El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, lamentó las críticas de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, tras la suspensión del coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En declaraciones a los periodistas, el titular del Minjusdh consideró que Barreto no debería politizar el proceso disciplinario y administrativo abierto contra Colchado porque –desde su punto de vista- no le hace bien al caso ni a su cargo dentro del Ministerio Público.

“Ella como fiscal no debería politizar una situación que está en manos de la Policía. Esto no es un hecho producto de una decisión política, no está hecho con el propósito de perseguir a alguien, esto es un proceso administrativo disciplinario y los procesos administrativos, como todos, deben ser guiados dentro de su marco de competencia”, expresó.

“Lamento mucho las declaraciones de una fiscal del rango de la doctora Marita Barreto, a la que considero que es una fiscal muy competente, pero creo que eso de hacer opiniones políticas no le hace bien tanto a su cargo como al proceso administrativo que está siguiendo este oficial de la Policía”, añadió.

Arana también insistió en que no se debe politizar el caso y que el mismo está dentro del ámbito de la Inspectoría, razón por la cual el Gobierno evitará opinar para evitar especulaciones sobre un supuesto “interés político”.

“Esto no conocemos, no se va a politizar y desde luego lamentamos las declaraciones que cualquier funcionaria pública pueda dictar en el que se trate de politizar. Esto está en el ámbito del proceso disciplinario policial y donde debe mantenerse”, subrayó.

“Esto está en manos –supongo- de una autoridad disciplinaria que es que tiene que disponer, nosotros no vamos a opinar, lo que no queremos es que esto se politice y mucho menos se crea que hay un interés político”, agregó.

De otro lado, el ministro de Justicia evitó pronunciarse sobre la decisión de la presidenta Dina Boluarte de no autorizar de forma voluntaria el levantamiento de su secreto bancario.

“Esto está en manos de la fiscalía y para que tampoco se pueda interpretar que como ministro de Justicia o como Gobierno estamos tratando de influencias en las decisiones del Ministerio Público, nosotros no podemos opinar. Siempre exigimos tanto de las autoridades como de las personas que son investigadas que tengan que respetar el debido y que a todas las personas se les respete el debido proceso”, sentenció.

Declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Arana, sobre Harvey Colchado. (Video: Canal N)

Como se recuerda, el último sábado la Inspectoría de la Policía Nacional separó temporalmente al coronel PNP Harvey Colchado de la jefatura de la Diviac, mientras se resuelve un proceso disciplinario en su contra.