El periodista Juan Carlos Tafur calificó de “abusiva, irracional e inmotivada” la medida de allanamiento a su vivienda por parte de los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), como parte de las investigaciones a personas vinculadas a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

A través de una columna de opinión en el portal Sudaca, el cual dirige, Tafur señala que no se le imputa ningún delito y que el objetivo de la incautación de sus celulares y laptops es acceder a sus “fuentes informativas”.

Además, afirmó que el allanamiento es una “clara represalia” por el informe periodístico en el que cuestionaba a Marita Barreto por su viaje a Miami y Punta Cana para tomar la declaración de Sada Goray.

Por ello, afirmó que “se ha cometido una grave injusticia” en su contra y que “se ha atentado contra la libertad de prensa. No obstante, remarcó que mantiene una “disposición absoluta a cualquier investigación que se me quiera hacer al respecto”.

“Abusiva, irracional e inmotivada ha sido la medida de allanamiento dispuesta en mi contra por el equipo de la fiscal Marita Barreto. No se me imputa ningún delito, salvo una referencia inicial difuminada a una supuesta pertenencia a una organización criminal y a la publicación de un informe crítico contra la propia fiscal por el caso Sada Goray, por el viaje que la magistrada efectuara a Punta Cana y Miami a tomarle sus declaraciones”, indicó Tafur.

“El objetivo es claro y evidente: acceder a mis fuentes informativas, que son muchas y sobre diversos temas, pero que en el caso del allanamiento buscan encontrar quiénes eran las personas que me proporcionaban información que sustentaba los informes publicados. Si no fuera así, se me hubiera podido investigar normalmente citándome a la fiscalía, a la que ya varias veces he acudido a rendir testimonio por casos vinculados”, agregó.

“Se esconde además en este presunto afán investigatorio una clara represalia por el informe de Sada Goray, que no faltaba a la verdad en ninguna línea del mismo. Tanto es así que yo no he merecido ninguna carta aclaratoria, carta notarial o querella por difamación de ninguno de los artículos publicados”, expresó.

Tafur afirmó que no ha participado de “ningún trasiego de dinero” y que no ha realizado “asesorías institucionales ni media training a nadie del Ministerio Público y a ninguno de los imputados”. También rechazó haber recibido un emolumento o haber sido operador de algún favor administrativo de los muchos que se les imputan a otros inculpados en el expediente fiscal.