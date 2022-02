Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 5 de febrero, el plenario de Acción Popular aprobó una directiva en la que establecen nuevos requisitos para los candidatos a las elecciones subnacionales. Uno de estos requisitos exige que el candidato para la alcaldía de Lima cuente como mínimo con dos años de militancia, una medida que bloquea la posible candidatura de Alberto Tejada, actual alcalde de San Borja. Ante ello, un sector ha decidido impulsar la candidatura del excongresista Víctor Andrés García Belaunde.

“Hay varios candidatos que son alcaldes actualmente y no se ponen de acuerdo, por lo que me han propuesto lanzar mi candidatura en busca del consenso. No rehúyo al combate y acepto con mucho gusto, pero primero tienen que ponerse de acuerdo. Si se unen, yo voy encantado”, reconoció García Belaunde a El Comercio.

Uno de los principales impulsores de la candidatura de García Belaunde es Carlomagno Chacón, actual alcalde de Magdalena, quien iría como candidato a teniente alcalde en la lista. “García Belaunde representa el verdadero pensamiento belaundista y eso es lo que promovimos en la campaña interna para la secretaría departamental de Lima: la reconquista de AP por los verdaderos acciopopulistas”, dijo el actual secretario departamental de AP por Lima.

Directiva direccionada

Varios alcaldes aseguran que la directiva aprobada en el plenario de AP buscó favorecer una candidatura en particular. “Es una directiva que ha querido retirar nombres e imponer candidaturas con nombre propio. No existe un criterio para establecer dos años de militancia y los errores del pasado no pueden trasladarse al presente. No solo ha quedado afuera Alberto Tejada, sino muchas personas que se inscribieron por un llamado de la secretaría general del partido”, refiere Chacón.

En diciembre pasado, el nuevo secretario general, Edmundo del Águila Morote, publicó un video invitando a las personas a afiliarse. Casi dos meses después, Del Águila fue un impulsor de la directiva. “En las últimas campañas no se establecieron requisitos y no nos fue bien, porque salieron elegidos alcaldes que no respondieron a los lineamientos del partido. Muchos se afilian para utilizar el nombre del partido como vehículo para postular”, respondió Del Águila a este Diario.

También calificó como un absurdo que se diga que la directiva busca beneficiar la candidatura del alcalde de Ate, Edde Cuéllar, quien tiene poco más de dos años de afiliación. Otras versiones indican que la medida dejaría afuera a candidatos en distritos como en La Molina, donde su hijo, Edmundo del Águila Herrera, busca postular. Al respecto, Del Águila Morote solo reconoció que su hijo está evaluando postular.

Víctor Andrés García Belaunde se perfila como el candidato del partido de la lampa. El sector belaundista busca consensos para concretar su postulación.

A la ola de reclamos por la directiva se ha sumado el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana. “Estoy completamente convencido de que la directiva fue para tachar a Tejada. En las elecciones subnacionales nunca se pusieron requisitos adicionales de antigüedad. Ha sido con nombre propio para sacar a Tejada”, afirmó.

Quintana dijo que espera que se convoque un nuevo plenario para revertir la medida. De no lograrse, adelantó que promueve una fórmula con él como precandidato a la alcaldía de Lima y Alberto Tejada como precandidato a teniente alcalde.

Pero esta es una fórmula que aún no ha sido consensuada en su totalidad. El mismo Alberto Tejada sostuvo a El Comercio que recién se había enterado de la propuesta y que no hay a la fecha una conversación específica sobre ese tema.

“Me inscribí en octubre del año pasado y por problemas con las fichas, la inscripción se volvió a presentar en enero. Se dio una propuesta de las bases para llevar adelante una propuesta para el gobierno de Lima, estábamos trabajando una propuesta técnica. Pero uno no puede estar de botín de nadie, las autoridades internas tienen que ponerse de acuerdo. La pelota no está en mi cancha”, aseveró Tejada.

En este escenario agitado, el autodenominado bloque belaundista considera que el excongresista Víctor Andrés García Belaunde es la única carta que puede competir con candidatos que vienen de una campaña presidencial, tales como Rafael López Aliaga, Daniel Urresti y George Forsyth.

Por lo pronto, García Belaunde sostuvo que su objetivo es que el partido no pierda vigencia.

Problema mayor

José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales, indicó que la Ley de Organizaciones Políticas establece que las modificaciones de normas internas solo pueden realizarse hasta 30 días antes de convocar las elecciones internas.

Las internas se convocaron entre el 15 y 22 de enero. Por ello, las normas solo debían modificarse hasta el 22 de diciembre del 2021. Acción Popular cambió sus reglas este mes.

“Cualquier ciudadano podría presentar una tacha contra la candidatura de AP por este tema”, advirtió.

