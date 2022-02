Conforme a los criterios de Saber más

La resistencia y malestar de miembros del Gobierno a responder preguntas fiscalizadoras o incómodas de la prensa tuvo este lunes un nuevo capítulo cuando el presidente Pedro Castillo no quiso pronunciarse sobre las contradicciones en las que habría caído ante la fiscalía por las reuniones que sostuvo con Karelim López en Palacio.

El hecho ocurrió en Lurín, cuando el mandatario se encontraba supervisando el funcionamiento de tabletas escolares. El periodista Iván Escudero, de Exitosa, le preguntó a Castillo: “¿Mintió ante el Ministerio Público sobre reuniones con Karelim López?”.

El jefe de Estado se molestó y respondió: “Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? [¿Pero mintió?] Cómo voy a mentir, yo no tengo por qué estar mintiendo. Ese es el problema que queremos cambiar desde la educación. Acompáñenos a ver cómo están las escuelas, los niños. A mí me interesa el país”.

Rechazan trato hacia la prensa

En diálogo con El Comercio, Adriana León, directora del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), señaló que “el presidente ningunea el trabajo de la prensa”.

“Por supuesto que la educación es importante, pero el presidente debe responder por estas denuncias de corrupción que podrían alcanzarlo a él y terminar con su destitución. No es un tema menor o frívolo o fuera de lugar. Es una pregunta completamente legítima”, añadió.

Para León, esta tendencia de no responder a la prensa “perjudica seriamente a los ciudadanos por que los privan de información de alto interés público” y se ha convertido en una “práctica” tanto del Gobierno como del Congreso.

“Estas cosas que está haciendo Pedro Castillo se parecen mucho a como era Evo Morales, Rafael Correa, AMLO … y los extremos como Nicolás Maduro, Ortega, Bolsonaro y Trump. Este tipo de gobiernos plantean a la prensa como enemiga del pueblo si es que es fiscalizadora, preguntona, investigadora, etc.”, precisó.

León indicó que pareciera que el Gabinete de Aníbal Torres “da la sensación de desprecio al trabajo periodístico”. Esto a diferencia de Mirtha Vásquez “que sí tenía respeto por la libertad de expresión o de opinión”.

“En ningún momento se le ha visto a ella despotricar contra ningún líder de opinión que la haya criticado, como sí lo hace Aníbal Torres, él tiene unos exabruptos de los que luego se arrepiente y retrocede”, subrayó.

León advirtió que no sería extraño que “dentro de poco el presidente tenga su propio programa”. Para la representante de IPYS “eso sería, por ejemplo, un signo de que (Castillo) está más empoderado y que no va a responder a la prensa”.

El Colegio de Periodistas del Lima (CPL) emitió en redes sociales un comunicado en el que calificó de “insultos” las recientes declaraciones del presidente. El CPL criticó la “intolerancia reiterada del mandatario para responder a la prensa sobre temas de interés público”.

“Exigimos al presidente José Pedro Castillo Terrones las disculpas públicas del caso y le recordamos le compromiso que asumió el 1 de octubre de 2021, Día del Periodista, de que su gobierno le brindaría mayor importancia a la libertad de comunicación y de prensa”, dice el comunicado.

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana también se pronunció al respecto. “Lamentamos que el presidente tenga estos comentarios”, respondió a El Comercio.

En un informe anterior publicado por este Diario, Salazar Zimmermann calificó de “suerte de asedio a la prensa como una política de gobierno”.

En otro artículo- publicado en octubre también en El Comercio - declaró que lo que se puede ver, hasta el momento, es que la administración Castillo y Perú Libre están intentado generar presión en contra de los medios tradicionales de alcance nacional, que son críticos con el partido del lápiz.

“Y esto lo vemos en amenazas, en agresiones verbales y físicas y también en un proyecto legislativo. Creemos que esto es parte de una estrategia un poco más grande, no son eventos aislados, tampoco espontáneos”, expresó en ese momento a El Comercio.

La relación de Pedro Castillo y la prensa

Durante los primeros meses de Gobierno, el presidente Castillo optó por no brindar entrevistas y sus encuentros con la prensa fueron bastante accidentados.

En agosto de 2021, la periodista Tifanny Tipiani, de TV Perú Noticias, fue retirada bruscamente por agentes de Seguridad del Estado cuando buscaba obtener una declaración del presidente Castillo.

Un mes después, la reportera Hellen Meniz, de RPP, sufrió agresión física por parte de Franco Pomalaya, asistente de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, quien intentó arrebatarle violentamente su micrófono cuando buscaba recoger una declaración del mandatario. Meniz difundió el video en sus redes sociales.

Un día después Pomalaya ofreció disculpas a la periodista y alegó que no tuvo la intensión de agredirla, sino que se trató de “un reflejo por tema de seguridad”.

Franco Pomalaya pide perdón a reportera: “No fue mi intención agredirla”

La misma línea han seguido los extitulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Guido Bellido, Héctor Valer y Aníbal Torres.

El pasado 14 de febrero, en su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete, este último evitó que Juan Silva, ministro de Transportes, respondiera la consulta sobre las irregularidades en su cartera.

El presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres ofreció una conferencia a los medios de prensa el pasado lunes 14 de febrero. El titular de la PCM se presentará ante el Congreso este 8 de marzo para argumentar los motivos por los cuales debe recibir voto de confianza. (Foto: PCM).

En ese momento, Torres tomó la palabra y señaló: “Las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar sobre el punto de la vacancia. sobre esos temas vamos a hablar en otro momento. Vamos a contestar todas sus otras preguntas. Las preguntas son solamente sobre el tema que se ha tratado hoy”.

Otra periodista insistió con la pregunta y Torres tampoco dio respuesta. La relación entre el titular de la PCM ya era tensa desde la campaña presidencial, cuando se desempeñaba como asesor legal del partido Perú Libre.

MIRA | Aníbal Torres limitó preguntas de la prensa a los temas de su preferencia tras cuestionamientos a Juan Silva

El 1 de diciembre de 2021, Torres calificó a la prensa de “golpista” y la acusó de “aliarse” con los congresistas que presentaron una moción de vacancia en contra de Pedro Castillo, iniciativa que finalmente no prosperó.

Semanas después, el entonces ministro de Justicia volvió a expresarse en contra de la prensa: “Un sector mayoritario de esta, difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Días antes de jurar como jefe de la PCM, Aníbal Torres ironizó ante la prensa sobre posible liberación de Antauro Humala: “Voy a hacer que salte una pared”. Esto ocurrió luego del retiro del cargo de Susana Silva Hasembank como presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuando todas las luces apuntaban hacia él por haber firmado esta salida.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, dijo en ese momento.

