Es el sueño de todos y sobre todo el de Kimberly Garcia. El objetivo que le hizo elegir la marcha cuando apenas era una pequeña que veía junto a su padre los Juegos Olímpicos por la TV. Es lo que le hizo salir a la palestra como abanderada de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur en el 2010.

“A la gente le digo que estoy entrenando duro, poniendo todo mi esfuerzo porque quiero dejar el nombre de Perú en lo más alto”, nos decía en una última entrevista a El Comercio en diciembre pasado.

Kimberly García gana los 20km del Mundial de Marcha por Equipos de Antalya. Evelyn Inga, tras una penalidad, fue cuarta. Mary Luz Andía, décima.

Perú logró el segundo lugar como equipo, detrás de China.



👇https://t.co/UB12kuBSGO pic.twitter.com/v5kdIW1DkI — Christian Cruz V. (@cruzva_DT) April 21, 2024

Su meta está fijada en los Juegos Olímpicos. En la medalla. Compitió en Río 2016 y fue top 15. Fue a Tokio 2020 y no le fue bien, lo que le hizo pensar en el retiro. Pero el sueño olímpico siempre pudo más y tras un mes de para, decidió seguir dando los pasos hacia el Olimpo.

Hoy está más cerca que nunca. “Añoro la medalla olímpica. Ahora que me está yendo muy bien, que estoy teniendo los resultados que tanto he soñado, me hace soñar aún más en París. Yo sé que puedo hacerlo”, asegura para Olympics. Kimberly no oculta su deseo, lo manifiesta constantemente, es su manera de motivarse.

Y en tres años ha logrado cinco medallas mundiales. Se ha mantenido siempre en los puesto top de cada evento en los que se ha presentado y eso hace que el sueño olímpico se mantenga presente.

Su primera medalla mundial fue en el Mundial de Muscat (Omán) en marzo del 2022 con la medalla de bronce en los 20km. Luego llegó el julio dorado en Eugene con las preseas doradas en los 20km y 35km. Para el 2023 tocó Budapest y fue cuarta en lo 20km y la medalla de plata en los 20km.

AÑO Mundial de Marcha Mundial de Atletismo 2013 35° - 20km Moscú (Rusia) 2015 DNF - 20km Beijing (China) 2016 12° - 20km Roma (Italia 2017 7° - 20km Londres (Inglaterra) 2018 8° - 20km Taicang (China) 2022 3° - 20km Muscat (Omán) 1° - 20km Oregon (Estados Unidos)

1° - 35km Oregon (Estados Unidos) 2023 4° - 20km Budapest (Hungría)

2° - 35km Budapest (Hungría) 2024 1° - 20km Antalya (Turquía)

“Queremos ser potencia en la marcha atlética. En París los 20km es mi objetivo principal”, aseguró esta mañana para el portal Atletismo Peruano tras cruzar la meta en Antalya. Sabe que la gloria está cerca y marcha hacia ella.

Y no le pesa la presión de tres décadas sin ganar medallas y que Perú solo haya logrado cuatro preseas en la historia. Al contrario, lee los mensajes que le dejan y se motiva más. “La presión mas es en mí que en las expectativas de los demás”, asegura como mensaje final.