El Colegio de Periodistas de Lima (CPL) expresó su rechazo ante las declaraciones que hizo el presidente de la República, Pedro Castillo, contra la prensa durante un evento este lunes en Lurín, donde la calificó como un “chiste” por hacerle preguntas sobre Karelim López.

En un comunicado publicado en redes sociales, el CPL criticó la “intolerancia reiterada del mandatario para responder a la prensa sobre temas de interés público”.

MÁS INFORMACIÓN | Pedro Castillo cambia de versión ante la fiscalía sobre visitas a Breña y Karelim López

“Exigimos al presidente José Pedro Castillo Terrones las disculpas públicas del caso y le recordamos el compromiso que asumió el 1 de octubre de 2021, Día del Periodista, de que su gobierno le brindaría mayor importancia a la libertad de comunicación y de prensa”, señalaron.

#Comunicado | 📢 El Colegio de Periodistas de Lima rechaza insulto del presidente Pedro Castillo contra la prensa.👇📄 pic.twitter.com/WCdYewLSJ8 — Colegio de Periodistas de Lima (@CPLimaPe) February 21, 2022

Luego de supervisar la entrega de tablets para estudiantes a nivel nacional en un almacén de Lurín, el mandatario respondió ante la prensa y evitó contestar sobre las contradicciones en las que habría caído ante la fiscalía y una entrevista sobre las visitas de Karelim López en Palacio de Gobierno.

“[¿Mintió ante el Ministerio Público sobre reuniones con Karelim López?] Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? [¿Pero mintió?] Cómo voy a mentir, yo no tengo por qué estar mintiendo. Ese es el problema que queremos cambiar desde la educación. Acompáñenos a ver cómo están las escuelas, los niños. A mí me interesa el país”, aseveró el mandatario.

Pedro Castillo también tuvo expresiones similares cuando se le consultó sobre las críticas contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

“No he venido a responder cosas mezquinas, he venido a responder por el país”, comentó.

SEPA MÁS | Tres empresas extranjeras ingresarían al Perú para llevar internet a todo el país, señala Castillo

El Colegio de Periodistas de Lima concluyó su pronunciamiento asegurando que seguirán vigilantes sobre la actuación de cualquier funcionario público ya que el deber de la prensa es buscar la verdad de los hechos y, por ello, preguntar lo que sea necesario.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo en Lurín https://www.tvperu.gob.pe/