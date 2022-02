Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular, Áncash) presentó un proyecto de ley para exigir una antigüedad no menor a 5 años de militancia para todos aquellos que busquen ser congresistas, gobernadores y alcaldes. De aplicarse dicho requisito para el caso del Congreso, unos 107 legisladores no habrían podido ser elegidos en los comicios del 2021.

La Unidad de Periodismo de Datos advirtió, en marzo del 2021, que el 43% de los candidatos al Congreso se afilió a un partido en el último mes de plazo (setiembre del 2020). Dos de los ejes principales de la reforma política consistían en que los partidos realicen elecciones primarias y que los candidatos registren al menos un año de afiliación antes del proceso electoral. Sin embargo, el anterior Congreso 2020-2021, con la excusa de la pandemia, modificó las normas para suspender las primarias y permitir que los candidatos se inscribieran hasta dos meses antes de las internas. Esto permitió que el 43% de los 2.938 candidatos al Congreso esperaran hasta el último mes del plazo para registrar a sus “afiliados”.

Casi un año después, el nuevo periodo 2021-2026 busca regular nuevamente el tema del tiempo de afiliación requerido para postular a un alto cargo público.

Con base en la mala experiencia

Acción Popular es uno de los pocos partidos tradicionales que se mantienen vigente —con inscripción legal— y en los últimos años ha presentado problemas respecto a autoridades que, una vez llegado al poder, se distanciaron de la agrupación. Tal es el caso del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el alcalde distrital de La Molina, Álvaro Paz de la Barra (fundó su propio partido Fe en el Perú); y del congresista Carlos Zeballos (actualmente en la bancada de Perú Democrático).

“Cada elección es un enseñanza, para estar atentos y evitar que algunos utilicen como vientre de alquiler al partido. Por eso, para las elecciones 2022, el partido estipuló requisitos de tiempo de afiliación para ser precandidato: 3 años para gobernador, 2 años para alcaldía provincia y 1 año para alcaldía distrital. Pero nuestra propuesta va más allá. ¿Por qué 5 años? ¿Quién se va a mantener 5 años en un partido si no está identificado?”, reflexiona el autor de la iniciativa Darwin Espinoza.

Acción Popular ya había utilizado el requisito de tiempo de afiliación para elecciones internas, pero solo para elecciones congresales. Esta es la primera vez que la utilizan para elecciones subnacionales, y varios alcaldes han acusado que se estableció solo para buscar favorecer a ciertas candidaturas.

“Hay gente que no se identifica con la ideología del partido con el que postulan. No hay vinculación del partido con las autoridades, y vemos cómo se van fraccionando las bancadas. A su vez, se busca que el partido se haga responsable de las personas que llevan al poder. Queremos que no exista más mercantilismo de elegir candidatos solo porque tienen plata, grifos, ferreterías o porque es popular”, insistió Espinoza.

Radiografía actual

La bancada de la lampa logró una bancada de 16 miembros y 14 de estos tenían más de 5 años como afiliados al partido. Uno de los 14 con mayor antigüedad -el legislador Carlos Zeballos- renunció y actualmente integra la bancada de Perú Democrático. Además, el grupo tiene dos facciones -la izquierdista y la conservadora- pero Darwin Espinoza alega que siempre toman decisiones institucionales respetando a las posturas mayoritarias.

En la actual composición parlamentaria, solo 22 congresistas cuentan con más de 5 años de antigüedad en los partidos que representan.

Bancada Congresistas con más de 5 años de antigüedad en su partido Acción Popular 12 Alianza para el Progreso 3 Perú Libre 2 Fuerza Popular 2 Renovación Popular 1 Somos Perú 1 Juntos por el Perú 1

De haber aplicado el requisito planteado por el proyecto de Darwin Espinoza, unos 107 congresistas del actual periodo no habrían podido ser elegidos en los comicios del 2021. No se toma en cuenta al legislador Carlos Zeballos quien, pese a estar hoy en las filas de Perú Democrático, en el 2021 entró al Congreso con AP, partido en el que llevabas más de 15 años de afiliado.

Estado de afiliación Actuales congresistas Se afiliaron un mes antes de vencer el plazo (setiembre del 2020) 42 Se afiliaron el último día de plazo (setiembre 2020) 17 No estaban afiliados al partido con el que postulaban 32 Tenían entre 1 y 4 años de afiliación 6 Estaban afiliados a movimientos regionales 5 Tenían menos de 1 año de afiliación 3 Se afiliaron al partido después del plazo vencido 2

