En piloto automático, por Urpi Torrado

Como era de esperarse, el Rolex ha impactado en la popularidad de la presidenta. Luego de cinco meses en que la popularidad resistió más de una crisis política incluyendo cambios ministeriales, en abril se registra una caída importante.

La aprobación (7%) no sólo es la más baja registrada en la gestión de Dina Boluarte, sino que también junto a Toledo (junio 2004) ha alcanzado la menor aprobación presidencial de los últimos 20 años. Sin embargo, aunque la mayoría no le cree a la presidenta en sus afirmaciones, no hay consecuencias más allá del impacto en la calificación de la gestión. Hay indignación, pero el país continúa en piloto automático. Esto no sucedería en los demás países de nuestra región.

La explicación podría estar en otro de los temas que aborda la encuesta de Datum, la tolerancia a la corrupción. En relación al 2018, se observa un aumento significativo en el porcentaje de personas que cree que los peruanos son muy tolerantes con la corrupción política. Esto no es desinterés ni indiferencia, es reflejo de las condiciones en que vive la mayoría de peruanos. Se termina priorizando la economía del hogar y la generación de ingresos.

La situación es tan complicada para los hogares en el Perú, que la caída en la popularidad del Ministro de Economía es más fuerte a la observada en Boluarte, a pesar de estar mejor evaluado y ser nuevo en el cargo, se ve la tendencia. Por otro lado, la misma pregunta, también da cuenta de un importante crecimiento del número de peruanos que no tolera la corrupción política, pasando de 3% a 14% en 6 años. Este promedio es mayor en el nivel socioeconómico E y en la zona rural del país, entre quienes tienen mayores dificultades y sienten mayor ausencia del Estado. Si bien este resultado podría sonar alentador, también podría ser una señal de un sector que siente el impacto de la corrupción y no está dispuesto a seguir aceptándola, buscando opciones más radicales para combatirla.