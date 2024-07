Fuentes de El Comercio ligadas a la Mesa Directiva afirmaron que ninguno de estos legisladores viajó “con viáticos o pasajes de avión del Congreso”. Agregaron que tampoco pidieron una licencia o un permiso oficial para el viaje, ya que “la licencia no es necesaria”: “Solo se les descuenta si en el día hubiese comisión, pleno o semana de representación”.

Este Diario llamó y envió mensajes a Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, para consultarle cuántos de sus colegas fueron a Venezuela, cómo se financió el viaje y si pidieron algún tipo de licencia. También se contactó sobre este tema a Ronald Atencio, asesor parlamentario de Guillermo Bermejo y presidente de su partido político, Voces del Pueblo. Sin embargo, no hubo respuestas hasta el cierre de esta nota.

El vocero perulibrista sí declaró este martes en su llegada al Congreso. Sobre los cuestionamientos a los resultados de la elección, los atribuyó “a la derecha” y rechazó que se llame dictador a Nicolás Maduro. “Usted no puede decir dictador a alguien que produce su alimento [...] No puedo calificar a Maduro más allá de ser un presidente. Nuestra mirada, según nuestra postura de izquierda, es reconocer la victoria del pueblo venezolano”.

Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, ratificó el apoyo de su bancada a Nicolás Maduro. (Foto: Congreso)

Sobre sus colegas que viajaron a Venezuela, Cruz mencionó a Kelly Portalatino, María Agüero y Elizabeth Taipe. “[Fueron] como veedores, pero no sé qué rol específico han cumplido. Ya nos informarán en su momento”, afirmó. Sin embargo, no se refirió a cómo se financió el viaje.

Hasta el momento, dos congresistas de Perú Libre habían informado sobre sus viajes a Venezuela como “veedoras” de los comicios del último domingo: Kelly Portalatino, investigada por la fiscalía por presuntas comunicaciones con su prófugo líder, Vladimir Cerrón, y María Agüero, presidenta de la ‘Liga Parlamentaria de Amistad Perú - Venezuela del Congreso de la República’. Elizabeth Taipe, mencionada por Flavio Cruz como una de las viajeras, solo publicó un comunicado para “felicitar al pueblo venezolano por el triunfo”.

Lo mismo hizo Guillermo Bermejo, quien publicó una serie de videos desde Caracas entre la madrugada y la mañana de este martes, defendiendo los comicios en su “calidad de observador Internacional”. “Soy parte de una delegación de más de mil veedores internacionales”, afirmó. “El resultado es tal cual [...] Podemos dar fe de que la elección ha sido transparente”.

No acudió a fiscalía tras viaje a Venezuela Ordenan que Kelly Portalatino sea llevada a declarar por la fuerza La Fiscalía contra el Lavado de Activos ordenó que la congresista Kelly Portalatino se llevada por la fuerza a declarar, luego de que no cumplió con presentarse como testigo en la investigación a Vladimir Cerrón por lavado de activos. De acuerdo con fuentes de El Comercio, la congresista fue citada la semana para declarar ante esta fiscalía, que investiga al prófugo líder de Perú Libre por el presunto financiamiento ilícito de su partido. Esto luego de que se difundieron presuntas conversaciones entre ambos, los mismos que motivaron que la Fiscalía de la Nacióna le abra una investigación por presunto encubrimiento. La citación a Kelly Portalatino era para este martes 30 de julio. La fiscalía consideró que la testigo había sido debidamente notificada y, pese a ello, no acudió ni presentó una justificación. Más bien, conocieron por información periodística que había viajado a Venezuela como "veedora". Por ello, dispusieron su "conducción compulsiva" al despacho fiscal para que pueda responder. Ello implcia que sería llevada al Ministerio Público por la policía pára que dé su testimonio y luego seguiría libre.

Especialistas consultados por El Comercio discrepan sobre si la actuación de los congresistas podría constituir una falta ética. Para el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, sí podría abrirse una indagación en la Comisión de Ética. Por un lado, consideró que los legisladores debieron pedir licencia sin goce de haber por “los días que han estado fuera del Perú, avalando al régimen de Maduro”.

“De lo contrario, les van a contabilizar los 30 días del mes como si estuvieran en su despacho trabajando. Así hayan ido con sus propios pasajes, se estarían contando los 30 días del mes para pagarles su remuneración mensual o su bono por función parlamentaria, cuando no les corresponde”, declaró a este Diario.

Por otro lado, el abogado también remarcó que los congresistas están obligados a cumplir la Constitución, donde se especifica que quien dirige la política exterior del país es el Poder Ejecutivo. “El Ejecutivo acaba de desconocer los resultados en Venezuela [...] Hasta la OEA ha desconocido estos resultados. La pregunta es: ¿Quién es la señora Kelly Portalatino, quiénes son los otros congresistas, para contradecir la política general de relaciones exteriores del Perú?”, afirmó.

“Preocupa que contravengan la Constitución y las leyes al ejercer un rol de voceros que no les corresponde. Van contra la política general al reconocer resultados que desconocen la OEA y el gobierno peruano [...] ¿Cómo es posible que el Ejecutivo no reconozca las elecciones y que congresistas peruanos, en solitario, digan lo contrario? Dentro del territorio, hay libertad de opinión para cualquier materia, pero fuera de él, la política exterior la define el Ejecutivo. Esto es grave. Están erosionando la firmeza de nuestras relaciones exteriores”.

César Delgado-Guembes, ex oficial mayor del Congreso, comentó a El Comercio que al tratarse de viajes particulares hechos por los congresistas, sus opiniones se basan en sus percepciones. “Son sus opiniones particulares y privadas, no son una opinión del gobierno peruano”.

Esas opiniones de los legisladores, que avalaron los resultados anunciados por el régimen chavista, “son privadas y nada impide que las tengan”. “No lo están haciendo en representación ni del Perú ni del Congreso. Si han sido bien recibidos [en Venezuela], es muy probable que eso se deba porque existe una afinidad”.

El abogado consideró que no era necesario pedir una licencia para sus viajes, ya que no fueron en representación del Perú. “Los congresistas no están obligados a pedir ningún tipo de licencia cuando no sesiona el pleno y no se infringe ningún tipo de deber funcional [...] Están en receso”, indicó. “Creo que no habría una infracción ética o reglamentaria. Simplemente han usado el tiempo del que disponían y han ido a cumplir una misión que tiene que ver más con su ideología o afinidad política”.

Cómo veedora, puedo dar fé, que las elecciones fueron transparentes, democráticas, sin hostilidad, sin agresión, demostrando al mundo que el pueblo Venezolano se respeta. No al imperialismo. No al bloqueo. @PartidoPSUV @PERU_LIBRE1 @exitosape @RPPNoticias pic.twitter.com/qzIW2z2uWm — kelly portalatino (@kellyportalati2) July 29, 2024

Pese a ello, algunos legisladores se han manifestado a favor de que el caso sea visto en la Comisión de Ética. En diálogo con El Comercio, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), saliente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionó el viaje de Portalatino y Agüero.

“¿Quién lo autorizó? Si es que se comprueba que no han tenido permiso, deberían ser investigadas por la Comisión de Ética. Si uno se va como parte de una actividad privada tiene que pedir licencia sin goce”.

Jorge Montoya (Honor y Democracia), sostuvo que, si bien no se puede sancionar a nadie por sus creencias, Portalatino y Agüero deberían ser investigadas por la Comisión de Ética por haber faltado a la sesión solemne. A su juicio, es una “falta de respeto al Congreso”. “Espero que no hayan viajado por cuenta del Congreso y menos para avalar un fraude que todo el mundo ha visto, menos ellas”, añadió su colega de bancada José Cueto.

Para el internacionalista Francisco de Belaunde, la situación en Venezuela ha evidenciado que en la región hay “dos izquierdas”, una democrática como la que representa el presidente de Chile, Gabriel Boric, frente a el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro. Esta división también se extiende al Perú.

“Tenemos algunos sectores de izquierda moderada, más algunos personajes que partidos, que se han pronunciado claramente diciendo que ha habido fraude. Pero hay otros más bien de corte chavista, como Perú Libre”.

Como veedora invitada a las elecciones generales 2024 realizadas en Venezuela, saludo el desarrollo de estas que fueron de manera voluntaria, pacífica y transparentes. Exhortamos a la prensa internacional a informar con veracidad y sin sesgos que tanto perjudican a la democracia. pic.twitter.com/LYY2Uf09e0 — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) July 29, 2024

Sobre Guillermo Bermejo y los perulibristas “veedores”, consideró que “son personas que no son demócratas”. “No les importa para nada la democracia, lo que les interesa es estar ellos en el poder. Ellos saben perfectamente lo que ha ocurrido allí, lo saben perfectamente, pero no les importa. No les interesa la democracia”.

Mabel Huertas, analista política de 50+1, indicó que la izquierda peruana “tiene varios matices” y que no todos “creen en la democracia, sino que la utilizan para fines”. “Para Bermejo, la democracia son ‘pelotudeces’. No son mis palabras, él lo dijo en un momento. Este es un claro ejemplo de cómo la ideología puede cegar a las personas”, declaró.

Consideró que el rol de los congresistas como ‘veedores’ ha sido “bufonesco”. “Bermejo, Portalatino y los perulibristas, desde su ideario, uno se da cuenta que tienen una posición antidemocrática. De ellos no se espera lo contrario [...] Tienes a organizaciones encargadas de la veeduría internacional que se han pronunciado en contra o son muy cautas, pero también tenemos a personajes [como los congresistas] que no tienen una vocación democrática. Lo que tengan que decir sobre la elección es una burla”.

Verónika Mendoza y otras posturas de izquierda

Luego de casi dos días de las elecciones en Venezuela, la excandidata presidencial Verónika Mendoza, lideresa del partido Nuevo Perú, rompió este martes su silencio en torno a los cuestionados resultados oficiales del proceso electoral y las denuncias de fraude contra el régimen de Nicolás Maduro.

A través de un pronunciamiento en sus cuentas de Facebook y X (antes Twitter), la lideresa izquierdista pidió “esperar los informes de los observadores internacionales, así como “respetar la soberanía y voluntad del pueblo venezolano”. No se refirió directamente al fraude denunciado por la oposición venezolana y por buena parte de la comunidad internacional, ni pidió directamente al gobierno venezolano publicar las actas.

Pronunciamiento de Verónika Mendoza tras elecciones en Venezuela

En la jornada previa, la también excongresista se había limitado a republicar en X mensajes de la ONU y del Centro Carter, pero no se había pronunciado personalmente. Los cuestionamientos a Verónika Mendoza por sus posturas frente al régimen chavista se remontan a su primera candidatura presidencial, en el 2016. Casi diez años después, sus indefiniciones sobre el tema persisten, mientras que sus porcentajes de votación como candidata y su representación parlamentaria se han ido reduciendo.

El resto de sectores de la izquierda peruana han tomado posturas disímiles en torno al tema. Perú Libre y su prófugo líder, Vladimir Cerrón, persisten en su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y su defensa a los resultados que lo dan como ganador. La misma postura tomaron el congresista Guillermo Bermejo y su partido, Voces del Pueblo.

Para Francisco Belaunde, Verónika Mendoza no es una persona realmente democrática y ha mostrado una “posición ambivalente”. “Tiene simpatías muy claras, como una admiración por Evo Morales, que de demócrata no tiene nada. Ella no es una persona realmente democrática. Frente a lo ocurrido en Venezuela, que es escandaloso, tiene una postura ambivalente. Vamos a ver qué dice después”.

Mabel Huertas añadió que la postura de la excandidata es “vergonzosa”, por “usar el concepto de democracia para librar sus batallas políticas, pero cuando vamos al corazón de lo que significa la democracia, es hipócrita”. Ello, añadió, se ha visto reflejado en su pérdida de capital político.

“La democracia es una, las libertades son unas, no pueden ser negociables de acuerdo a lo que me conviene como ideología. Su concepto de democracia es muy maleable, ha perdido bastante credibilidad”, señaló.

Sobre Venezuela: Ningún proyecto político puede costar la vida de personas, ni la imposición de autoritarismo. Las democracias se legitiman con el respeto a la voluntad popular pero sobretodo garantizando el respeto pleno de los derechos y la vida de la población. Nada nos… — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) July 30, 2024

Perú Libre y Nuevo Perú mantienen una larga enemistad, posterior a las últimas elecciones generales. En tanto, el congresista Guillermo Bermejo integraba hasta hace poco la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú junto a legisladores de Nuevo Perú como Sigrid Bazán y Ruth Luque.

Sin embargo, ambos grupos se escindieron la semana pasada en dos: la bancada Juntos por el Perú-Voces con el Pueblo y la bancada Bloque Democrático Popular, de cinco miembros cada uno. Este Diario consultó al congresista Roberto Sánchez, integrante del primer bloque y líder de Juntos por el Perú, su postura frente a las elecciones en Venezuela, pero no hubo respuesta.

La propia Ruth Luque también rompió su silencio en torno a este tema. A diferencia de Verónika Mendoza, la legisladora rechazó que la izquierda justifique lo que sucede en Venezuela, se refirió directamente a Nicolás Maduro y afirmó que “ningún proyecto político puede costar la vida de personas, ni la imposición de autoritarismo”

“Nada nos diferenciaría de la derecha represora y antiderechos si justificamos lo que hoy sucede en Venezuela. La comunidad internacional, en su conjunto, debe exigir a Maduro que se respeten los derechos de la población y detener la ola de violencia. Los resultados electorales deben garantizar transparencia, reflejar y respetar la voluntad popular, las actas deben hacerse públicas. Se debe actuar con prudencia y no atizar la violencia”, dijo en X.

Sigrid Bazán se mantuvo en silencio hasta el cierre de esta nota. Su compañera de bancada Susel Paredes, ligada al partido centroizquieridista Primero la Gente, afirmó el domingo 28 de julio por la noche que Nicolás Maduro había perdido y que “debe entregar el poder”. Además, republicó tuits del presidente chileno Gabriel Boric.

A esto llaman "Gobierno del Pueblo"? así quieren legitimar su permanencia en el poder? Esto es la dictadura pura y dura,al mismo estilo de la que vivimos en Perú con Fujimori y que ahora puede volver si permitimos que se capture los órganos electorales y no haya elecciones libres https://t.co/GO7skAJBFq — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) July 30, 2024

“La democracia se basa en elecciones libres y transparentes, lo cual no ha ocurrido en Venezuela. Romper relaciones afecta a los millones de migrantes en ambos países que requieren atención diplomática y consular. Esta situación no se resolverá hoy, mantengámonos atentos a lo que viene”, añadió este martes.

Otros personajes previa o actualmente ligados a Nuevo Perú y a Verónika Mendoza también mostraron posturas más firmes que las de ella. La excongresista Marisa Glave afirmó que “es inaceptable” que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dé como ganador a Nicolás Maduro “sin publicar de manera transparente actas con resultados. “La Democracia se defiende siempre”, aseguró.

José de Echave, quien fue candidato a la vicepresidencia de Verónika Mendoza en el 2021, citó al sociólogo venezolano Edgar Lander para sostener que “mientras las denominadas ‘izquierdas’ sigan identicándose con el autoritarismo, con la corrupción, con la represión, con el extractivismo y celebren eso como socialismo, no debe sorprendernos que las extremas derechas sigan creciendo.

Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, afirmó que “así como denunciamos a la coalición mafiosa que ha tomado por asalto el poder en el Perú, no podemos callarnos ante situaciones semejantes en países vecinos. Lo de Venezuela debe comprometer a cualquier demócrata a deslindar de los intentos de torcer la voluntad popular”.