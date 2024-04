El Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Educación (Minedu) son los más inestables en los primeros 16 meses de gestión de Dina Boluarte, con cinco ministros en cada cartera. No obstante, a diferencia del Mininter, la inestabilidad del Minedu no tiene precedentes cercanos.

En los últimos 10 años, el promedio de duración de un ministro de Educación en Perú ha sido de apenas ocho meses. Si ponemos la lupa solo en el periodo de Boluarte, el promedio se reduce a la mitad.

Tras una comparativa con 10 países de la región,Perú también tiene el Ministerio de Educación más inestable. Perú ha tenido 15 ministros, el doble que Chile, Paraguay, Ecuador; el triple que Argentina y hasta el quíntuple de Uruguay.

La estabilidad de estos últimos países se pueden ver reflejada en la última Prueba PISA 2022. Chile y Uruguay presentan el mejor desempeño en Matemática dentro de los países de la región. Respecto a Matématica, México y Perú perdieron posiciones en Ciencia y se unieron al grupo de desempeño medio de la región. Mientras que Chile escaló al puesto 37 en Lectura y entró a la primera mitad del ranking global.

—Sin institucionalidad—

La inestabilidad en el Minedu empezó a partir del 2016, y está relacionado a las crisis políticas que provocó que, en los últimos años, hayamos tenido seis presidentes.

Para el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, desde el 2012 se encontró cierta estabilidad en el sector debido a que, a pesar de tener énfasis distintos, todos coincidían con la defensa de las reformas educativas. Sin embargo, según refiere Cuenca, esto último terminó en el 2021 con la llegada al poder de Pedro Castillo.

“La estabilidad la atribuyo a que existía un cuerpon de funcionarios que aprendieron a ejecutar políticas públicas. Con Castillo y Boluarte, este cuerpo queda debilitado y salen porque en el sector ingresó el gremio de Castillo. Además, los ministros de Castillo estaban en contra de las reformas, Boluarte siguió la misma línea y continuó sin trabajar por las reformas”, explicó.

El investigador Cuenca refirió que la inestabilidad en el sector se vio con mayor énfasis desde el 2016, y es una consecuencia natural de las crisis políticas que ha vivido el país. Para el exministro Idel Vexler, la crisis en el sector inició antes, específicamente en el 2012 con el gobierno de Ollanta Humala.

“Con la ministra Salas se empieza armar equipos de técnicos un tanto ideologizados, que conocían de educación pero no de los detalles específicos del sistema. Cuando asume Kuczynski en el 2016, la brújula ya estaba perdida. Todos tenían conocimientos muy teóricos, pero no habían estado en aulas, no habían vivido la experiencia educativa”, señaló.

Vexler apuntó a que el problema también radica en que los últimos gobiernos no tienen una política educativa clara, y a esto se suma la “ideologización” del sector a través de varias gestiones. “Los ministros cambian en función de nombres, acomodos, conciliaciones. Ahora está primando criterios ideológicos”, advirtió el docente.