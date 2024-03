La tarde de este domingo, el premier Gustavo Adrianzén no descartó que se tomen acciones contra el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac, quien habría ordenado el derribo de la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte durante el allanamiento. Añadió que la medida le pareció un “exceso”.

“No estoy en condiciones de descartarlo, porque no es un tema que yo haya tratado”, dijo a los periodistas.

“No se imaginan, el daño profundo que le causa a la imagen Perú este tipo de cosas. No es común, que en los países ocurra, que vayan y la revienten la puerta a la casa de la presidenta de la República. Por ese simple hecho, yo creo que resulta desproporcional la medida que se adoptó. Creo que pudieron haber seguido tocando la puerta, que pudieron haber esperado un poco más. ¿Qué se dijo desde adentro? necesitamos esperar que venga el abogado. No esperaron ni siquiera 10 minutos, eso me parece un exceso”, agregó.

Presidenta declarará ante la Fiscalía y luego ante la prensa

En otro momento, Adrianzén Olaya aseguró que la jefa de Estado declarará para la prensa después de dar sus descargos en el Ministerio Público. Esto debido a que el proceso se debe mantener en reserva.

“Estoy en la condición de poder afirmar que la señora presidenta ha solicitado, a través de su abogado, que dicha declaración en sede fiscal se adelante. Esto tiene que ver con la transparencia de la que nosotros hablamos. No puedo dejar de expresar mi extrañeza porque este tipo de filtraciones (sobre las actas del allanamiento) se produzcan. Si el proceso es reservado, exigimos que se mantenga esa reserva”, explicó.

“La propia señora presidenta ha declarado que ella va a declarar primero a la Fiscalía e inmediatamente después va a ir a visitar a los medios de comunicación. ¿Por qué lo tiene que hacer de esa manera? Porque este proceso tiene carácter de reservado”, finalizó.