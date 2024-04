El congresista Américo Gonza (Perú Libre) se pronunció sobre la suspensión del coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y consideró que dicha unidad “va a seguir caminando con él o sin él”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que existen más de mil coroneles capacitados por el Estado que pueden asumir la jefatura de la Diviac tras la medida contra Colchado.

“Hay más de mil coroneles que están capacitados –porque el Estado invierte para capacitarlos-, de tal manera que creo que la Diviac va a seguir caminando con él o sin él”, expresó.

En ese sentido, Gonza Castillo remarcó que Harvey Colchado tiene muchos cuestionamientos y lo acusó de gastar recursos del Estado en reglajes a políticos.

“El señor Colchado tiene muchos cuestionamientos. Por ejemplo, para los policías son dos años de permanencia en un cargo, el señor tiene como 10 años en la Diviac. Tiene como dos ascensos indebidos y su ley señala que solo puede tener un ascenso extraordinario”, aseveró.

“El señor gasta recursos del Estado haciendo reglajes indebidos a los políticos cuando ese dinero debe estar utilizado para combatir la delincuencia, el crimen organizado”, agregó.

Finalmente, el legislador cuestionó a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), por solicitar apoyo de la Policía Nacional (PNP) con nombres y apellidos.

“La señora Marita Barreto tiene que ubicarse, ella es una fiscal y el que tiene el mando sobre la Policía es el Ejecutivo. Primero, con esa resolución que fue indebida en su momento –y nadie lo decía cuando estaba el presidente Castillo- la señora Marita Barreto pidió, con nombres y apellidos policías para que la apoyen”, acotó.

“Ella no está facultada para pedir, lo que debió pedir son efectivos policiales, pero sin nombre. Fue el Ministerio del Interior quien debió elegir y no de esa manera porque ella no es ministra del Interior”, sentenció.

Declaraciones del congresista Américo Gonza sobre Harvey Colchado. (Video: Canal N)