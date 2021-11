Conforme a los criterios de Saber más

Carlomagno Chacón, actual alcalde de Magdalena, acaba de ser elegido y proclamado como secretario departamental de Lima de Acción Popular, el tercer cargo más importante del partido por debajo de la presidencia y la secretaría general. Con 20 años de militancia, Chacón habla de la importancia de instaurar disciplina en el partido, a punto de llegar a expulsiones. Además, confirma que es una de las cartas de AP para la Alcaldía de Lima.

—Se habla mucho de la supuesta relación cercana de Alianza para el Progreso con el Gobierno, pero no se está hablando de Acción Popular. Está el excandidato presidencial Yonhy Lescano, visitando casi una vez por mes a Palacio de Gobierno. Los congresistas se reúnen con el jefe de Gabinete Técnico de Pedro Castillo. Incluso un militante de Acción Popular ha sido ministro en el anterior Gabinete Ministerial. ¿Cuál es la verdadera relación del partido con el gobierno?

La conducta del correligionario Lescano es una conducta que marca mucha distancia de lo que es el legado del presidente Fernando Belaunde . Las acciones que él [Lescano] ha tomado son muy personales, bajo la clandestinidad, bajo el secretismo. ¿Por qué tenemos esta problemática? Acción Popular ha sido un partido acéfalo, sin liderazgo porque tenía dirigentes con mandato vencido y recién Acción Popular tiene nueva dirigencia. El Secretario General Nacional es un destacado profesional, el ingeniero Edmundo del Águila Morote.

—¿En qué cambia Acción Popular con esta nueva dirigencia que usted integra?

No somos un partido de izquierda, eso es algo que hay que tener clarísimo. Lamentablemente en nuestra bancada, existen congresistas que han tenido un acercamiento inusual con el actual Gobierno. A nosotros nos han elegido para hacer una oposición constructiva, para ser el contrapeso en el lado que exija la democracia, las libertades, la economía social de mercado. No nos han elegido para ponernos a merced del actual gobierno. Se implantará la disciplina y se obligará a seguir una línea política. Belaunde era muy claro, decía que nosotros no somos de izquierda, no somos de derecha y tampoco somos de centro, porque el centro es estático. Siempre decía “adelante”.

El 6 de octubre, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a José Roger Incio Sánchez como ministro de la Producción. Poco más de un mes después, renunció al cargo. (Foto: Presidencia)

—¿De dónde salió entonces la propuesta de Roger Incio, militante de Acción Popular, como ministro del Gobierno de Pedro Castillo?

No podría entrar al terreno de la suposición, pero te puedo asegurar que no ha sido una decisión colegiada por parte de la militancia de Acción Popular. Ha sido una decisión muy personal y no sabemos de dónde podría haber salido. En conclusión, Acción Popular tendrá una línea política definida por los militantes históricos, por ese pensamiento belaundista, y esa es la línea que queremos trabajar. Para no tener ovejas descarriadas, tenemos que implementar una disciplina fuerte y hablar incluso hasta la expulsión de militantes que no están cumpliendo fielmente los deberes y el encargo democrático que el presidente Fernando Belaunde nos ha legado.

—¿Se abre entonces la posibilidad de una expulsión del señor Yonhy Lescano por estas coordinaciones suyas con el Ejecutivo?

Habrá un comité de disciplina que lo evaluará eventualmente y, de ser el caso, se le expulsará no solamente a él, sino a otros malos militantes . Y no lo digo solo por el correligionario Lescano, sino hablo en general de otros malos militantes que eventualmente hacen público los problemas internos sin respeto alguno. Una de las primeras reglas que el presidente Belaunde nos enseñó, era la ley de la hermandad y que los problemas partidarios se arreglan en casa y no se ventilan públicamente, difamando, injuriando y calumniando a otros militantes. Así no se hace la política. Hoy día vemos cómo la clase política, en lugar de dar clases de pedagogía, hace todo lo contrario, mofa, insulta, descalifica. En ese camino lo único que se genera es victimizar al oficialismo, victimizar al actual gobierno. Por eso, el Congreso sigue siendo una de las instituciones, si es que no es la institución más desprestigiada del país.

El 23 de julio pasado, Yonhy Lescano se reunió por más de una hora con Pedro Castillo. (Foto: Twitter Yonhy Lescano)

—Hablando en el Congreso, ¿cómo van a hacer para unificar la postura de la bancada, teniendo que existe una facción izquierdista?

La bancada es como una familia que no ha tenido padres. Entonces la dirigencia debe tener una labor paternalista, respecto a los militantes y respecto a las autoridades, y esto se va a implementar a través de la disciplina. Tiene que haber disciplina, tiene que haber sanciones. Sin estas implementaciones duras el partido no va a tener un norte. El partido siempre ha tenido ojos un poco izquierdosos, pero era una izquierda pensante. Es una izquierda que debatía con ideas, no con insultos. Era una izquierda que se sometía a la voluntad del presidente Fernando Belaúnde, a la voluntad de la dirigencia. Hoy día tenemos militantes que no acatan y no respetan el legado de Acción Popular.

—¿Quiere decir que tienen una izquierda no pensante y poco disciplinada?

Totalmente, totalmente. Acción Popular tiene su parte izquierda, y no es que seas católico y estés adorando a Satán. Muy bien si eres de izquierda, pero vete a un partido izquierdoso. Acción Popular no es un partido de izquierda. Tampoco es un partido de derecha. Somos un partido que representa el equilibrio. Somos el gran puente de diálogo y espero que nuestros congresistas, y a través de la presidencia del Congreso, tengan la mesura y trabajen, trabajen por esa unidad desde la bancada.

Entrevista al alcalde de magdalena del mar, Carlomagno Chacón Gómez.

Vacancia: sumas y restas

—Ya se ha instaurado el debate sobre la vacancia. ¿Cuál va a ser la postura de la nueva dirigencia de Acción Popular respecto a este tema?

Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y nos sometemos a las leyes, a la legalidad. Entiendo que muchas personas hablan de vacancia, pero la vacancia no solamente es invocar al aire, exige supuestos. En otros países de Latinoamérica, como en Paraguay y en Argentina, existe vacancia por ser un incapaz, inepto, pero Perú no tiene ese supuesto. En Perú los supuestos son por muerte, por enfermedad, por permanente incapacidad moral.

Entonces, si se quiere hablar de vacancia respecto al presidente Castillo, hablemos de vacancia, pero hablemos si sale un audio o sale que está ligado a Los Dinámicos del Centro o algún acto de corrupción respecto a investigaciones que se deben de dar por lavado de activos al exsecretario general Bruno Pacheco. Pero no se puede hablar de vacancia porque queremos vacar y punto, porque tiene una mala selección de ministros. Para eso existe el voto de confianza, los congresistas son los que convalidan o no a los ministros. Si tú me preguntas a mí qué quiero yo, también quisiera [la vacancia], pero hablando de temas estrictamente jurídicos, yo creo que actualmente no existe un supuesto para una vacancia.

—¿Cree que la bancada se equivocó al darle el voto de confianza al Gabinete Bellido y al Gabinete Vásquez?

Totalmente. Pero también entiendo de que el Congreso, la sociedad civil, y el pueblo están cansados de la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. En algunas oportunidades entiendo que los congresistas quieren generar consensos y para generar acuerdos, a veces uno tiene que retroceder un poco. Pero a la luz de los hechos, evidentemente fue una mala decisión.

—Hace un momento hablaba de la unidad del partido. Se ha elegido a las nuevas autoridades, pero el bloque que perdió ha comenzado a objetar los resultados. Incluso algunos congresistas han enviado un oficio al Jurado Nacional de Elecciones y es algo que ya había ocurrido antes. ¿Qué garantiza que en esta vez no va a ocurrir que se deje sin efecto las elecciones internas?

En una contienda electoral, siempre existen estas diferencias y siempre existe un ganador y existe un perdedor. Es lamentable cuando el que pierde no lo sabe hacer con hidalguía, porque en la vida no solo hay que saber ganar, sino principalmente hay que saber perder. Nosotros hemos evitado un fraude porque hemos denunciado 12 casos en distintos departamentos del país, en donde ocurrieron firmas que no corresponden, personas que no han ido ni siquiera a votar, o incluso están muertos. El Comité Electoral Nacional ya emitió pronunciamiento, y proclamó a los ganadores, por lo que ahora toca trabajar de la mano, trabajar en unidad.

—¿Y a qué atribuye que un grupo de congresistas se han metido en esta disputa remitiendo un documento al Jurado Nacional de Elecciones?

Yo vi el comunicado, y hay dos cosas que hay que rescatar de ese comunicado. Primero, de que se está haciendo un uso indebido del cargo de congresista porque están firmando un documento partidario con el sello del Congreso. Es muy delicado. Hay que saber utilizar el cargo, hay que utilizarlo de manera responsable y respetando las normas. Y segundo, que son congresistas que han perdido, entonces no están dando el ejemplo que corresponde. Y eso es un es un documento que finalmente carece, carece de todo sustento. Hay militantes que no conocen ni siquiera la historia de Acción Popular. Acaba de entrar hace un par de años y quieren dar lecciones. Nosotros vamos a devolverle la confianza a la ciudadanía, de lo que representa Acción Popular, porque yo entiendo esa, esa molestia que tienen los ciudadanos respecto al partido.

—¿Y eso implica que Acción Popular va a marcar una línea de oposición frente al Gobierno? Porque no está clara la postura del partido.

Habrá una oposición. Lo que se llama una oposición responsable, una oposición respecto a los temas que realmente atentan contra la economía del país, atentan contra los derechos fundamentales. Naturalmente que sí. A todo no se puede decir que no, en algunos puntos habrán coincidencias y en otras no. Pero tiene que ser un debate y tiene que haber un respeto a la dirigencia. La dirigencia marca la línea política y el actuar de la militancia y de las autoridades. Las autoridades tienen que someterse a la dirigencia de Acción Popular. Como alcalde, me someto a la dirigencia electa del partido y hay que respetar.

—Se vienen las elecciones para el presidente del partido. ¿Ya se sabe quéenes postulan al cargo de presidente de Acción Popular?

Debería ser antes de fin de año, se tiene que convocar un Congreso Nacional. Tenemos militantes muy valiosos que podrían ocupar ese cargo. Tenemos al fundador del partido que es Javier Díaz Orihuela. Trabajó de la mano con el presidente Fernando Belaúnde, y es fundador de Acción Popular. Existen otros militantes muy valiosos y en un Congreso de manera democrática a través del mecanismo un militante, un voto se elegirá al nuevo presidente de Acción Popular.

Sin autocrítica por Merino

Manuel Merino renunció a la Presidencia tras cinco días de convulsionada gestión. (Foto: Palacio de Gobierno)

—Estamos a un año de lo que sucedió con Manuel Merino. Hay una acusación constitucional en su contra. ¿Cuál es el balance de Acción Popular respecto a ese hecho?

La verdad salió a la luz. Primero, de que el cierre del Congreso fue un golpe. Un golpe de Vizcarra. El Tribunal Constitucional convalida este golpe y le da un manto de legalidad a través de la interpretación fáctica negativa, que es una aberración jurídica. Hemos vivido lo que yo le denomino una dictadura 2.0, porque primero cierras el Congreso amparado en leyes, en lugar de cerrarlo con tanques. No usas a las Fuerzas Armadas, es una dictadura moderna. No tienes que nacionalizar los medios de comunicación, sino que tienes un tema de de publicidad estatal. No tienes una persecución constante a los opositores, sino que generas un conflicto entre el Parlamento y la ciudadanía, lo cual es muy fácil. Y así comienzas a destruir todas las instituciones, desapareces el Consejo Nacional de la Magistratura. Vizcarra es uno de los seres más nefastos que le ha podido pasar a la historia del Perú en este Bicentenario.

—Pero existe una denuncia constitucional contra Merino.

Sería una locura. En el mundo al revés. Los que dieron el golpe fue el Partido Morado. Sagasti y De Belaunde. Ellos dan un golpe a través de las marchas, buscando la violencia, buscando lamentables muertes, no para bajarse al régimen del presidente Merino, que actúa de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso. Y esos valientes congresistas que fueron llamados golpistas y que la gente repite como loro sin saber lo que significa, son los que los han devuelto de alguna forma un poco de tranquilidad.

—¿No hay ningún tipo de autocrítica, algo de esa gestión corta de Merino en esos cinco días?

Esos cinco días fueron muy cortos. Merino devuelve el poder, la libertad de poder salir los fines de semana, libera las AFP que eran tan necesarias para los ciudadanos. Creo que el presidente Merino en cinco días hizo más que lo que lo que hizo el presidente Sagasti, que era una copia fiel, pero con pañuelo, del presidente Vizcarra.

LIMA 28 DE MARZO DEL 2020. Carlomagno Chacón, alcalde de la municipalidad de Magdalena. FOTO: LINO CHIPANA OBREGÓN

La lampa con miras al 2022

—¿Cómo evalúa la gestión del señor Jorge Muñoz en la Municipalidad de Lima, que entró en Acción Popular, pero después marcó distancia del partido?

Es bastante que no se escuche un eco de corrupción dentro de una gestión municipal metropolitana.

—Pero se han escuchado denuncias de contratos a amigos y al entorno cercano del alcalde.

No estuve de acuerdo en la forma de la salida de Jorge Muñoz de Acción Popular. Pero el trabajo que he tenido respecto a los alcaldes distritales o por lo menos con el que habla, ha sido un trabajo de coordinación, ha sido un trabajo de apertura. Hemos podido trabajar quitándonos las camisetas, porque al ser alcalde ya no debería primar eso, sino principalmente el bienestar común de los ciudadanos que representamos. Y hemos tenido una buena coordinación con el alcalde de Lima. Pudo haber sido mejor la gestión, sí. Tal vez sin crisis política y sin pandemia y sin crisis económica.

—La cuestionada obra de la Municipalidad de Lima en la zona de la Costa de Verde que corresponde a Magdalena, ¿se realizó en coordinación su municipalidad?

Sí, totalmente. Como en toda obra tiene siempre sus críticos, pero los que critican son los que tienen intereses en esas obras. Es una obra de ingeniería y de estabilización de talud, no es una obra arquitectónica que eventualmente se puede perfeccionar porque es perfectible. Se puede mejorar a la vista, pero lo principal era estabilizar el talud, evitar que existan otros desprendimientos de grandes cantidades de terrenos que eventualmente podrían acabar con un desenlace fatal, mortal. Entonces la obra que está ahí, yo la celebro y yo la aplaudo.

—Se vienen las elecciones al 2022 y se hablan ya de candidaturas para la Alcaldía de Lima en Acción Popular. Se habla del alcalde de San Borja, el alcalde de Surco, pero también se menciona de que el secretario departamental de Lima puede ser el candidado. ¿Usted tiene intenciones de postular a la Alcaldía de Lima?

Sí. asumo la responsabilidad de secretario departamental con la finalidad y con legítimo interés de querer organizar el partido. Y efectivamente, lo que dice el secretario departamental de Lima se estila y los secretarios distritales estiman que sean los candidatos a la Alcaldía. Yo sé que muchas personas pueden pensar eso y existe una facción del partido y muchas bases que quieren eso también. No lo puedo negar. Hay una facción de partido que quieren que sea el candidato a la Alcaldía de Lima. Eventualmente tendremos que juntarnos entre los alcaldes o los militantes que quieran postular a la Alcaldía de Lima para ver cuál es la opción más responsable, la que tenga mayor impacto, la que cumpla con las condiciones. Pero finalmente, si existe el encargo de la militancia, de que asuma esa gran responsabilidad, nosotros no nos corremos, lo digo con mucha humildad.

—Usted deja el distrito de Magdalena y ya se conoce que el exalcalde Francis Allison postulará una vez más. ¿Cómo evalúa ese posible retorno?

Creo que Francis Allison es conocido por todos. Hablar de Francis Allison es hablar de un personaje muy conocido que siempre ha estado en escándalos. Creo que los vecinos de Magdalena deberán tener la misma sabiduría que tuvieron los vecinos de Cañete. Es lamentable que un partido como el señor Acuña cobije esta clase de candidatos.

—¿Usted ha encontrado algunos indicios de corrupción en la revisión que han hecho en la gestión de Allison?

Sí, uno que atenta bastante contra la dignidad humana, que es el tema del no pago de AFP y ONP de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores de primera línea, son trabajadores de seguridad ciudadana, limpieza pública, áreas verdes y esta denuncia se encuentra actualmente en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Ojalá el Ministerio Público pueda tomar cartas en el asunto de manera rápida, y poder resarcir el daño. El profundo daño no solamente al trabajador municipal, sino también al vecino de Magdalena. Porque tenemos que acogernos a nuevas formas de pago con las AFPs, pagando incluso hasta intereses que perjudican el bolsillo directo del vecino.

