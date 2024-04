El coronel PNP Harvey Colchado ha sido separado de forma temporal y por decisión de la Inspectoría General de la Policía del cargo de jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Según pudo conocer El Comercio, este sábado 13 de abril se notificó a Harvey Cochado en las oficinas de la Diviac sobre el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra por supuestas infracciones grave y muy grave.

Con esto, también se le notificó que era separado temporalmente del cargo por resolución de la Inspectoría.

Las entregas de ambas notificaciones estuvieron a cargo del coronel PNP Giovanni Osorio Elguera, jefe de la oficina descentralizada 17 de la Inspectoría General PNP.

Recientemente, el 1 de abril el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, había descartado que hubiera algún pedido para remover a Colchado de la jefatura de la Diviac luego que este liderara y participara en el allanamiento con descerraje de la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

“Primero no hay ningún pedido. Los cambios y el movimiento de personal los genera la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la evaluación que se hace a los oficiales. Sobre el particular, no tenemos ningún pedido, no hay ningún pedido de nadie porque nadie puede pedir un cambio, sería tráfico de influencias”, aseguró en RPP.

Ese mismo día, Zanabria también descartó haber tenido conocimiento sobre alguna medida disciplinaria que se hubiera iniciado contra el coronel que también lidera el equipo especial que apoya a los fiscales comandados por Marita Barreto de lucha contra la corrupción en el poder.

“Hasta ahora no tengo conocimiento de ninguna información que se haya dado sobre el particular. Los entes del comando intermedio estarán evaluando, dispondrán, harán la información, pedirán el informe respectivo, evaluarán las acciones y si procede dispondrán las investigaciones administrativas. Por ahora, no veo yo ninguna actividad que se haya desarrollado, no me ha dado el inspector de ninguna investigación que se esté desarrollando”, aseveró ese 1 de abril.