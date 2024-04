El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, dijo que las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte generan inestabilidad y ahuyentan la inversión, por lo que pidió que se deje el caso en manos de la fiscalía mientras el país “mira hacia adelante”.

“Esto de estar investigando a la presidenta, y estar haciendo todas las semanas interpelando a los ministros, eso se llama inestabilidad y en inestabilidad no hay inversión”, comentó ante la prensa este martes.

Acuña Peralta respondió así cuando fue consultado sobre las investigaciones que involucran a Dina Boluarte sobre el caso Rolex, hecho por el cual también fue citado a la Comisión de Fiscalización.

“Creo que más que hoy, ahora el que tiene que investigar a fondo todas estas denuncias es la fiscalía por el bien del país. Hoy dejemos que la fiscalía haga su trabajo. Olvidemos. No digo que olvidemos, que se investigue, pero miremos hacia adelante. A mí me preocupa el país. Nadie dice realmente si hay crisis. Hay crisis económica en este país”, agregó.

César Acuña insistió en que la inversión es necesaria para que haya crecimiento y se genere trabajo, para asegurar que este caso debe quedar en manos del Ministerio Público.

“Cuando hay inversión, se genera crecimiento, desarrollo, puestos de trabajo y lo que los peruanos están buscando y lo escucho en la calle es trabajo. Entonces creo que en ese sentido no digo que no se investigue. Se tiene que investigar. Yo siempre he dicho que tiene que haber honestidad en la gestión, transparencia”, comentó el gobernador regional.