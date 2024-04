Un exitoso primer paso

Para recordar aquellas grandes hazañas debemos remontarnos al debut oficial del elenco nacional femenino, hecho ocurrido en el Sudamericano de 1998, torneo clasificatorio al Mundial de 1999. Si bien el primer resultado no fue el esperado (se cayó en el debut por 15-0 ante Brasil), lo que vino después sería una serie de victorias ante Chile (1-0), Venezuela (2-1) y Colombia (2-1) que condujo a la bicolor a semifinales. En esta instancia se cayó ante Argentina en penales, para terminar en el tercer lugar. En este proceso se pueden destacar a figuras como Olienka Salinas, Adriana Dávila y Vivian Ayres.

DATOS SUDAMERICANO 1998 JUEGOS BOLIVARIANOS 2005 LOGROS Tercer lugar (vencimos a Ecuador en penales) Medalla de oro (ganamos 3-0 a Colombia) INTEGRANTES Carmen Chávez, Ros Fernández y María del Carmen Teixeira; Paola Angulo, Milagros Ayaucán, Deanelli Derenzin, Marcia Montero, Sonia Sotelo, Verónica Tambuirini y Mónica Zavala; Vivian Ayres, Lorena Bosmans, Adriana Dávila, Yolanda Hidalgo, Sussy Muñoz, Sonia Vargas y Evelyn Villacres; Pilar Fasanando, Aissa Garibay, Rossana Hoyle, Susana Quintana y Olenka Salinas. Fiorella Pacheco, Rosa Fernández, María Gutiérrez, Kira Bilecky, Marisella Joya, Inés Ticona, Carmen Kuong, Adriana Dávila, Carla Perea, Cynthia Morote, Melissa Díaz, Gabriela León, Lorena Cortez, Connie Puerta, Aissa Garibay, Lissett Díaz, María Mayurí y Miryam Tristán





Pero ellas no fueron las únicas. Pese al poco apoyo para el fomento del fútbol femenino, se logró armar un equipo muy competitivo para los Juegos Bolivarianos 2005, donde Perú logró quedarse con la medalla de oro. En Pereira (ciudad colombiana donde se llevó a cabo el certamen), la bicolor superaría a Venezuela (5-1), Ecuador (4-0), Bolivia (2-0 y 3-0 en semifinales) y Colombia (2-0 y 3-0 en la final). Aquí vuelve a resaltar el nombre de Adriana Dávila, junto a otras futbolistas como Marisella Joya, Miryam Tristán, Kira Beleki, Rosa Fernández y Gabriela León.

¿Pero acaso es posible hacer un recuento de las jugadoras más emblemáticas de la Selección Peruana Femenina? Más que un recuento, lo apropiado sería reconstruir la trayectoria de aquellas que marcaron la pauta en el fútbol femenino de nuestro país y qué mejor que preguntarle a las mismas protagonistas, como Adriana Dávila y Marisella Joya.

Perú se quedó con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2005. (Foto: GEC)

La goleadora Miryam Tristán

Uno de los nombres en los que ambas futbolistas coincidieron fue en el de Miryan Tristán (categoría 1985), quien se convirtió en una las futbolistas nacionales con más experiencia en el plantel bicolor. Miryam fue parte del elenco que ganó la presea dorada en Colombia y también figura del equipo que disputó los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, compitió con la bicolor en tres ediciones de Copa América (2003, 2006 y 2010) y fue seleccionada en los Juegos Panamericanos Lima 2019.“Tristán es la goleadora de los Juegos Bolivarianos (anotó 8 goles) y también de la selección por muchos años”, destaca Dávila. Miryam también fue parte de Alianza Lima entre el 2019 y el 2023, participando de los títulos nacionales del 2021 y 2022.





La capitana Adriana Dávila

Adriana Dávila no podía quedar fuera de este recuento. Su candidatura fue hecha por Joya, quien no dudó en resaltar, por encima de todo, su profesionalismo en el balompié femenino. “Destaco a Adriana, porque fue capitana por muchos años de la selección mayor, fue la primera en jugar en Europa (Italia) y es la deportista más disciplinada y profesional que he conocido”, señala.

Tras aprender a lanzar pases en una base naval en la selva peruana, llegó a jugar en Italia (2009-2010) para luego regresar a Perú y brillar con Sporting Cristal, aunque su último equipo fue César Vallejo hasta el 2022, cuando se retiró del fútbol profesional. Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2005, Dávila militó en el 2009 en el Orlandia 97 de la Serie A2 de Italia.

Adriana Dávila anotó en el empate 1-1 ante Argentina, en el cuadrangular final del Sudamericano Femenino 2003. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

La trayectoria de Marisella Joya

Si Dávila nominó a Joya, esta última hizo lo propio con la primera. Marisella Joya es, sin duda, otro de los referentes del fútbol femenino peruano, no solo por lo hecho en los Juegos Bolivarianos 2005, sino por sus 25 años de trayectoria, que arrancaron desde 1998. El fútbol llegó a ella como un juego, el cual compartía con su hermano, para luego convertirse en su pasión, mientras dividía su vida entre clases en la universidad y un trabajo. Si bien es hincha de Alianza Lima, defendió los colores de Universitario de Deportes, así como de Deportivo Municipal, donde jugó hasta finales del 2023, año en el que se retiró.

La tricampeona Olienka Salinas

Otro de los nombres nominados fue el de Olienka Salinas, quien fue parte del equipo que consiguió el tricampeonato metropolitano con las rimenses y que, en el 2000, ganó el certamen predecesor de la Copa Libertadores Femenina (donde sumó 12 goles). También vistió la camiseta de Sport Boys, la misma con la que se retiró en el 2005. Con la selección peruana alcanzó el tercer lugar en el Sudamericano de 1998 (hoy llamado Copa América), donde anotó en cinco ocasiones, y llegó al cuarto puesto de este certamen (en la edición 2003), donde marcó en otras dos oportunidades. Tras ello, comenzó su carrera en la dirección técnica, llegando a dirigir a FC Killas en la Liga Femenina.

La defensa de Fabiola Herrera

Una de las jugadoras vigentes en la selección femenina es Fabiola Herrera. La defensa nacional es parte clave en el esquema de juego de Universitario de Deportes, aunque escribió su historia con la bicolor desde el Sudamericano Femenino Sub-20, específicamente, en la edición 2006, donde obtuvo el cuarto puesto, a muy poco de conseguir el pase al Mundial. Desde allí, ‘Fabi’ ha visto el declive del elenco blanquirrojo, así como el resurgir que está viviendo bajo el mando de Emily Lima. Un dato importante aquí es que Herrera fue la primera jugadora en firmar un contrato fuera de Perú en el 2018: dejó el Sporting Cristal para fichar por Millonarios de Colombia.

Fabiola Herrera es una de las experimentadas en la selección de Emily Lima. Su último gol fue en el amistoso ante Bolivia, el 26 de febrero. (Foto: FPF)

Bonus track

En la lista de las jugadoras más relevantes en la historia del fútbol femenino peruano no podían quedar fuera algunos nombres que, sin duda alguna, deben ser mencionados por el impacto que tuvieron para la blanquirroja. Una de ellas es Vivian Ayres, quien desde los 26 hasta los 35 años se hizo goleadora histórica de Universitario y vivió la época dorada del fútbol femenino, entre 1998 y 2002. Rosa Fernández también es otra histórica, guardameta que salió tricampeona con la ‘U’; Gabriela León portó la ‘10′ en aquel Sudamericano 2003, mientras que Kira Bilecky fue una de los ‘candados’ en la zaga central de la bicolor en dicho campeonato.

También es importante incluir a Susana Quintana, quien anotó el primer gol oficial de la selección peruana de fútbol femenino. Lo hizo en el Sudamericano de 1998, clasificatorio al Mundial de 1999. Fue un 6 de marzo y la victoria fue de 1-0 sobre Chile. Un resultado histórico por ser además el estreno del ‘Clásico del Pacífico’ en la versión femenil.

Otro nombre que no puede quedar fuera es el de Claudia Cagnina, quien en 2019 se convirtió en la primera integrante de la selección peruana en disputar la Champions League Femenina. Cagnina, quien nació en Estados Unidos, participó de la Copa América del 2018 e hizo historia al ingresar en el FC Lugano de Suiza ante el Manchester City.