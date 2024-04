Los dirigidos por Ancelotti tiene esa mística ganadora que ha hecho de los españoles un sinónimo de gloria . Para ganar no necesitan ser mejores, ni más vistosos, ni más sofisticados tácticamente. Vencen incluso con el tercer arquero. Esa mezcla de contundencia e inevitabilidad forjada desde Di Stéfano y, más recientemente, por Cristiano Ronaldo, debe ser el capital futbolístico más importante de Europa. El City, un nuevo rico en estos asuntos, debe practicar la operación inversa: probar, en cada partido, que el dinero abudabí está bien invertido. Esta vez no ha sido suficiente: a pesar de que Guardiola dio una impresión de superioridad, ésta no se trasladó al marcador.

Pero la semifinal no será sencilla (ninguna lo es). Una de las pocas escuadras que mira sin complejos a los merengues es el Bayern Munich, quien con la Bundesliga ya perdida se juega la temporada en Europa. Los de Tuchel demostraron ante Arsenal que lidian bastante bien ante cualquier escenario: salir a presionar, ceder la posesión, ir a la contra, lo que sea. Neuer, De Ligt, Gorezka, Musiala y Kane forman una columna vertical muy sólida y el equipo se repliega y se pliega de acuerdo a ocasión. Hay mucha madurez en esas filas, lo que permite que Sané, Kimmich o Gnabry sean determinantes. El caso del Arsenal fue el inverso: con Raya, un arquero que transmite inseguridad, y un plantel joven y poco acostumbrado a Europa, el equipo cayó presa del pánico escénico. Los bríos iniciales fueron sucumbiendo al oficio muniqués. Quizás la última jugada de la llave lo resuma bien: con el arquero en el área rival y córner a favor, Saka, la estrella de los ‘gunners’, manda el balón corto al primer palo.

Posible alineación del Real Madrid y Bayern Múnich para el duelo de ida de las semifinales de la Champions League.

La otra semifinal tiene un favorito más claro, el PSG. Los de Luis Enrique resolvieron su clásico ante el Barcelona en plena forma. Una inocentada de Araújo ayudó al desequilibrio, pero los catalanes carecieron de nervio para soportar la ventaja. Saber defender también es jugar bien al fútbol y aquí es donde Xavi falló, creemos, al sacar a Yamal e invitar a un ejercicio de resistencia para el que su equipo no estaba preparado. El estrés en Cancelo y Koundé fue extremo por las bandas y los parisinos aprovecharon de la mano de un Vitinha superlativo. En la próxima llave los franceses tendrán que mantener ese nivel para doblegar a un Borussia Dortmund atildado, aunque inferior en el papel. Los alemanes han extremado sus posibilidades con el golpe de carácter que le faltó a Simeone, pero pareciera que han tocado techo y están una instancia por encima de su nivel.

La final soñada, la final morbosa, es la de Real Madrid contra el PSG. Por el futuro de Mbappé, claro. Pero los dioses del fútbol saben que en semifinales también se escribe recto con líneas torcidas.

¡Apunta! Fechas y horarios de las semifinales de Champions League: Bayern Múnich vs. Real Madrid Día: Martes 30 de abril Hora: 2 p.m. (hora peruana) TV: ESPN - Star+

Borussia Dortmund vs. PSG Día: Miércoles 1 de mayo Hora: 2 p.m. (hora peruana) TV: ESPN - Star+