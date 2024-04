Qué hoy, Mía León, Birka Ruiz, Sashenka Porras o Lucia Arcos sean referentes para que miles de niñas pierdan el temor a patear un balón, no es casualidad. Es consecuencia de una apuesta y un trabajo serio. Así empiezan las mejores historias, esas que perdurarán en la eternidad por sus logros.

Daniel Morales era, en ese entonces, encargado de la capacitación de jugadores para las divisiones menores de Universitario. Se preparó para ser director técnico, pero no le corría a los retos que demandas estás áreas de scouting. Fue ahí, a mediados de 2020, que recibió una llamada desde la federación. Al otro lado de la línea estaba Pablo Bossi, jefe de Captación de la FPF, quien le comentó la idea de armar un área de scouting en selecciones. “Al principio mi función estaba orientada más a la captación de futbolistas en el extranjero, tanto hombres como mujeres”, nos cuenta Morales.

Futbolista Lugar de nacimiento Lucía Arcos Barcelona, España Laura Miranda España Victoria Ochoa Venezuela, nacionalizada peruana Mía León California, Estados Unidos Samantha Villavicencio Nueva York, Estados Unidos Taylor Vogt Nueva Jersey, Estados Unidos

“Diseñamos un proceso, tanto para las selecciones masculinas como femeninas, para incrementar una base de datos y, a partir de eso, realizar filtros para aumentar el espectro de futbolistas convocables”, añade. Es decir, buscaron, hasta por debajo de las piedras, a todos los que podrían integrar las selecciones masculinas o femeninas. Incluso la federación, a través de sus redes sociales, publicó una convocatoria masiva de futbolistas. Recibieron cientos de correos, no solo de chicas, del interior del país y del extranjero, que podían una oportunidad, sino de entrenadores, periodistas, incluso aficionados señalando conocer jugadoras. “A veces nos recomendaban, pero no eran peruanas sino colombianas o ecuatorianas. Pero sabíamos que estábamos por el camino correcto”.

Hoy me toca despedirme de la FPF luego de tres años de un camino fascinante. Difícil describir todo lo que viví y aprendí, pero quisiera destacar la cantidad de buenas personas y excelentes profesionales con quienes me tocó compartir. Técnicos, preparadores físicos, pic.twitter.com/KGvMAoiLL7 — Daniel Morales Briceño (@Elmoralesb) February 1, 2023

Con Daniel Morales a la cabeza, el área de scouting de la FPF creó una sub área encargada básicamente en el fútbol femenino. Fue la primera vez en la historia de nuestra selección que se hacía algo así. Antes, como cuenta el propio Daniel, el técnico de turno se encargaba de buscar -si es que lo hacía- y tener un contacto directo, o llegaban solo por recomendación. No había ningún área de soporte. Eran tiempos difíciles que empezaron a cambiar.

Lo primero que se hizo fue dividir esa sub área: un grupo se encargaba de descubrir futbolistas al interior del país y actuar como un club; es decir, pulir el talento con microciclos; mientras que el grupo de Morales buscaba ampliar el universo en el extranjero. Los dos primeros países seleccionados: Estados Unidos y España, donde el fútbol femenino está desarrollado y hay una colonia importante de peruanos. Luego, contactos, muchos contactos. Para encontrar y tener material de las jugadoras.

“En el tiempo en el que yo estuve hubo una intención fuerte de apoyar al fútbol femenino por parte de la FPF. Ese momento fue donde cambió la federación y mostró mucho más interés por el deporte. Cuando pasé a formar parte del comando técnico de la selección femenina como videoanalista, viví desde adentro un cambio en condiciones de trabajo que sustentaba el trabajo previo que es la captación de jugadoras, no solo en el extranjero sino del medio local”, cuenta Morales.

El cambio se dio luego de la lucha de las futbolistas peruanas exigiendo ser vistas. Ese 2019, en el que alzaron su voz de protesta, quedará marcado en la historia del balompié nacional. No solo porque la federación puso más ímpetu en el deporte, sino por los frutos que vienen dando. Porque en medio de ese proceso de captación encontraron a Lucía Arcos, Mía León, Tylor Vagt, Emily Arévalo y Samantha Villavicencio, las peruanas que radican en el extranjero y están brillando junto a la Sub 20 en el Sudamericano femenino que se está realizando en Ecuador. Convencerlas no fue difícil, el corazón blanquirrojo siempre fue la prioridad de ellas.

Mía León, el futuro de nuestro fútbol

Mía León tiene 19 años (21 de marzo de 2005). Nació en California, Estados Unidos, pero sus padres peruanos le enseñaron el himno nacional de nuestro país desde que empezó a hablar. Y su historia, contada por el periodista Alonso Contreras, que radica en el país norteamericano, nos muestra de qué está hecha. Y para qué está hecha.

“Dejó de asistir al colegio presencial y se matriculó en clases por internet, de esta manera pudo entrenar a las 5 am todos los días, regresar a casa a tomar desayuno, asistir a clases, ir al gimnasio y entrenar en las tardes con su club. Luego dejó el equipo femenino de la universidad para enfocarse al cien por ciento en la selección peruana Sub 20 y mayor”.

El sacrificio que hizo ha dado resultados. Hoy, Mía juega en el Madrid CFF de la primera división española -el sexto equipo más valioso de la Liga F- y es la patrona del mediocampo peruano. Para Daniel Morales, que prácticamente la vio crecer en estos últimos años, “en ella se posa el futuro de la selección peruana”.

“Es una jugadora con grandes condiciones y tiene una personalidad de deportista ganadora. Se entrena todo tiempo, siempre está pensando en mejorar. Tiene el apoyo de sus padres, eso es muy importante. El primer contacto lo tuvimos con su padre, un señor ejemplar e influente en su crecimiento. Es una chica muy competitiva, con muy buen entendimiento táctico”, nos dice.

Daniel fue parte de ese puntapié inicial del cambio del fútbol femenino en el Perú a nivel de selecciones. Hoy, luego de un paso por Melgar, es segundo asistente de Mariano Soso en el Sport Recife de Brasil. Y hace algunas semanas se coronó campeón estadual. Es, como la Sub 20, un peruano más dejando el nombre de nuestro país por todo lo alto.