— ¿Cómo definiría usted las elecciones que se van a realizar pronto en su país?

Por el camino que vamos, son unas elecciones fraudulentas. Los candidatos que van a competir contra Maduro son escogidos por Maduro. No es una elección transparente aunque hubiera candidatos verdaderos, como María Corina Machado, que es la candidata que fue electa en unas primarias por todos los venezolanos. Estas son unas elecciones que no cumplen ninguno de los criterios de transparencia que debería tener una elección, porque, para comenzar, el registro electoral no ha sido revisado, que es importantísimo. Hay cantidad de irregularidades: personas muertas que votan, cambios arbitrarios de direcciones. Los venezolanos en el exterior, en su mayoría, no van a poder votar porque pusieron unos criterios para inscribir a la gente en los consulados que lo hacen imposible. De los ocho millones de venezolanos que viven afuera, digamos, cinco millones pueden votar. Votarán 200.000 máximo, acaso 100.000.

— Entonces, ¿es la crónica anunciada de un nuevo triunfo de Maduro?

Sí, claro. Todo esto está hecho para que Maduro repita gobierno. En Venezuela no hay medios de comunicación. Los medios independientes están apagados totalmente. La manipulación con las cajas de comida es una operación que ellos orquestan cada vez que hay una elección. Entonces ese tipo de chantaje del alimento con la gente también sirve para sus mecanismos electorales y toda la estructura del Consejo Nacional Electoral está en manos de ellos. Entonces, puede variar cualquier tipo de cosa dentro de los resultados. No es posible que sea una elección transparente.

— Y tienen a María Corina Machado con una inhabilitación hasta el 2036...

Sí, pero es una inhabilitación falsa y ficticia porque, según la Constitución, para que a uno le inhabiliten los derechos políticos tiene que tener un juicio con una sentencia firme. Ese fue el argumento que se le dio a [Hugo] Chávez. Lo habilitó el Tribunal Supremo de Justicia porque la demanda para su inhabilitación no cumplía una sentencia firme en el juicio por haber dado un golpe de Estado. María Corina no tiene sentencia firme. Además, nadie sabe cuál es el juicio.

— María Corina, pese a todo el apoyo internacional, sigue en el túnel y Corina Yoris –que era su sucesora– también ha sido vetada. El escenario de la oposición se tiene que definir este 20 de abril y están Edmundo González Urrutia y Manuel Rosales. ¿Estos dos son candidatos que a Nicolás Maduro sí le convienen?

Si al final alguno de estos candidatos puede ganar a Maduro, será inhabilitado antes de las elecciones o terminará preso. Este es un proceso que está marcado por un dictador que quiere competir porque necesita legitimarse, pero no quiere competir con la posibilidad de perder.

— ¿Cuánto importa el actual rechazo internacional? No solo Estados Unidos, también la Unión Europea. Lula y Petro, que antes eran incapaces de criticar, hoy lo hacen.

El mundo democrático y occidental hoy rechaza lo que hace Maduro. Eso lo aísla, pero además tiene un problema muy profundo que es la economía. Maduro destruyó el 82% del PBI de Venezuela en siete años. Eso no ocurrió ni siquiera cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en la Segunda Guerra Mundial, que estaba Hitler, que decía que él resistía hasta el último hombre. Ellos destruyeron el 75% del PBI de Alemania. Maduro ha destruido el 82% del PBI de Venezuela sin que se haya disparado un tiro. Entonces, eso implica una economía totalmente aplastada. De hecho, el salario mínimo en Venezuela está en tres dólares, que es el menor del mundo.

— Y ni hablar del petróleo…

Chávez producía 3′300.000 barriles diarios, ahora están produciendo 760.000 barriles. En este último año subieron 50.000 barriles, que es todo lo que pudieron subir. Y de esos 760.000 barriles está el petróleo que utilizan para pagar la deuda a los chinos, que es de como 400.000 barriles. Está el petróleo que regalan a los cubanos, que ha ido bajando y, por supuesto, el consumo interno. Lo que queda como generador de divisas es muy pequeño y Venezuela no produce otra cosa que no sea petróleo.

— ¿Y cómo entender que, con estas condiciones de espanto, el pueblo venezolano no pueda sacar a Maduro?

El tema de la represión es muy fuerte. Lo único eficiente que ellos hacen es la represión. No han podido construir un puente, una escuela, poner electricidad, darle agua a la gente; nada de eso, que es lo que hacen los gobiernos. Lo único que saben hacer es reprimir. Ellos han hecho un exterminio con todo lo que son dirigentes comunales, dirigentes de barrios. Han matado muchísimo, muchos están presos y otros se fueron del país.

— Copiaron muy bien el modelo cubano...

Exacto, ese modelo castrista que genera miedo y destruye el liderazgo popular. Maduro logró, además, que se fueran ocho millones de personas. Toda la clase media se fue y los jóvenes se han ido en una gran cantidad. Venezuela es un país donde hay pocos jóvenes y muchos viejos. Eso no quiere decir que en algún momento no haya algún tipo de levantamiento. Tardan las condiciones para que en algún momento haya un levantamiento, pero no es tan sencillo como ha podido ser en otras épocas, porque ellos han creado una estructura en la cual el terror y los mecanismos de represión son muy eficientes.

—¿Hay espacio para la esperanza?

¡Claro que sí! Yo sigo haciendo el periódico, sigo informando a pesar de que se apropiaron de las instalaciones del diario, a pesar del bloqueo. Yo tengo la esperanza de regresar. El escenario latinoamericano se le está poniendo borroso porque Lula, Petro y Boric también le quitan fuerza; solo le queda Nicaragua y por supuesto López Obrador, que hasta ahora no da ninguna señal. Después, está el tema de los iraníes que también tienen intereses en Venezuela y Maduro ha sido muy fiel defensor con muchos proyectos en conjunto. Está, por supuesto, la influencia cubana que es fundamental, porque Maduro fue puesto como presidente por los cubanos cuando murió Chávez.

— ¿Cuál considera que ha sido la línea más espantosa que cruzó Nicolás Maduro?

Hay dos temas. Uno es el de la represión, porque el número de ejecuciones extrajudiciales gigantesco, políticos, dirigentes de base de las comunidades y delincuentes. Han limpiado en cierto sentido la delincuencia un poco en las grandes ciudades porque exterminan. Si agarran un secuestrador pues simplemente lo matan, no va a juicio. Entonces, esa especie de mecanismo de ejecuciones extrajudiciales es una cosa terrible, que es uno de los temas más importantes que está en el juicio en la Corte Penal Internacional. El otro tema es la indiferencia total al hambre de los venezolanos, al empobrecimiento tan terrible que tiene un país que era el más rico de América Latina. Lo empobrecieron de una manera tal que se fueron ocho millones de venezolanos. La segunda ciudad que tenía más venezolanos era Maracaibo, hoy es Lima que ya tiene 800.000 venezolanos.

— Y el gran problema es que al Perú también llegaron muchos criminales. En varios robos y asesinatos los venezolanos son protagonistas.

Ellos han hecho lo mismo que hizo Fidel: han medio vaciado las cárceles y los mandan para los países vecinos.

— Entonces, no es una leyenda urbana…

Maduro ha vaciado parte de las cárceles, que tienen unos temas de hacinamiento muy grandes desde hace mucho tiempo. La manera de resolver el hacinamiento, enviar todos esos criminales a los países vecinos, y el Tren de Aragua y todo eso es una cosa orquestada. Eso no es no es solamente la delincuencia venezolana que emigra; es también algo impulsado por el régimen, que además es una copia de lo que hace Fidel Castro con los americanos.

— Pero eso es abominable. El Tren de Aragua hace mucho daño en el Perú.

En el Perú, en Chile y hasta en Chicago. A ellos no les importa nada mientras ellos se mantengan en el poder.

— ¿Cómo cree que va a terminar Maduro? El gobierno dice que todos de la oposición, la plataforma unitaria que busca tener la coalición, son básicamente una sociedad de cómplices que confunden a la opinión pública y que además van a tapar corresponsabilidad en crímenes contra el orden constitucional. Maduro cree que lo van a matar.

Cuando me hablan del pos-Maduro, yo siempre hago la pregunta: ¿para cuál modelo de salida? Cuando cayó el muro, el muro de Berlín, no hubo casi presos. Ellos se pusieron de acuerdo; los alemanes licenciaron a toda esa gente y la sacaron de los cargos, pero no hubo mayores juicios. En cambio, en Rumanía hubo 30.000 muertos, empezando por Nicolás Ceausescu y la esposa y todos los ministros y todo al que encontraban por ahí, que tenía que ver con el gobierno, lo mataban. Entonces, los modelos de salida son distintos. Hay el modelo de salida de Alemania Oriental, hay el modelo de Rumanía. Yo estoy seguro de que en algún momento se va a producir un fenómeno, una situación en Venezuela en la cual vamos a lograr la salida. Estoy seguro.

— ¿Quién fue peor: Hugo Chávez o Nicolás Maduro?

Son la misma cosa. Maduro es la continuación de Chávez, pero su nivel de destrucción es gigantesco. No puedes separar a Chávez de Maduro, es un solo proceso.

“El Perú saca muy rápido a sus presidentes”

—El domicilio de la presidenta del Perú fue allanado a combazo limpio. Ella no ha querido o sabido explicar de dónde sacó tanto dinero para comprarse los relojes de alta gama. ¿Qué piensa de Dina Boluarte?

En el Perú hay demasiados problemas con el liderazgo, de hecho es el país que tiene más presidentes presos o con procesos judiciales en el mundo. El problema del Parlamento y de los partidos políticos es el liderazgo y pienso que los políticos peruanos deberían tratar de configurar alguna plataforma que, de alguna manera, lidere porque hoy no existe manera de dirigir el país. Dina Boluarte está en serios problemas. Cuando le preguntan por algo costoso que ella tiene encima es porque no lo ha declarado, es porque no dice el origen de los fondos para haber comprado tanto; entonces hay una irregularidad. Ella vive de un sueldo, que es de presidenta y no tiene bienes de fortuna distintos. Con ese sueldo no puede comprar el Rolex, por lo tanto hay un origen sospechoso no declarado de ingresos. Cuando aparece un presidente o un funcionario con un bien material que vale una fortuna, obviamente hay una irregularidad y tenemos todo derecho de preguntar de dónde tanto.

— ¿Sobrevivirá al combazo?

En todos los países que conozco, los presidentes tienen inmunidad, es decir, una operación como esta tendría que pasar por un proceso en el Congreso. En todo caso, la fiscalía peruana puede investigar a la presidenta por el origen de los fondos de los Rolex según las leyes peruanas. Pero, evidentemente como observador, mi comentario es que este procedimiento de la fiscalía se ve como exagerado. Se presta a distintas elucubraciones.

— Hoy varios políticos piden su renuncia y otro se preguntan si podrá llegar al 2026.

La verdad no lo sé, pero el Perú saca muy rápido a los presidentes.

— Antes era Ecuador el que soltaba rápido a los presidentes…

Sí, pero en Ecuador daban golpes de Estado. En Ecuador todo se resolvía a balazos y con golpe. En el Perú todo se resuelve con denuncias y con prisión. La probabilidad de Boluarte es baja por la historia estadística de la duración de los presidentes. Al final nunca es bueno para un país que salgan los presidentes de esa manera tan rápida.