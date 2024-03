Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional

"Transmitir confianza a la población"

Luego de jurar el cargo, el nuevo primer ministro Gustavo Adrianzén adelantó que la seguridad ciudadana será uno de los temas centrales de su gestión. Si bien el problema es transversal, pues afecta a todos los peruanos y es considerado el principal problema del país, son las mujeres las que sienten mayor temor al salir a la calle.

El problema se agudiza en Lima. Los limeños manifiestan sentirse inseguros en las calles, cifra significativamente mayor que la registrada en otras regiones del Perú. Aunque esto ya no afecta la popularidad de la presidenta, estancada en 10%, la encuesta no llega a medir el impacto de la reciente crisis de su Gabinete. Si bien no se cambiaron más ministros, encuestas previas daban cuenta de la necesidad de renovación de un mayor número de carteras. Es el caso del ministro del Interior. Si bien Víctor Torres lleva poco tiempo en el cargo, no ha logrado transmitir confianza a la población ni reducir la violencia en las calles, además de tener dos mociones de interpelación en el Congreso.

Importante considerar que el nombramiento de ministros a mediados de febrero fue bien recibido, por tanto, había una oportunidad de continuar con cambios, que no dejan de ser una demanda ciudadana ante la falta de resolución de los problemas que los afectan en su vida cotidiana. Por tanto, habría expectativa hacia los anuncios que pudiera hacer el nuevo primer ministro cuando pida el voto de confianza.