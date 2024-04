Luego de varios días de silencio, la presidenta Dina Boluarte dio explicaciones al país sobre el origen de los relojes Rolex que ha usado en distintas actividades oficiales. Pasó de señalar que uno de estos accesorios era un artículo de “antaño” producto de su “trabajo” a decir que eran un préstamo de su buen amigo el gobernador Wilfredo Oscorima, quien registra múltiples visitas a Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y distintos ministerios.

La mandataria no ha sido la única en cambiar su versión respecto al tema. Inicialmente, Oscorima descartó haberle regalado el reloj a la mandataria, incluso afirmó que se trataba de una “patraña”; sin embargo, tras la declaraciones de Boluarte, la versión de la autoridad cambió. Aquí un repaso de sus contradicciones.

"Es una patraña" 20/03/2024

Casi una semana después de que el programa “La Encerrona” diera a conocer sobre uno de los Rolex que usó la jefa de Estado en actividades oficiales, el gobernador de Ayacucho rechazó haberle regalado el lujoso artículo. En este momento ya se conocía que el Ministerio Público había iniciado diligencias preliminares contra la mandataria por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión en declaración en documentos.

“Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo que ver absolutamente en este tema”, respondió ante la prensa el 20 de marzo luego de una actividad en su región.

Al ser consultado sobre las visitas a Palacio, respondió que se reunió con la jefa de Estado para “gestionar obras” que el pueblo le ha “pedido”.

“No tengo nada que decir. Para mí eso es una mentira, una falacia”, subrayó la autoridad regional.

"La compra la hice para una familiar muy querida" 24/03/2024

Días después, en diálogo con “Cuarto Poder”, Oscorima volvió a negar que le regaló un Rolex a la presidenta y mostró un reloj de oro rosa parecido al revelado por “La Encerrona” ante las cámaras de televisión que - según dijo- le había devuelto la beneficiada.

Asimismo, reconoció que compró el artículo de lujo a mediados del 2023 en la Casa Banchero, ubicada en Miraflores, y aseguró que lo adquirió para una familiar “muy querida”. No obstante, no quiso brindar el nombre de su allegada con el pretexto de la inseguridad ciudadana.

“El reloj que yo adquirí el año pasado. Quizás mitad de año, aproximadamente, no me acuerdo. Lo hice para regalar a una familiar muy querida”, aseveró.

“Todo es relativo. Si un regalo le dan de corazón y sin un interés, no tiene por qué ser malo”, agregó el gobernador. Asimismo, señaló que no le regalaría un Rolex a un presidente.

Oscorima se refería al Rolex que adquirió el 31 de mayo del 2023, el mismo día del cumpleaños de la presidenta Dina Boluarte. Ese día, la autoridad regional visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Cercado de Lima. La jefa de Estado fue vista con el lujoso accesorio menos de una semana después de aquella visita.

Durante un allanamiento a la vivienda de la presidenta Boluarte, la fiscalía y la Diviac hallaron un certificado de Rolex de modelo 126284RBR con serie AJ509842v (Rolex DateJust 36), pero no encontraron los relojes de la lujosa marca que la mandataria ha lucido en diversos eventos.

"[El préstamo] no es la versión que yo tengo de mi cliente [Wilfredo Oscorima]" 04/04/2024

En diálogo con Canal N, el abogado Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, negó que su defendido haya regalado o prestado relojes o pulseras a la presidenta de la República. Ello luego de que el gobernador regional acudiera a declarar a la fiscalía en calidad de testigo por la investigación que se le sigue a la mandataria.

Como se sabe, en dicha diligencia, Oscorima hizo uso de su derecho a guardar silencio. Sin embargo, su abogado aseveró que este miércoles 10 de abril a las 8:30 am exhibirán los relojes vinculados al caso.

“Lo que mi cliente niega es haber regalado relojes o pulseras a la señora presidenta. [¿La posibilidad de que se los haya prestado también está admitida?] No, no está admitida. [...] No es la versión que yo tengo del señor Oscorima”.

“Niega entonces el préstamo”, le preguntó el periodista y él respondió: “Sí”.

Horas antes del pronunciamiento de la presidenta, Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, negó, en entrevista a Canal N, que su defendido le haya prestado los relojes Rolex a la presidenta



"En realidad, el señor Oscorima lo compró con el propósito de obsequiárselo a la señora presidenta" 05/04/2024

Al día siguiente retrocedió. Ello luego de que la mandataria admitiera que el gobernador Oscorima, su ‘wayki’, le prestó los lujosos relojes.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo, Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo los cuales ya los he devuelto”, dijo Boluarte el viernes 5 de abril, un día después de que el abogado de Oscorima descartara esta posibilidad.

La jefa de Estado brindó este pronunciamiento luego de varios días de silencio y de frustrar las diligencias de la fiscalía para la exhibición de los relojes y la toma de sus declaraciones. Finalmente, respondió ante el Ministerio Público el último viernes 5 de abril durante cinco horas.

Tras las declaraciones de la presidenta, Abanto confirmó que el gobernador compró un Rolex para Dina Boluarte con el propósito de obsequiárselo, pero que ella no lo aceptó porque le preocupada “tener que declararlo” y, por ello, quedaron en que sería un “préstamo”.

“El primer reloj del que mucho se habla es el del 31 de mayo. En realidad, el señor Oscorima lo compró con el propósito de obsequiárselo a la señora presidenta. Fue su intención, la señora fue muy firme en decirle: ‘Me pones en un problema porque esto tengo que declararlo, tengo que ponerlo en mi declaración, cómo voy a explicar que tengo esto”, indicó a RPP.

“No sé si es el mismo 31 [de mayo] que lo lleva, pero sí puedo decirle que es en el curso de esa semana, entre esos días. Si me queda claro que la presidenta le dijo que no, entonces él le dijo: ‘igual úselo, téngalo como un préstamo, en todo caso. Si te molesta, recíbeme el regalo y me lo devuelves cuando te parezca”, añadió.

El letrado remarcó que la mandataria rechazó el presente de su patrocinado y que este le fue restituido entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

Agregó que el gobernador le prestó a la presidenta un total de tres relojes de la marca suiza.

“[¿Esta es la historia de un reloj?] No, los tres, luego viene uno más. Ese sí es en julio, cerca de Fiestas Patrias. Son tres, no son cuatro relojes. No recuerdo bien cuál es la fecha del tercero que es un reloj un poco más antiguo. Son relojes de varón estos dos últimos. El primero sí fue comprado para ella y es un reloj de mujer, no fue recibido por ella”, precisó.

Abanto explicó que el propósito de Oscorima al ofrecerle los relojes a Boluarte “puede sonar frívolo, y es que la presidenta trata con otros jefes de Estado que suelen lucir adornos personales bastante o mucho mejores que los que ella estaba exhibiendo”. Señaló que el gobernador le dijo a la mandataria que ella necesitaba tener ese tipo de accesorios porque trataba con personalidades de alto nivel.

El abogado opinó que su defendido cometió un “error político” al realizar esta clase de obsequios.

"Era un préstamo por un tiempo indeterminado" 07/04/2024

El último domingo, en diálogo con “Cuarto Poder”, Abanto reiteró la versión de que la presidenta rechazó el obsequio del gobernador regional y que este le pidió a la presidenta que use el accesorio de lujo en calidad de préstamo.

De acuerdo con el abogado, Oscorima le dijo a la presidenta que use el Rolex y que se lo devuelva “cuando le parezca” y que se trató de un préstamo por un tiempo “indeterminado”, mas no un regalo.

Asimismo, reconoció que ese Rolex de oro rosa fue el mismo que semanas atrás Oscorima mostró al programa de televisión cuando negó haber obsequiado el artículo a la presidenta.

Detalló que en el primer semestre del 2023, Oscorima “prestó” a Boluarte el primer reloj. Se trata de un DateJust 36, de oro rosado, valuado en US$ 15.200. Luego, entre julio y septiembre, le facilitó otro Rolex DateJust 36, de oro blanco y diamantes, cuyo costo es de US$ 21.750. Este fue comprado el 07 de julio del 2023 y coincide con la fecha que figura en la tarjeta hallada durante el allanamiento en la casa de la presidenta.

Segundo Rolex prestado por Oscorima. / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

El tercer reloj es un Rolex Day-Date, de oro y correa de cuero, valorizado en US$26.000.

/ Melina Mejia

Finalmente, Abanto señaló que Oscorima “reservó” esta información por “deferencia” a la presidenta de la República. “Podemos admitir que no fue exacto”, concluyó.

Además… Dato En su última declaración ante el Ministerio Público y en un pronunciamiento, Dina Boluarte descartó que el Rolex identificado por las autoridades en su vivienda de Surquillo fuera un regalo y se mantuvo firme en su versión de que se trataba de un préstamo que le hizo el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Dicho gobernador registra a la fecha 28 visitas a la Presidencia del Consejo de Ministros y 72 a diversos ministerios desde diciembre del 2022. Además, el domingo 7 de abril Cuarto Poder reveló que durante el allanamiento en la casa de Boluarte fue incautada la tarjeta de propiedad de una pulsera lujo que ha usado la mandataria, la cual corresponde a una compra efectuada por Wilfredo Oscorima, el 25 de julio del 2023. El artículo está valorizado en US$13.650.

De acuerdo a Cuarto Poder, tras comprar la joya, Oscorima acudió a la sede de la PCM y permaneció en dicho lugar de 3:18 a 4:10 de la tarde, en una de sus 28 visitas a la entidad. Ese mismo día la mandataria usó la pulsera en un evento oficial.