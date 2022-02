Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo acumula 10 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones e infracciones a artículos de la Carta Magna.

El viernes, el grupo de trabajo suspendió, por falta de quórum, la sesión en la que se vería la denuncia constitucional por traición a la patria contra el mandatario, por tanto, el análisis del informe sobre la admisibilidad de esta acusación quedó aplazado para el lunes 28 desde las 4 de la tarde.

Esta demanda fue presentada por Fernán Altuve, Lourdes Flores y otros abogados. Sin embargo, el jueves, los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) asumieron como propia esta denuncia con la finalidad de que no sea rechazada en la subcomisión.

De acuerdo a la denuncia, Castillo Terrones habría infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Además, del delito de traición a la patria tipificado en los artículos 325 del Código Penal y 78 numeral 27 del Código de Justicia Penal Militar.

La acusación se sustenta en la entrevista que Castillo dio a CNN, en la que se mostró a favor de la salida al mar para Bolivia. De admitirse, el informe será remitido a la Comisión Permanente para la asignación de un plazo de investigación.

El jueves, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) presentó otra denuncia constitucional contra el jefe de Estado, en la que plantea que sea destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años.

El documento de Chirinos señala que el mandatario cometió infracciones contra los artículos 32, 38, 44, 54 y 118 de la Carta Magna por acción u omisión. Esta nueva denuncia contra Castillo enumera casos como las contradicciones en las que presuntamente habría caído el presidente al declarar ante la fiscalía sobre las reuniones en la casa de Breña y la fiesta de cumpleaños que fue celebrada en honor a una de sus hijas en Palacio de Gobierno organizada por Karelim López.

El subgrupo también tiene pendiente dar cuenta de las otras ocho denuncias presentadas contra el presidente de la República (detalladas en el recuadro). En diálogo con este Diario, Martha Moyano, vicepresidenta de la subcomisión, señaló que las denuncias “están siguiendo los plazos establecidos” en el Reglamento del Congreso.

Estas son las denuncias pendientes contra el presidente Castillo:

Autor Denunciado Delito o infracción Número de la denuncia Fecha de ingreso Estado Congresista Patricia Chirinos Pedro Castillo Infracción de artículos 32, 38, 44, 54, y 118 incisos 1, 4 y 15 de la Constitución por casos Karelim López, “Gabinete en las sombras”, ascensos FF.AA. y declaraciones a CNN sobre salida al mar para Bolivia. 233 24/02/2022 Para dar cuenta Congresista Norma Yarrow (antes Fernán Altuve, Lourdes Flores, Ángel Delgado, Hugo Guerra, etc.) Pedro Castillo Delito de traición a la patria e infracciones de artículos de la Constitución por declaraciones que dio Castillo a CNN sobre salida al mar para Bolivia. 219 2/02/2022 Se dio cuenta, quedó pendiente su admisibilidad. Ciudadano José Antonio Palacios Obregón Pedro Castillo, Guido Bellido y Juan Carrasco Millones Infracción de artículos 206, 43, 102, 38, 39, 44, 45, 46, 203 y 206 de la Constitución, que hacen referencia a reforma constitucional, función pública y deberes del Estado por la designación de Juan Carrasco como ministro del Interior sin haber renunciado a fiscalía. Están denunciados también Carrasco y Guido Bellido. 118 28/10/2021 Para dar cuenta Ciudadana Rosa Apaza Pedro Castillo, Mirtha Vásquez y Hernando Cevallos Delitos de discriminación, abuso de autoridad, coacción, amenaza, violencia moral, psicológica y a la integridad física. 203 10/11/2021 Para dar cuenta Ciudadano Jorge Lazarte, representante de la Asociación Civil Libertad Pedro Castillo, Guido Bellido, Mirtha Vásquez y Pedro Francke Infracción de artículos 77, 80, 118 de la Constitución, que hacen referencia a la elección de miembros del JNE, presupuesto público y a las funciones del presidente de la República. 206 10/12/2021 Para dar cuenta Israel Moya Heredia Pedro Castillo Probable delito de cohecho

e infracción de artículo 18 de la Constitución que detalla las atribuciones del jefe de Estado. 208 28/12/2021 Para dar cuenta Marco Cruz Chacaliaza Pedro Castillo y Hernando Cevallos Delito de abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones 211 30/12/2021 Para dar cuenta Benjamín Alva, Juvenal Rafaele, Bertha Villasa, etc. Pedro Castillo Infracción de artículos 38, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 62 y 18 (numerales 1, 2, 4, 15 y 24) de la Constitución, que hacen referencia a las atribuciones del presidente, defensa de la soberanía, respeto a la Constitución y las leyes, símbolos patrios y libertad de contratar con el Estado. 212 1/01/2022 Para dar cuenta Ciudadano Mario Cavagnaro Basile Pedro Castillo Infracción constitucional a los artículos 38, 9, 43, 4, 45, 4, 55, 73, 110, 116, 118 inciso 1. 220 2/02/2022 Para dar cuenta Gonzalo Ortiz de Zevallos Pedro Castillo y Dina Boluarte Delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica, falsedad ideológica, fraude procesal, genocidio. 5 27/10/2021 Para dar cuenta

En diálogo con El Comercio, Martha Moyano, vicepresidenta de la subcomisión, señaló que las denuncias “están siguiendo los plazos establecidos” en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, respecto al procedimiento de acusación constitucional. La legisladora de Fuerza Popular agregó que “se va dando cuenta de las denuncias de acuerdo al orden de llegada”.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, en la etapa de calificación se revisa si las denuncias han sido formuladas por una persona capaz “para ejercer una acusación constitucional”, mediante representantes debidamente acreditados; que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian; que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución o delitos de función previstos en la legislación penal, entre otros criterios. “También pueden presentar denuncias el fiscal de la Nación y Congresistas”, agregó Moyano.

Interpretación

Para Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), en varios de los casos que hay contra el jefe de Estado por infracción a la Carta Magna “se va a pedir la opinión de la Comisión de Constitución”, debido a que el artículo 117 dice que el presidente tiene inmunidad y solo puede ser acusado, durante su período, por cuatro delitos, entre ellos traición a la patria.

García Toma señaló en diálogo con El Comercio que, de las 10 denuncias, la única que prevé el artículo 117 y que “no tiene ningún conflicto de interpretación” es la que hicieron suya Yarrow y Cueto.

“Si el Congreso lo estima pertinente, admite la denuncia, la tramita, y- eventualmente -la hace suya y denuncia constitucionalmente al presidente, este queda suspendido en el cargo hasta que el Poder Judicial decida si hay o no delito. Si lo absuelve, el mandatario regresa al cargo, pero si lo haya culpable, es destituido”, añadió.

En tanto, el penalista Carlos Caro coincidió con García Toma: “Los delitos que no calcen (en el 117) no se puede investigar hasta que (el presidente) termine su mandato. Las infracciones que no calzan en referido artículo tampoco”, dijo el abogado a este Diario.

Ávalos y Alva también tienen denuncias

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, acumulan 11 y 4 denuncias respectivamente en la subcomisión, confirmó a este Diario la congresista Moyano.

El pasado viernes 18 de febrero, este grupo de trabajo dio cuenta de la denuncia constitucional N°209, planteada por Patricia Chirinos contra Ávalos Rivera por presunta infracción a la Constitución. La congresista de Avanza País solicita la destitución e inhabilitación por cinco años de la fiscal suprema.

En el documento, que Chirinos amplió el 23 de febrero, se acusa a la fiscal de la Nación de los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por no iniciar investigación contra el presidente Pedro Castillo. También se señala la supuesta vinculación de Ávalos con Los Cuellos Blancos del Puerto y la entrega de supuestos certificados de capacitación falsos.

En el siguiente recuadro, 7 de las 11 denuncias que acumula la fiscal de la Nación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales:

Autor Denunciado Delito o infracción Número de la denuncia Fecha de ingreso Estado Benito Virgilio Chávez Zoraida Ávalos Infracción constitucional y probable comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, art. 337 del código penal. 210 29/12/2021 Para dar cuenta Congresista Patricia Chirinos Zoraida Ávalos Presunta infracción constitucional al artículo 159, inciso 4, y la probable comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. 209 28/12/2021 Se dio cuenta Fiscal Supremo Luis Carlos Arce Córdova Jorge Salas Arenas y Zoraida Ávalos Presunta infracción constitucional a los artículos 3, 176, 178, 179 y 180 y la probable comisión de los delitos de función previstos en los artículos 376, 361 de la Constitución. 107 (ex 460) 28/10/2021 Para plazo en Comisión Permanente Javier León Eyzaguirre Zoraida Ávalos Infracción constitucional de los artículos 1, 2 (incisos 2 y 20), 38, 44, 45, 102 (inciso 2), 139 (inciso 3) y 159 (inciso 1) y la probable comisión de los delitos de discriminación, de abuso de autoridad y encubrimiento. 95 (ex 445) 10/05/2021 Para dar cuenta Jesús Linares Cornejo Zoraida Ávalos y miembros de la Junta Nacional de Justicia Presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y precariato. 133 28/10/2021 Para dar cuenta Rodolfo Orellana Zoraida Ávalos Presunta infracción constitucional al artículo 159, inciso 1. 84 (ex 431) 28/10/2021 Para dar cuenta Excongresista María Teresa Cabrera Zoraida Ávalos Presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, coacción, encubrimiento real, rehusamiento, demora de actos funcionales, peculado por uso, tráfico de influencias. 115 (ex 468) 28/10/2021 Para plazo en Comisión Permanente

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se han presentado múltiples denuncias contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva; el presidente de la República, Pedro Castillo; y Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación. (Composición GEC)

En tanto, ninguna de las denuncias contra María del Carmen Alva (Acción Popular) han sido tomadas en cuenta por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El pasado 18 de febrero, dicho grupo de trabajo decidió no priorizar, por votación mayoritaria, las denuncias N° 225 y 226, presentadas por la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y su colega de Perú Libre Margot Palacios, contra la presidenta del Congreso por haber participado en una reunión con bancadas de oposición en Miraflores.

“Eso no quiere decir que la acusación se va a mandar a archivo. La presidenta le dará cuenta a la denuncia cuando corresponda”, explicó Martha Moyano.

Autor Denunciado Delito o infracción Número de la denuncia Fecha de ingreso Estado Guillermo Olivera Diaz Congresistas Alejandro Aguinaga, María del Carmen Alva, María Acuña, Yessica Amuruz, etc. Por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y banda criminal e infracción de los artículos 206, 43, 102, 38, 39, 44, 45, 46, 103 y 106, al presuntamente haber aprobado por insistencia la ley 31355. 200 29/10/2021 Para dar cuenta Congresista Margot Palacios Congresistas María del Carmen Alva, Patricia Juarez, Hernando Guerra, Jorge Montoya, Norma Yarrow, José Williams, Carlos Anderson, Lady Camones y José Arriola. Por la presunta infracción constitucional a los artículos 102, 112, 113, 1124 y 117 y la probable comisión de los delitos de homicidio calificado por la condición de víctima, organización criminal y conspiración para una rebelión, sedición o motín, tipificadas en los artículos 108-A, 317 y 349 del Código Penal. 225 14/02/2022 Para dar cuenta Congresista Betssy Chávez Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y los congresistas que resulten responsables. Por la presunta infracción constitucional a los artículos 102 (numeral 2), 103, 112, 113, 114 y 117 y la probable comisión de los delitos de organización criminal y rebelión y sedición o motín, artículos 317 y 349 del Código Penal. 226 17/02/2022 Para dar cuenta José Luis Ancalle Gutiérrez Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Por la presunta infracción de los artículos 102, 112, 113, 114 y 117. 227 17/02/2022 Para dar cuenta

Además, la subcomisión aún no da cuenta de las denuncias de los ciudadanos José Luis Ancalle Gutiérrez (N°227) y Guillermo Olivera Diaz (N°200). Moyano advirtió que esta última podría no prosperar. “Fue presentada por un ciudadano, que la acusa de aprobar una ley por insistencia. Desde mi experiencia, esta denuncia no procedería, porque los congresistas no somos responsables de los votos que emitimos. Hay que leer la Constitución. Tampoco calificaría porque no es persona directamente agraviada”, puntualizó la parlamentaria de Fuerza Popular.

¿Cómo queda la imagen de estos funcionarios ante la ciudadanía?

Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, respondió a este Diario que esta clase de denuncias son “un mecanismo político para afectar al adversario” y que lo “cierto es que sí afecta sus imágenes en particular y la de la clase política en general” .

El analista político señaló también: “Hay una afectación de cara a la ciudadanía que tiene que leerse en el marco de un contexto del deterioro progresivo y constante de la imagen de nuestras autoridades y nuestra clase política. Por otro lado, tiene que leerse en perspectiva comparada de la poca representatividad y la gran desconfianza que generan los políticos en el Perú... Si uno revisa el Latinobarómetro, notamos que estamos en el quinto inferior en temas de representatividad, de satisfacción con la democracia o con las organizaciones o autoridades políticas”.

Para Radzinsky, el presidente de la República y la presidenta del Congreso tienen un protagonismo y una relevancia mediática diferente a la fiscal de la Nación, porque son cargos de elección popular.

“La Fiscalía de la Nación ha tomado un papel mediático con el Caso Odebrecht. Y eso es parte de la lectura política también, como está inserto en el debate político la judicialización, la persecución del delito como parte del eje de la discusión”, puntualizó.

