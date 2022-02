Conforme a los criterios de Saber más

Edwin Martínez, el congresista de Acción Popular (AP) que se reunió el sábado y domingo con el presidente Pedro Castillo, aseguró que el nuevo titular del Consejo de Ministros no pertenece a ningún partido político y es un funcionario de carrera.

En diálogo con El Comercio, señaló que el próximo jefe de Gabinete nunca ha ocupado tal puesto, pero que tiene experiencia en gestión pública y se ha desempeñado como ministro en otro gobierno, pero no especificó la cartera, ni dio mayores detalles.

Martínez Talavera dijo que su visita a Palacio fue por invitación del mismo jefe de Estado y que no tienen ningún tipo de relación cercana con él.

“[El presidente] no citó a Acción Popular sino a mí por ser representante de la región Arequipa. Hemos tratado temas de necesidad pública en Arequipa como es la inseguridad, el tema de los hospitales y reactivar Majes – Siguas II. También surgió el tema Repsol y el Gabinete, fue en ese momento que el presidente me muestra el legajo de propuestas y se trató de elegir al más idóneo. Aquí no ha habido acuerdo, ni imposición. Se trata de un diálogo entre un humilde congresista con el presidente”, respondió a este Diario.

Sin embargo, recalcó que “no sabe” si el mandatario cumplirá con lo conversado porque este “cambia de opinión constantemente”.

Por otro lado, el parlamentario indicó que vio humildad en el presidente y percibió preocupación por la crisis política que atraviesa su gestión.

“Le dije al presidente que está cometiendo muchos errores y que debe hacer un mea culpa y que no vuelva a cometer los mismos errores. Que escoja un gabinete más técnico y que no se someta a ningún líder político ni por chantaje, ni por necesidad. Espero que por el bien del país haya recapacitado”, concluyó.

¿Quién este congresista?

No es la primera vez que Edwin Martínez ocupa un lugar en el sector público. El arequipeño de 55 años inició su carrera política como regidor del distrito de Mariano Melgar (2007 -2010) en la Ciudad Blanca por el partido Fuerza Democrática. Cinco años más tarde, se convirtió en alcalde de esta localidad por Acción Popular, y fue protagonista de más de un escándalo.

El 8 de noviembre de 2017, Martínez Talavera fue detenido por la policía por conducir en estado de ebriedad. El dosaje etílico arrojó 1.2 gramos de alcohol en su sangre, más del doble del máximo permitido por ley, que es de 0.5.

Debido a ello, fue sentenciado por el delito de peligro común a un año con reserva de fallo. El juez ordenó que Martínez no varíe de domicilio sin autorización y que acuda cada dos semanas a firmar al juzgado para justificar sus actividades. Además, el exburgomaestre tuvo que pagar una reparación civil de 700 soles. De no haber cumplido con estas medidas, pudo haber ido a prisión por 10 meses.

No obstante, no se trataba de la primera ocasión en la que el Martínez Talavera infringía las leyes de tránsito, meses antes de ser sentenciado, ya había sido multado por pasarse la luz roja de un semáforo en la provincia de Islay.

En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Martínez declaró otra sentencia por nombramiento ilegal en el cargo, esta también fue dictada en el año 2017.

Otra oportunidad en la que Martínez fue a parar a la comisaría fue en 2018, cuando intentó encadenarse a Palacio de Gobierno. El entonces alcalde de Mariano Melgar, a quien ya le faltaba pocos meses para concluir su gestión, exigía mayores recursos para su comuna. “Nadie me escucha, yo soy alcalde. Que injusto que actúen así con alguien que viene a pedir presupuesto para su pueblo, se han olvidado de Arequipa”, expresaba en aquella ocasión.

Sin embargo, el portal arequipeño El Búho reveló que la gestión de Martínez solo invirtió el 38.6% del presupuesto que disponía para el 2018.

Hace seis meses, Edwin Martínez llegó al Parlamento tras obtener 16,372 de votos en su región. Una vez en el cargo, protagonizó otra polémica. En enero de este año, durante un debate de la Comisión Permanente, se filtró un audio en el que se escuchaba al congresista interceder por su hijo durante un operativo de tránsito de la Policía Nacional.

“Estimado amigo, qué tal, cómo está usted, muy buenos días. Estimado amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá con su licencia, pero él se está regresando a la región...”, se le oyó decir al parlamentario arequipeño.

Sorprendidos

En tanto, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció en contra de la reunión que mantuvo su colega de bancada Edwin Martínez con el presidente Castillo. Señaló que en Acción Popular todos se quedaron “sorprendidos” por la noticia.

“[Martínez] fue a título personal, por su cuenta. Si quería ponerse de acuerdo, el tema habría tenido que verse en la bancada. La bancada no está enterada de nada, me ha sorprendido verlo ahí y me han sorprendido sus declaraciones. Ya tendré la oportunidad de hablar con él”, declaró a Punto final.

En diálogo con El Comercio, el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, dijo que Martínez solo acudió a la reunión como parte de sus funciones como congresista y que no ha ido en representación de la bancada. El parlamentario aseguró que entre mañana y pasado van a tener una reunión con Martínez para pedirle las “explicaciones del caso”.

En tanto, Carlomagno Chacón, secretario de AP en Lima, indicó que Martínez- siendo militante de este partido-no puede asumir ningún compromiso de responsabilidad política en este Gobierno. “Nosotros como partido no estamos haciendo un cogobierno con Castillo, nuestra elección ha sido solamente para ser parte de las críticas constructivas y que exista conceso que vaya con doctrina partidaria, cosa evidentemente no es el caso del presidente Castillo, por la ineptitud que ha tenido para la selección de sus ministerios. Es realmente alarmante. No ha habido ninguna conversación con el Comité Político, que marca la línea del partido, el congresista Martínez ha ido a título personal y está en su libertad, es parte de su función”, puntualizó.

