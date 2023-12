La presidenta Dina Boluarte llega al primer año de su gestión con una aprobación que sigue en caída y se ubica ahora en 9% en todo el territorio nacional, según revela la última encuesta de Datum para El Comercio. Esta es la cifra más baja reportada durante su gobierno, y con la cual Boluarte cierra el 2023.

De acuerdo con el estudio –realizado entre el 1 y el 6 de diciembre–, la desaprobación a Boluarte llega al 85%. En todas las regiones, el descontento sobrepasa el 80%, pero es en la zona sur donde alcanza el 92%.

Por niveles socioeconómicos, Boluarte tiene una aceptación del 15% en los sectores A/B (donde la desaprobación se ubica en 79%). Pero en el resto de sectores, C, D y E, la aprobación no supera el 9%.

A nivel de instituciones, el Congreso concentra un 88% de rechazo, con una aprobación del 7%; un descenso significativo, pues el mes pasado había registrado un 11%. Con una ligera preferencia está el Poder Judicial, el cual tiene 15% de aceptación, pero con un 78% de desaprobación. Los tres poderes del Estado, en general, concentran un fuerte rechazo.

A pesar de ello, las reformas políticas promovidas en el Congreso tienen un ligero respaldo: un 38% está de acuerdo con la bicameralidad; mientras que un 48% respalda la reelección inmediata de congresistas “por una ocasión”, al igual que la reelección de gobernadores y alcaldes.

En tanto, el descontento es amplio también respecto a la gestión que venía desempeñando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, suspendida del cargo el último miércoles. Un 73% de peruanos desaprueba su labor; en tanto un 15% indicó que la aprueba y un 12% dijo que no sabe. Justamente, un 63% de peruanos cree que las acusaciones en su contra son ciertas, un 19% opina lo contrario y un 18% indicó que no sabe.





—Perspectiva—

A opinión del analista político José Carlos Requena, la presidenta Dina Boluarte “no leyó el contexto en el que nacía su gobierno y rápidamente se hizo de pasivos”. Es decir, después de lo que había significado el gobierno de Pedro Castillo –agregó– había una expectativa ciudadana porque se busque una salida a la crisis, incluso con unas elecciones anticipadas.

“Ella optó por decir no, acá no hay salida y la única es esperar hasta el 2026, que no era la expectativa de la gente. Por otro lado, si te quedas y no hay resultados, pues la situación se vuelve más complicada, porque ya pasas del alivio a la impaciencia”, señaló Requena.

“Entonces la situación de inseguridad es mucho más complicada, la crisis económica se siente mucho más; y no hay un eje o algo que tú le puedas reconocer a este gobierno, no hay una sola ley, una sola medida o programa”, agregó.

Así, se tiene a un gobierno con problemas políticos, de gestión y comunicacionales; pero que, sin embargo, “sobrevive”, acotó Requena. “Y va a sobrevivir hasta que las condiciones políticas cambien. No hay en este momento ningún incentivo para que el Congreso le baje el dedo; y por otro lado la gente en las calles es una cosa que está absolutamente rala”, subrayó.

En ese contexto, a juicio de Requena, “tendría que haber un cambio de rumbo muy dramático” para que la aprobación de Boluarte pueda incrementar en el mediano o largo plazo.

El politólogo José Incio coincidió en que Boluarte tuvo una lectura de contexto “muy mala” y que arrastra un problema de legitimidad y desaprobación en la opinión pública desde el primer día de su gobierno.

Y de ahí para adelante –subrayó Incio– “es una seguidilla de errores” y hasta de “autosabotaje”. “La lectura inicial de ella cuando se remueve a Castillo e iba a asumir su rol, la lectura inicial de su rol ya estaba fuera de una mala lectura de contexto. La lectura de lo que debió hacer luego de las protestas, fue aún peor. [...] Y de ahí para adelante lo que ha tenido es un autosabotaje y una seguidilla de errores. Si es que ella lo único que hace es escuchar a su entorno y su entorno la está llevando a un 9% de aprobación, y no cambia a ese entorno, ya es responsabilidad también de ella”, remarcó.

“Estamos hablando de que nueve de cada diez peruanos, por distintos motivos, no la aprueban. Y esa es una señal muy fuerte de que todo lo que está haciendo mal”, subrayó.

Incio tampoco avizora que en el futuro la situación cambie. “Lo que el gobierno tiene que hacer es entender cuál es su posición en este momento, el contexto, y en lo que se viene. Porque lo único que está haciendo la mayor desaprobación a la presidenta es que se agrave aún más la crisis política y la desesperanza de las personas, que va sí o sí a repercutir en las próximas elecciones. Esa lectura a largo plazo no veo que los sectores que la están apoyando lo estén haciendo” , aseveró.