El testimonio ante el Ministerio Público de María Fernanda Morales Gutiérrez, que inicialmente hizo la denuncia a través del programa ‘Beto a Saber’, forma parte de la orden judicial con la que la Fiscalía de la Nación ejecutó este lunes el allanamiento a las viviendas y los despachos del legislador. Así consta en la resolución a la que accedió El Comercio.

La imputación contra Raúl Doroteo sostiene, con base en el mencionado testimonio y registros bancarios, que la trabajadora le habría entregado más de S/36 mil de sus ingresos entre septiembre del 2023 y febrero del 2024. Además, que exigiría el 10% de las remuneraciones e ingresos de otros trabajadores, a quienes también habría pedido S/ 500 de sus tarjetas navideñas.

El congresista, a través de personal de su mismo despacho, niega la acusación y afirma que “todo lo que indica la señora eventualmente se va a esclarecer”. El asesor del parlamentario señalado como su presunto cómplice también rechaza la acusación.

El caso

En marzo, el programa difundió la captura de un chat en la que la trabajadora le pedía a Raúl Doroteo reducir el porcentaje del sueldo que le recortaba del 50% a 25%. También se publicó un audio atribuido al legislador, en el que este le habría pedido a un asesor que le “solucione esto” porque “no colabora en nada, Morales no me ha dado nada”.

Luego, la trabajadora declaró al mismo medio que le exigía la mitad de “todo lo que recibía”, que accedió por miedo a perder su trabajo, y que también le pidieron S/ 1,000 por la tarjeta navideña, aunque solo dio S/ 500. Añadió que los pagos eran en efectivo y a través de Mario Ricardo Reyes Ortiz, asesor de la Comisión COVID-19, presidida por Raúl Doroteo.

Tanto Doroteo como Reyes Ortiz rechazan la versión de la extrabajadora parlamentaria.

Con todo esto, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, inició una investigación preliminar a Raúl Doroteo por el delito de concusión. La imputación es que “habría abusado de su cargo como congresista” para obligar a la trabajadora “a que le entregue sumas de dinero proveniente de sus propios ingresos, ascendentes al 50% de sus ingresos por concepto de remuneraciones y el 50% de sus ingresos por bonificaciones”.

La declaración

Como parte las pesquisas, Morales Gutiérrez declaró como testigo ante la fiscalía el pasado 4 de abril. Allí, la extécnica del despacho de Raúl Doroteo ratificó que Raúl Doroteo la obligó a entregar “la mitad de todos los depósitos que le efectuaba el Congreso”. Estos incluyeron “remuneraciones y bonificaciones”.

La trabajadora detalló que esto comenzó con su primera remuneración y bono en septiembre del 2023 y continuó hasta febrero de este año. Según dijo, al inicio se negó, lo que la llevó a conversar con Raúl Doroteo sobre el tema el 29 de septiembre.

“Me sorprende que no hayas sabido, porque acá todos tienen conocimiento de ello, todos tienen que entregar todos los meses”, fue la respuesta del legislador, según lo declarado por Morales Gutiérrez. Añadió que meses después, el 2 de enero último, también le dijo: “avísame si no puedes, porque yo puedo contratar a otra persona”.

La testigo también declaró que todo el personal del despacho de Raúl Doroteo y de la Comisión COVID-19 “entrega el 10% de su remuneración y bonos, a través del servidor Mario Ricardo Reyes Ortiz, quien es su personal de mayor confianza”.

En cuanta a la tarjeta de alimentos por Navidad, valorizada en S/ 1,700, afirmó que -nuevamente a través de Reyes Ortiz- le pidieron entregar S/ 1,000. Ella se negó y fue allí que el legislador, de acuerdo con su testimonio, se comunicó con su asesor para que pedirle que “solucione” y decirle que “Morales no me ha dado nada”.

Morales Gutiérrez también dijo que a otros trabajadores del despacho se le pidió entregar S/ 500 por la tarjeta, lo que generó el rechazo de todos ellos. “Al señarle dicha situación al servidor Reyes Ortiz, este expresó: ‘sí, pero ustedes ya saben cómo es, se debe hacer lo que el jefe manda’”, señala la resolución.

En otro momento, afirmó que, ante su negativa de darle dinero por la tarjeta de Navidad, el propio Raúl Doroteo y su esposa acudieron a su vivienda en Pisco, el pasado 2 de enero, para que haga el pago: “El congresista me dijo ‘Morales, qué fue’ y me hizo un ademán con la mano como pidiéndome dinero, ello delante mi mamá y su esposa Elena, por lo que yo le dije que no estaba conforme y me dijo “todos tienen que dar, en todo caso, entrégame S/500. Yo le dije que no tenía, y que el día lunes iba entregar”

“En dicho momento también le indiqué que no me parecía justo que esté entregando parte de mi sueldo, yo le pedí no entregar nada, pero él dijo que eso era imposible, por lo que, le pedí que me reduzca al 25% y él me dijo que no, que ya había un acuerdo, y luego me señalo: ‘avísame si no puedes, porque yo puedo contratar a otra persona’, por lo que me dio miedo seguir insistiendo, pensé que me podía despedir del trabajo, por lo que ya no le dije nada, y él se retiró de mi casa”.

Morales añadió que una media hora después, llamó al congresista, pero le contestó su esposa, diciéndole que estaba en una reunión. Ante ello, le escribió al WhatsApp para insitirle en la reducción al 25% porque “el dinero ya no me alcanzaba, pero no me respondió”.

La mujer estaba embarazada y declaró que lo ocurrido ese día le provocó una complicación, por lo que la llevaron al hospital y ella le envió una captura de la conversación con el congresista a su pareja. Al día siguiente, regresó a Lima para volver al despacho parlamentario.

El documento judicial también detalla que la extrabajadora mostró su estado de cuenta para que se observen “diversos retiros en fechas de pago por parte del Congreso de la República o inmediatamente días después de estos”. Ello coincide con lo dicho respeto a la entrega del 50% de sus ingresos.

Más de S/ 36 mil

De esta forma, como parte de su imputación, la fiscalía sostiene que la extrabajador retiró de sus cuentas un total de S/ 2,867 el 30 de septiembre para entregarle al congresista, a través de su asesor.

También sostienen que el 18 de octubre, entregó S/3,400; el 17 de noviembre, entregó S/8,700 (remuneración más bono); el 15 de diciembre, entregó S/3,700, además de los S/500 por la tarjeta.

Mes Monto entregado, según fiscalía Septiembre del 2023 S/ 2,867 Octubre del 2023 S/ 3,400 Noviembre del 2023 S/ 8,700 Diciembre del 2023 S/ 3,700 Monto por tarjeta navideña S/ 500 Enero del 2024 S/ 15,000 Febrero del 2024 S/ 2,500 Total S/ 36,667

En enero, nuevamente según la imputación fiscal, entregó S/15,000, a pesar de que el asesor del congresista le exigió S/18,000 y le advirtió que este “se va a enojar”. Finalmente, el documento señala que Morales solo sacó S/2,500 para entregar al legislador.

Con ello, las presuntas entregas de la trabajadora al congresista entre septiembre del 2023 y febrero del 2024 suman S/36,667.

Todo estos elementos fuer valorado por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, para autorizar el allanamiento a las viviendas del congresista en Lima e Ica, así como a su oficina en el Congreso y el despacho de la Comisión COVID-19. El operativo fue ejecutado este lunes por la Fiscalía de la Nación y la Diviac.

Descargos

El Comercio llamó y envió mensajes de WhatsApp al número del congresista Raúl Doroteo, el mismo que aparece en el documento judicial, para tener su respuesta frente al testimonio de su extrabajadora. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta directa.

No obstante, a través de personal de su despacho, el legislador negó las acusaciones de su extrabajadora. “Todo lo que indica la señora en su momento se va a esclarecer, porque no hay pruebas fehacientes ni contundentes sobre lo que indica la denuncia”, precisaron.

De acuerdo con el legislador, su trabajadora dio a luz el pasado 11 de marzo y fue separada “por faltar a su trabajo por cuatro días consecutivos, sin ninguna autorización o permiso” luego de que venció su licencia por maternidad”. “Este proceder no obedece a una represalia por la denuncia que su ex trabajadora realizó”, aseguraron.

Adicionalmente, informaron que Mario Reyes Ortíz presentó un querella por difamación agravada contra Morales Gutiérrez. Según su denuncia, la acusación que él recibiía el dinero es “totalmente falsa”. El asesor también afirma que “no conoce ni tuvo trato alguno con Morales” y que es “imposible que haya ocurrido la supuesta entrega de dinero”.

Por otro lado, desde el despacho del legislador indicaron que en el allanamiento, “por error de la fiscalía, consignaron otras oficinas”. “Imagino que visitarán otra vez, no sé cuándo lo harán, pero no hay nada que ocultar”, dijeron.