, que presenten toda la documentación”.

VIDEO RECOMENDADO Boluarte recibió en sus cuentas S/1,1 mlls. de origen desconocido

Fortuna cuestionada

El origen de la fortuna de Oscorima aún no se ha esclarecido. El experto en temas de seguridad Pedro Yaranga, natural de Ayacucho, recuerda que Oscorima apareció en el escenario político de Huamanga, para las elecciones regionales del 2010, como el gran benefactor.

“Dicen que [Wilfredo Oscorima] regalaba 100 soles por cada elector, me parece exagerado, pero sí ofrecía computadoras, viajes de promoción a los padres de familia, colegios grandes”. Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad

En la edición de El Comercio del 27 junio del 2011, cuando Oscorima estaba en su primera gestión como gobernador, se informó sobre la presunta explotación ilegal de tragamonedas. Para ese informe, que cuestiona su fortuna, declaró sobre la situación de sus casinos y tragamonedas: “Es cierto que funcionaron con acciones de amparo, pero no solo fueron mis empresas, la gran mayoría trabajó así”.

Según Yaranga, en Ayacucho antes todo era informal, sobre todo por el dinero que venía del Vraem, zona relacionada con el narcotráfico. Afirmó que ese dinero se destinaba a negocios de hoteles, grifos, empresas de transportes y juegos de azar.

William Molina, abogado de Wilfredo Oscorima, dijo a este Diario que no podía dar información de la investigación porque el caso aún está en una etapa preliminar.

TE PUEDE INTERESAR Archivo El Comercio: La oscura fortuna del presidente regional de Ayacucho

El 27 de junio del 2011, El Comercio publicó un informe sobre la cuestionada fortuna del entonces novel gobernador Oscorima. Entonces, él dijo que no había nada de malo en regalar dinero.

Informe de El Comercio publicado en su edición del 28 de junio del 2011 sobre el negocio de tragamonedas de Oscorima.





VIDEO RECOMENDADO Dina Boluarte: los principales depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.